Diễn viên Đặng Triệu Tôn lập di chúc chia tài sản cho 3 bạn gái

Theo Singtao, Đặng Triệu Tôn tiết lộ anh phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo vào năm ngoái. Căn bệnh không thể chữa khỏi dù nam diễn viên đã tích cực thăm khám những chuyên gia, bác sĩ đầu ngành. Tài tử kể có lúc bàn tay anh bị tê liệt, việc vận động trở nên khó khăn.

Diễn viên Đặng Triệu Tôn.

Đối diện bệnh tật, Đặng Triệu Tôn giữ tinh thần lạc quan. Anh trân trọng quãng thời gian còn lại vì tin rằng mọi chuyện đều được sắp đặt sẵn. Diễn viên cũng lập di chúc, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

"Tôi đã tự soạn di chúc trên điện thoại, mọi thứ đều được chia rõ ràng. Tôi muốn khi mình mất đi, 3 người bạn gái bên cạnh vẫn đảm bảo cuộc sống tốt", anh chia sẻ.

Trong showbiz Hong Kong, Đặng Triệu Tôn được ví như "Vi Tiểu Bảo" thời hiện đại. Nhân vật trong nguyên tác cưới đến 7 bà vợ còn diễn viên ngoài đời cũng có mối quan hệ tình cảm với 3 người bạn gái.

Đặng Triệu Tôn nhiều năm hẹn hò với 3 bạn gái. Họ chung sống hòa bình, cùng nhau hẹn ăn uống, xem kịch.

Nhiều năm qua, anh hẹn hò với 3 người phụ nữ là Carmen, Cherry và Nana, người lâu nhất kéo dài gần 40 năm. Ba người này chấp nhận mối quan hệ trên và chung sống hòa bình, thỉnh thoảng hẹn nhau mua sắm, uống trà.

Đặng Triệu Tôn không nghĩ chuyện kết hôn hay sinh con với ai trong số 3 người. Diễn viên duy trì thói quen mỗi tuần sẽ ghé nhà 1 cô bạn gái ở trong 2 ngày, còn 1 ngày rảnh sẽ dành cho bản thân. Toàn bộ chi phí sinh hoạt của 3 bạn gái đều được tài tử chi trả.

Dù chỉ là gương mặt "lá xanh", đóng vai phụ trên các phim truyền hình nhưng Đặng Triệu Tôn nổi tiếng giàu có. Bố mẹ anh sở hữu chuỗi khách sạn cao cấp, cổ đông lớn trong nhiều công ty giải trí và hàng loạt bất động sản tại Hong Kong lẫn thị trường đại lục.

Đặng Triệu Tôn sống thảnh thơi nhờ thừa hưởng tài sản từ cha mẹ là đại gia.

Sau khi bố mẹ qua đời, nam diễn viên được hưởng khối tài sản khổng lồ. Khác với các công tử khác, Triệu Tôn nổi tiếng là người tiết kiệm, không theo đuổi lối sống xa hoa hay đầu tư mạo hiểm. Vì thế, sau nhiều năm thừa kế, tài tử vẫn giàu có và phát đạt.

Đặng Triệu Tôn từng tiết lộ không ít cô gái, có người là ngôi sao tìm cách tiếp cận anh chỉ mong được "đổi đời". Tuy nhiên, diễn viên đều từ chối vì "không thể nhận ra họ sau khi tẩy trang".

Đặng Triệu Tôn sinh năm 1967, gia nhập làng giải trí từ rất sớm. Diễn viên thử sức ở vai trò MC, diễn viên, ghi dấu ấn qua 1 số tác phẩm như: Gia đình vui vẻ, Tây du ký (bản TVB), Bạn học cũ, Túy đả kim chi... Vài năm gần đây, diễn viên ít đóng phim, thỉnh thoảng xuất hiện trong 1 số sự kiện giải trí. Anh dành thời gian tận hưởng cuộc sống, du lịch cùng các bạn gái.

