Cận khoảnh khắc NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ diễu hành qua Quảng trường Ba Đình

Tại buổi sơ duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, khối diễu hành quần chúng, văn hóa - thể thao tập kết tại đường Quán Thánh, sau đó di chuyển về Quảng trường Ba Đình. Khối văn hóa - thể thao có sự góp mặt của diễn viên Thu Quỳnh, ca sĩ Trang Pháp, nhạc sĩ Tuấn Cry, diễn viên Việt Hoa, Minh Thu, Tô Dũng, Đỗ Duy Nam...

Diễn viên Thu Quỳnh, rapper Đen trong lễ diễu hành.

MC Nguyên Khang, diễn viên Đàm Hằng sải bước tại quảng trường lịch sử. Diễn viên Đàm Hằng cho biết hàng chục nghệ sĩ trải qua nhiều buổi tập ở sân Mỹ Đình trước ngày tổng hợp luyện và sơ duyệt. Thời tiết có hôm nắng gắt, lúc lại mưa to nhưng tất cả nhắc nhở nhau phải nghiêm túc, đúng giờ.

NSND Lan Hương và ông xã - NSƯT Đỗ Kỷ chung niềm tự hào khi tham gia "nhiệm vụ" đặc biệt. NSND Lan Hương nói trong buổi tổng hợp luyện, chị cảm nhận được sự ấm áp của người dân Thủ đô dành cho các nghệ sĩ. Mọi người liên tục hỗ trợ khối diễu hành quạt, nước, dành những lời động viên cho nghệ sĩ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh và Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi vẫy cao lá cờ Tổ quốc.

Dàn nghệ sĩ từ mọi miền Tổ quốc sẽ tham gia Lễ kỷ niệm sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Trong buổi sơ duyệt, các khối diễu binh, diễu hành đi qua nhiều tuyến phố Thủ đô, trong tiếng hò reo của nhân dân.

Dịp này, số lượng nhân sự tham gia nội dung diễu hành quần chúng tại Lễ kỷ niệm sáng 2/9 là hơn 2.000 người, chia thành 13 khối. Mỗi khối đảm bảo nhân sự thực hiện, dự bị và cán bộ phục vụ.