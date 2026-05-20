'Bom sex Anh' kêu cứu khi chồng mất tích bí ẩn

Ban đầu, Katie Price đăng trên Instagram rằng Andrews, 43 tuổi, tạm rời mạng xã hội do phải đối mặt với những lời bàn tán về cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, trong video YouTube đăng ngày 16/5, cô tiết lộ chồng đã mất tích ba ngày.

Katie Price và chồng, Lee Andrews. Ảnh: Instagram

Ngôi sao 47 tuổi kể lần cuối liên lạc với Lee là khoảng 22h tối thứ Tư tuần trước, khi anh đang cố gắng qua cửa khẩu ở Dubai để lên chuyến bay tới gặp cô. "Chúng tôi tự hỏi liệu anh ấy có bị bắt cóc không. Giờ anh ấy chắc chắn là một người mất tích", Katie nói.

Theo lời Katie, ngay sau đó cô nhận được một cuộc gọi FaceTime đáng lo ngại từ chồng. "Anh ấy trùm kín đầu và nói vừa bị bắt giữ. Tay bị trói bằng dây chứ không phải còng tay. Rồi anh ấy nói: 'Họ quay lại bắt anh rồi'", cô kể.

Katie cho biết đó là lần liên lạc cuối cùng của chồng cô trước khi cuộc gọi và định vị điện thoại "biến mất lúc 10h03.

Lee Andrews được cho là dự kiến xuất hiện cùng Katie trên chương trình Good Morning Britain hôm 12/5 nhưng đã lỡ chuyến bay tới Anh.

Katie và Lee Andrews trong đám cưới ở Dubai hồi tháng 1. Ảnh: The Sun

Người mẫu Anh cho hay cô cùng gia đình Lee đã liên hệ với cảnh sát, đại sứ quán và Cục Điều tra Hình sự thuộc cảnh sát Dubai. Tuy nhiên, giới chức vẫn chưa xác định được tung tích của doanh nhân này. "Không ai có thể tìm thấy anh ấy trong bất kỳ nhà tù, đồn cảnh sát hay nơi nào ở Dubai", Katie nói.

Hôm 19/5, Katie tiếp tục cập nhật tình hình trên YouTube, cho biết cô đang hoàn toàn suy sụp và mong truyền thông cũng như công chúng hỗ trợ tìm kiếm chồng. Katie cũng chỉ trích những đồn đoán cho rằng đây là "chiêu trò đánh bóng tên tuổi", gọi đó là điều đáng ghê tởm.

Theo Mirror, một số người nghi ngờ câu chuyện của Katie, song Bộ Ngoại giao Anh xác nhận đang hỗ trợ gia đình một công dân Anh và liên lạc với giới chức địa phương.

Trong khi đó, mẹ của Lee là bà Trisha, 61 tuổi, lần đầu lên tiếng sau vụ việc. Theo Daily Mail, bà cho biết gia đình rất lo lắng cho sự an toàn của Lee khi anh mất tích gần một tuần. Trisha từng cho rằng Katie "đang khai thác" vụ việc trên mạng xã hội, nhưng sau khi con gái trò chuyện với ngôi sao truyền hình này, bà nhận ra Katie thực sự hoảng loạn và lo lắng.

Một người bạn của gia đình cũng cho biết hiện "không ai biết Lee đang ở đâu" và họ chỉ mong anh bình an.

Katie kết hôn với Lee hồi tháng 1 sau mối tình chóng vánh kéo dài 10 ngày. Sau khi chồng mất liên lạc và không trở về Anh, cô từng mô tả mối quan hệ của họ giống "một bộ phim truyền hình dài tập".

Lee Andrews là người gốc Anh, đã sống ở Dubai hơn 20 năm, thường xuyên khoe cuộc sống xa hoa trên mạng xã hội. Anh từng kết hôn hai lần, tự nhận là triệu phú và hiện là CEO của Aura Group Future Urban Travel 2027. Trước khi đến với Katie, Lee có cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm với huấn luyện viên thể hình Dina Taji.

Trong khi đó, Katie Price - người mẫu kiêm ngôi sao truyền hình nóng bỏng của làng giải trí Anh - từng đính hôn tám lần và trải qua ba cuộc hôn nhân với ca sĩ Peter Andre, võ sĩ Alex Reid và thợ xây Kieran Hayler.