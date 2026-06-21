Con gái của Hoa hậu Điện ảnh, “nữ hoàng ảnh lịch" và chưởng môn phái Vịnh Xuân lấy chồng Malaysia

Con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân và Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân cưới tại Malaysia

Trong loạt ảnh được chia sẻ, con gái chưởng môn phái Vịnh Xuân -Katleen Phan Võ gây ấn tượng khi diện trang phục truyền thống cách điệu. Thiết kế áo yếm hiện đại kết hợp cùng phần chân váy ôm sát giúp cô dâu khoe trọn vóc dáng cân đối, quyến rũ. Đặc biệt, những họa tiết được thêu thủ công trên trang phục mang vẻ đẹp tinh tế, vừa sang trọng vừa đậm dấu ấn văn hóa truyền thống.

Katleen Phan Võ gây ấn tượng khi diện trang phục truyền thống cách điệu. Ảnh: FBNV

Nhan sắc của Katleen Phan Võ trong ngày trọng đại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ, thần thái cuốn hút của người đẹp làng võ.

Bên cạnh cô dâu, Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân – mẹ của Katleen Phan Võ – cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi xuất hiện cùng con gái. Khoảnh khắc hai mẹ con sánh đôi trong ngày vui khiến nhiều người xúc động. Không ít ý kiến nhận xét Katleen thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ, đồng thời bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của hai mẹ con.

Katleen Phan Võ và mẹ. Ảnh: FBNV

Được biết, hôn lễ tại Malaysia của Katleen Phan Võ và doanh nhân Yuen Shiwan được tổ chức tại một khách sạn 5 sao ở Kuala Lumpur. Đồng hành cùng cô dâu trong ngày trọng đại là dàn phù dâu gồm nhiều gương mặt thân thiết như diễn viên Tam Triều Dâng, Á hậu Thảo Nhi Lê, Tú Hảo, Emma Lê, Alisa Hồ và Ney Phạm.

Dàn phù dâu gây chú ý với diện mạo đồng điệu khi cùng lựa chọn trang phục tông đỏ mận – màu sắc được nhiều nền văn hóa châu Á xem là biểu tượng của may mắn, hạnh phúc và lời chúc tốt đẹp trong các dịp cưới hỏi.

Trước đó, vào đầu tháng 6, Katleen Phan Võ và ông xã đã tổ chức lễ gia tiên tại TP.HCM. Dù không chia sẻ quá nhiều thông tin về đám cưới, những hình ảnh hiếm hoi được hé lộ vẫn khiến khán giả thích thú và gửi nhiều lời chúc phúc đến cặp đôi.

Katleen Phan Võ sinh năm 1997, sinh ra tại Canada và từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài. Cô được công chúng Việt Nam biết đến nhiều hơn từ năm 2017, khi sự kiện võ sĩ Flores đến Việt Nam thách đấu thu hút sự chú ý. Katleen là con gái của Hoa hậu Điện ảnh 1992 Thanh Xuân và võ sư Nam Anh – chưởng môn Vịnh Xuân chính thống phái.

Hình ảnh hôn lê của atleen Phan Võ. Ảnh: FBNV

Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối cùng phong thái hiện đại, Katleen được nhiều khán giả ưu ái gọi là “mỹ nhân làng võ”. Cô gây ấn tượng với chiều cao 1,65 m, thân hình săn chắc và vẻ ngoài cá tính.

Ông xã của Katleen là Yuen Shiwan, thường được gọi thân mật là Lee, một doanh nhân thế hệ 9X đang sinh sống và làm việc tại Canada. Theo chia sẻ của Katleen, cả hai tìm thấy sự đồng điệu trong tính cách, lối sống và sở thích trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Katleen Phan Võ khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Nữ diễn viên hiếm khi chia sẻ hình ảnh bạn trai trước công chúng. Chỉ đến đầu năm nay, cô mới công khai hình ảnh rõ mặt của vị hôn phu qua bộ ảnh cưới được thực hiện theo phong cách kết hợp giữa cổ điển và hiện đại.

Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân - mẹ Katleen Phan Võ là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời

Sinh năm 1974, Thanh Xuân bước chân vào con đường nghệ thuật từ khá sớm. Năm 18 tuổi, cô giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Điện ảnh 1992. Danh hiệu này trở thành bệ phóng vững chắc, đưa cô trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu bên cạnh những mỹ nhân cùng thời như Diễm Hương, Việt Trinh hay Diễm My.

Thay vì tập trung hoàn toàn vào phim ảnh, Thanh Xuân gặt hái được nhiều thành công rực rỡ trong lĩnh vực thời trang và ảnh lịch. Với gương mặt thanh tú và thần thái sang trọng, hình ảnh của cô phủ sóng dày đặc trên các bộ lịch treo tường, poster và bìa tạp chí những năm đầu thập niên 1990.

Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân - mẹ Katleen Phan Võ là "nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Ảnh: FBNV

Không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước, năm 1994, Thanh Xuân tiếp tục khẳng định vị thế khi đạt danh hiệu Á hậu Thời trang châu Á. Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ nhất, cô quyết định gác lại ánh hào quang để xây dựng tổ ấm.

Năm 1996, Hoa hậu Thanh Xuân bất ngờ kết hôn với võ sư Nam Anh – chưởng môn phái Vịnh Xuân – và sang Canada định cư. Chuyện tình của họ được ví như định mệnh khi võ sư Nam Anh lần đầu ấn tượng với cô qua một tấm lịch treo tường. Sau ba tháng hẹn hò, cô quyết định rời xa làng giải trí để tập trung cho vai trò làm vợ, làm mẹ.

Trong nhiều năm sinh sống tại nước ngoài, Thanh Xuân dành toàn bộ thời gian chăm sóc gia đình và hai con là Alex và Katleen Phan Võ. Trong đó, con gái Katleen Phan Võ hiện đang nối nghiệp mẹ, hoạt động tích cực trong lĩnh vực diễn xuất tại Việt Nam và được đánh giá cao nhờ thừa hưởng nét đẹp sắc sảo từ mẹ.

Sau khi cuộc hôn nhân với võ sư Nam Anh khép lại do những khác biệt trong cuộc sống, Hoa hậu Thanh Xuân chọn cách giữ khoảng cách văn minh để các con có môi trường phát triển bình yên. Cô thừa nhận từng nuối tiếc khi không thể giữ vững mái ấm nhưng tự hào về sự trưởng thành, bản lĩnh của các con.

Hiện tại, ở tuổi ngoài 50, Thanh Xuân thường xuyên di chuyển giữa Canada và Việt Nam. Cô giữ vai trò Giám đốc của một liên đoàn võ thuật và phát triển công việc kinh doanh trong lĩnh vực căn hộ dịch vụ. Dù đã rời xa showbiz từ lâu, nhan sắc trẻ trung và vóc dáng quyến rũ của cô vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ.