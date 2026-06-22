Sao nữ Hoa ngữ đổi đời sau một phim, để mặt mộc đi sự kiện vẫn được khen xinh

Trong showbiz có cụm từ “nổi tiếng chỉ sau một đêm”, nói về những cái tên đang từ vô danh bất ngờ vụt sáng nhanh chóng khiến chính họ cũng phải ngỡ ngàng. Lý Tư Đồng chính là một trường hợp như thế. Đang là cô sinh viên năm 2 ngành Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Tài chính và Kinh tế Quảng Đông, ngày ngày đi học, lúc rảnh rỗi quay clip vui vui đăng lên mạng giống như bao người khác.

Nhưng chẳng ngờ những clip đời thường ấy lại giúp Lý Tư Đồng được mời đóng phim. Đạo diễn Lam Hồng Xuân rất yêu thích vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng của cô nên đã tìm cách liên lạc, dù ban đầu Lý Tư Đồng còn tưởng đây là chiêu trò mới của kẻ lừa đảo.

Lý Tư Đồng đâu có ngờ phim Thư Tình Gửi Bà Ngoại thành công rực rỡ, từ đó cô cũng nổi tiếng rần rần với vai nữ chính Tạ Nam Chi. Đang từ một cô gái bình thường trở thành cái tên được săn đón và khen ngợi hết lời, Lý Tư Đồng tất nhiên vô cùng bỡ ngỡ và chưa quen ngay với việc xuất hiện trước đám đông.

Trong một vài sự kiện, thay vì mặc trang phục cầu kỳ và trang điểm chỉn chu, Lý Tư Đồng vẫn vui vẻ xuất hiện với quần áo bình thường, mái tóc buông xõa, gương mặt chỉ tô nhẹ chút son. Thế nhưng cô vẫn rất xinh đẹp, rạng rỡ bên cạnh các ngôi sao, diện mạo vẫn sáng bừng trước ống kính.

Cư dân mạng Trung Quốc vẫn luôn yêu cầu nghệ sĩ phải thật hoàn hảo mỗi khi xuất hiện, phải chuẩn bị đẹp đẽ nhất có thể, nhưng Lý Tư Đồng lại là ngoại lệ. Không ai phàn nàn rằng cô thiếu chuyên nghiệp, chỉ trích cô không tôn trọng khán giả khi vẫn mang hình ảnh một cô gái bình thường lên thảm đỏ. Đơn giản vì vẻ đẹp thanh thuần của cô rất hợp với phong cách này, và lại càng khác biệt giữa các ngôi sao ăn mặc cầu kỳ.