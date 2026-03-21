Bộ phim Việt làm quá dở, khán giả muốn bỏ về ngay lập tức

Tại buổi giới thiệu dự án Đại tiệc trăng máu 8, ê-kíp cho biết Đại tiệc trăng máu 8 là bộ phim có cú máy one-shot gây sốc, vô tiền khoáng hậu lên đến 35 phút. Showcase có sự tham gia của dàn nghệ sĩ như Quang Minh, Hồng Ánh, Hứa Vỹ Văn, Liên Bỉnh Phát, Miu Lê...

Miu Lê cho biết trong phim cô và Liên Bỉnh Phát thường xuyên có những tranh cãi trên phim trường. Cô kể lại sự cố bị Liên Bỉnh Phát đùa giỡn quá trớn, vô tình khiến cọ trang điểm đâm thẳng vào mắt, chảy nước mắt không ngừng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ công việc.

Diễn viên Lê Khánh nói cô không giấu được sự xúc động, hoảng loạn khi đối mặt với thử thách khắc nghiệt từ đạo diễn Phan Gia Nhật Linh. Cô bị tái phát chứng rối loạn lo âu ngay trên phim trường. Nguyên nhân đến từ cú máy one-shot kéo dài tới 35 phút kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt.

“Chỉ cần một sơ suất nhỏ của bất kỳ ai, toàn bộ ê-kíp phải làm lại từ đầu. Áp lực đó kinh khủng đến mức tôi không thở nổi”, Lê Khánh chia sẻ. Không riêng gì cô, Miu Lê cũng cho biết cô bật khóc nức nở ngay khi máy vừa ngừng quay vì sự căng thẳng dồn nén suốt nhiều giờ đồng hồ.

Danh hài Vân Sơn người trở lại màn ảnh rộng sau 20 năm cho biết anh bị “choáng” trước sự thay đổi của công nghệ làm phim hiện đại. Nam nghệ sĩ phải nỗ lực gấp bội để không bị tụt lại phía sau so với dàn hậu bối trẻ trung, năng động.

Gây tò mò nhất chính là tuyên bố của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh về cấu trúc kỳ lạ của phim. Anh nói 30 phút đầu tiên của Đại tiệc trăng máu 8 được cố tình làm cho thật dở, khiến khán giả muốn đứng dậy bỏ về ngay lập tức. Tuy nhiên, đó lại là cú lừa ngoạn mục để dẫn dắt tới phần sau nhiều nút thắt nghẹt thở. "Tôi chấp nhận bị chửi ở đoạn đầu để đổi lấy sự vỡ òa của khán giả ở đoạn cuối", đạo diễn nói.

Đại tiệc trăng máu 8 là bản remake của siêu phẩm Nhật Bản One Cut of Dead. Bộ phim có cấu trúc "dở phần đầu", nhưng cú twist khiến phim nhận đánh giá 100% từ Rotten Tomatoes. Phan Gia Nhật Linh kỳ vọng mang lại bộ phim đánh đố khán giả, từ khó chịu chuyển sang hấp dẫn, nhưng khán giả phải chịu ngồi lại đến cuối chương trình.

Nói về cú máy 35 phút đầu phim được cho là táo bạo nhất từ trước đến nay, Phan Gia Nhật Linh nói bộ phim mang nhiều màu sắc giễu nhại, phản ánh xu hướng làm phim nội địa, từ trào lưu zombie, kinh dị đến những góc khuất hậu trường. Đạo diễn khẳng định đây không đơn thuần là sự châm biếm, mà là quá trình tự phê bình. “Tôi làm phim để nhìn lại chính mình trước tiên. Có những điều muốn chữa lành thì phải dám đối diện, thậm chí chấp nhận đau”, anh chia sẻ.

Ban đầu, Phan Gia Nhật Linh và Charlie Nguyễn dự định chỉ đảm nhận vai trò nhà sản xuất và mời Thái Hòa làm đạo diễn. Tuy nhiên, do bận rộn với nhiều dự án, Thái Hòa không thể tham gia, khiến Phan Gia Nhật Linh quyết định trực tiếp cầm trịch, trong khi Charlie Nguyễn lui về sản xuất.

Hồng Ánh và Hứa Vĩ Văn được chọn tham gia mà không cần qua khâu casting, bởi đạo diễn nhận định vai diễn quá phù hợp với họ. Hồng Ánh trân trọng cơ hội tham gia bất kỳ dự án nào. Dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 năm nay, Hồng Ánh có hai phim ra rạp cùng lúc. Cô đã chuẩn bị tinh thần chạy đi chạy về quảng bá hai phim.