Bị gắn mác “người đẹp đi hát”, quý ông Minh Kha nói gì?

Chủ Nhật, ngày 31/07/2022 17:17 PM (GMT+7)

Á quân “The Next Gentlement” - Minh Kha quyết tâm rẽ hướng sang con đường âm nhạc, muốn trở thành ca sĩ chuyên nghiệp.

Minh Kha thuộc đội Xuân Lan đoạt giải Á quân “The Next Gentlement 2022”. Cùng với đó, anh được trao quyền đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc dành cho nam giới “Mister Grand International 2022” vào tháng 11 tới. Tuy nhiên cách đây ít ngày, chàng trai sinh năm 1993 gây bất ngờ cho fan sắc đẹp khi thông báo từ bỏ cơ hội. Lý do Minh Kha đưa ra là vướng bận việc gia đình, không thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc thi.

Minh Kha hiện được Xuân Lan hỗ trợ phát triển hoạt động nghệ thuật. Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Trao đổi với chúng tôi, Minh Kha cho biết sắp tới anh sẽ rẽ hướng sang con đường âm nhạc vì chỉ khi được hoà mình với những giai điệu, anh mới cảm thấy thoải mái, được là chính mình.

“Trong thời điểm hiện tại tôi sẽ hát thiên về cảm xúc nhiều hơn. Là một tay ngang, chưa được đào tạo nhiều về kỹ thuật nên tôi biết những hạn chế của mình và sẽ quyết tâm nỗ lực rèn luyện. Tôi biết để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp là một quá trình rất dài. Ban đầu, tôi e ngại sẽ bị gắn mác là “người đẹp đi hát”, nhưng rồi tôi nhận ra, ngoại hình cũng là vốn liếng quan trọng của người nghệ sĩ và may mắn tôi được thừa hưởng món quà đó từ bố mẹ”, Minh Kha nói với chúng tôi.

Hiện Minh Kha khá đắt show ca hát nhưng anh không vội vã chạy show, không nhận đi hát khi chưa chuẩn bị kỹ lưỡng cho phần biểu diễn của mình. “Tôi muốn sẽ trở thành ca sĩ có thể hát live, để thể hiện chân thật cảm xúc của mình tới khán giả qua mỗi ca khúc. Mỗi ngày, tôi đều dành thời gian để luyện thanh với giáo viên, trau dồi những điều mình còn yếu. Khi đã thực sự tự tin, tôi sẽ chính thức ra mắt khán giả với vai trò một ca sĩ chuyên nghiệp”, Minh Kha bày tỏ.

Minh Kha quyết tâm đi hát chuyên nghiệp. Ảnh nghệ sĩ cung cấp

Minh Kha khẳng định hào quang của sự nổi tiếng không phải vấn đề chính khiến anh rẽ hướng sang con đường ca hát mà bản thân muốn bứt phá, vượt qua những rào cản để thỏa đam mê.

Trước đây, Minh Kha từng có thời gian làm việc bán thời gian tại một quán trà chanh, làm gia sư tiếng Anh cho các em học sinh cấp 1 để trang trải cuộc sống tại Đồng Nai. Khi lên TP.HCM học tập, anh có cơ hội bén duyên với nghề người mẫu nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật.

Minh Kha thừa nhận, anh chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ trở thành ca sĩ, dù có năng khiếu, đam mê. Tuy nhiên, khi được tham gia “The Next Gentlement”, Minh Kha được đứng trên sân khấu thể hiện tài năng, nhận được sự ủng hộ của người thầy Xuân Lan, anh đã tự tin dám thể hiện mình. “Tôi đã thay đổi rất nhiều từ sau tham gia The Next Gentlement. Trước đây tôi khá nhạt nhòa. Bây giờ tôi dám đi hát là một sự thay đổi khá lớn”, Minh Kha nói thêm.

