Bắt tạm giam nam ca sĩ 29 tuổi

Ngày 26/3, tờ PEOPLE đưa tin ca sĩ Desiigner đã bị bắt hôm 23/3 tại bang South Carolina (Mỹ) với cáo buộc bạo lực gia đình cấp độ 3. Theo hồ sơ tòa án, nam ca sĩ bị tạm giam trong ngày và được tại ngoại sau khi nộp 1.500 USD (khoảng 39 triệu đồng) tiền bảo lãnh vào ngày hôm sau.

Vụ việc được cho là xảy ra từ ngày 2/3. Theo báo cáo cảnh sát, người tố cáo là bạn gái cũ của Desiigner. Cô cho biết nam ca sĩ trở về nhà trong trạng thái tức giận, la hét và ném chìa khóa xe, khiến cuộc cãi vã trở nên căng thẳng.

Nam ca sĩ bị bắt tạm giam.

Khi người phụ nữ định rời đi để lấy hành lý ở sân bay thì bị nam ca sĩ giật chìa khóa làm rách quần của cô và tiếp tục xảy ra xô xát.

Báo cáo cho biết, Desiigner sau đó bế con của hai người đặt vào ghế trong xe. Khi người phụ nữ cố can ngăn, cô bị đẩy ngã xuống đất trước cửa nhà dẫn đến trầy xước nhẹ ở tay và lưng. Cô đã đứng dậy, đưa con ra khỏi xe. Khi cảnh sát đến nơi, nam ca sĩ đã rời khỏi hiện trường.

Trước đó, Desiigner từng vướng bê bối vào năm 2023 khi bị kết tội có hành vi khiếm nhã trên chuyến bay từ Tokyo đến Minneapolis. Theo cáo trạng, anh bị phát hiện nhiều lần để lộ bộ phận nhạy cảm và có hành vi không phù hợp dù đã bị nhắc nhở.

Sau vụ việc, anh bị tuyên 120 giờ lao động công ích, nộp phạt 5.000 USD (hơn 120 triệu đồng) và chịu quản chế trong 2 năm.

Desiigner tên thật là Sidney Royel Selby III sinh năm 1997, là rapper và ca sĩ người Mỹ. Anh nổi tiếng với ca khúc đầu tay Panda phát hành năm 2015, từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Năm 2016, anh phát hành ca khúc Tiimmy Turner nhưng không đạt được thành tích như mong đợi.

