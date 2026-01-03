Bảo Trúc yêu bạn trai U60 sau đổ vỡ hôn nhân

Hôm 1/1 Bảo Trúc tiết lộ cô đang hạnh phúc, cảm thấy được bù đắp sau hơn hai năm làm mẹ đơn, đối mặt nhiều khó khăn, thử thách ở Đức. Diễn viên hào hứng chờ đón năm mới 2026 với "tình yêu và lòng biết ơn".

"Tôi đã có bạn trai mới được hai tháng. Anh tên Mike, 56 tuổi, là doanh nhân ngành bất động sản. Anh đến vào đúng thời điểm tôi cần tình yêu, sự thấu hiểu và mong được hỗ trợ nhất", Bảo Trúc nói với Ngôi Sao.

Bảo Trúc bên bạn trai mới.

Theo diễn viên, bạn trai người Đức hết mực yêu thương, chăm lo cho cô và hai con. Nhờ thế, người đẹp 8X vực dậy tinh thần, thấy cuộc sống vui vẻ, ý nghĩa hơn sau thời gian gặp biến cố hôn nhân, chịu nhiều tổn thương, áp lực.

"Dù mới yêu, Mike bày tỏ mong muốn kết hôn, gắn bó trọn đời với tôi. Anh nói đây là lần đầu tiên trong đời anh nghĩ tới chuyện lấy vợ", Bảo Trúc cho biết.

Diễn viên đã ra mắt gia đình bạn trai người Đức và được người thân của anh quý mến, ủng hộ mối quan hệ. Hôm 26/12/2025 doanh nhân U60 bay sang Việt Nam cùng Bảo Trúc và hai con gái riêng của cô. Đôi tình nhân đưa các bé đi du lịch Phú Quốc chơi và gặp gỡ, ăn tối với vợ chồng diễn viên Đoàn Minh Tài tại TP HCM. Họ vừa trở lại Đức hôm 1/1.

Bảo Trúc giới thiệu bạn trai với vợ chồng diễn viên Đoàn Minh Tài - bạn thân của cô, hôm 29/12.

Trước đó, Bảo Trúc hai lần đổ vỡ hôn nhân. Cô làm mẹ đơn thân từ năm 2024, sau khi chấm dứt mối quan hệ 6 năm với chồng Tây. Con đầu của Bảo Trúc 13 tuổi, đang học lớp 7, bé thứ hai 7 tuổi, mới vào lớp Một.

Bảo Trúc sinh năm 1986, từng là gương mặt quen thuộc trên sàn diễn TP HCM và tham gia nhiều phim như: Người mẫu, Lấy chồng sớm làm gì, Nỗi buồn có mắt, Cột mốc 23... Diễn viên rời làng giải trí, đưa con sang Đức định cư từ năm 2022.