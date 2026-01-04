Bạn gái khoe hình ảnh Trần Vỹ Đình 'da kề da' với con

Trong bức ảnh Hà Tuệ đăng tải, Trần Vỹ Đình cởi trần, tiếp xúc da kề da với em bé sơ sinh đang nằm trên lưng bố. Cô cũng chụp cận cảnh bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn của con. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút chú ý từ người hâm mộ. Các bình luận trên Weibo nói đây là "một cảnh tượng ấm áp và đầy ý nghĩa", "sự tương phản giữa vẻ ngoài lạnh lùng và tình yêu thương dịu dàng của người cha". Số khác tranh luận những lợi thế về gen của đứa trẻ, trong đó nói sự kết hợp chiều cao của bố mẹ (William Chan 182 cm, He Sui 178 cm), cho rằng em bé sẽ cao hơn 1,9 m.

Trần Vỹ Đình bên con trai. Ảnh: Weibo

Trước đó, trên trang cá nhân, Hà Tuệ viết bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh rằng năm 2025 "đã thay đổi thế giới của tôi theo cách đẹp đẽ nhất", mô tả con trai là "món quà tôi chưa từng biết mình cần" và bày tỏ hy vọng người hâm mộ "trân trọng từng khoảnh khắc bên những người thân yêu".

Hà Tuệ và Trần Vỹ Đình được chụp ảnh ngồi cùng bàn lần đầu tiên tại Tiệc phim thời trang Thượng Hải năm 2019. Hơn một năm sau, paparazzi nhiều lần chụp được ảnh họ cùng nhau trở về nhà riêng ở Bắc Kinh, hay cùng đến phòng gym... Năm 2023, Hà Tuệ chuyển ra khỏi nhà Trần Vỹ Đình và đến khách sạn, xóa mọi tương tác trên nền tảng mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn chia tay. Tuy nhiên, tới cuối năm đó, Vỹ Đình lại được chụp ảnh khi trở về nhà Hà Tuệ và ở đó trong ba ngày liên tiếp. Cuối 2024, một số người bắt gặp cả hai cùng nhau du lịch Nhật Bản. Hà Tuệ khoác vai Trần Vỹ Đình, bụng hơi nhô lên làm dấy lên đồn đoán cô đang mang thai.

Theo Sinchew, Hà Tuệ đã ngừng cập nhật Weibo trong hơn nửa năm qua. Cô từ chối lời mời của các nhãn thời trang hàng đầu. Một số tin đồn nói hai ngôi sao đã "bí mật kết hôn vào tháng 8/2025" nhưng họ không xác nhận. Cuối 2025, họ đăng ảnh, tiết lộ con đầu lòng.

Hà Tuệ bên con trai. Ảnh: Weibo

Khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình Hà Tuệ. Ảnh: Weibo

Hà Tuệ (He Sui) là siêu mẫu nổi tiếng của Trung Quốc, sinh năm 1989 tại Hồ Nam. Cô được mệnh danh là Nữ thần hồ ly nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt quyến rũ. Có chiều cao 1,78 m cùng vóc dáng cân đối, Hà Tuệ nhanh chóng bước vào làng thời trang quốc tế. Năm 2011, cô gây chú ý khi trở thành chân dài Trung Quốc đầu tiên trình diễn trong show nội y đình đám Victoria’s Secret. Cô từng xuất hiện trên sàn diễn Victoria's Secret 8 lần.

Hà Tuệ được đánh giá cao với phong cách chuyên nghiệp và thần thái sang trọng trên sàn catwalk. Cô từng xuất hiện trên trang bìa của nhiều tạp chí thời trang lớn như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar. Ngoài làm mẫu, Hà Tuệ còn tham gia diễn xuất và các hoạt động thiện nguyện. Dù nổi tiếng nhưng cô luôn giữ hình ảnh thanh lịch, đời tư kín đáo.

Trần Vỹ Đình sinh năm 1985, nổi tiếng với nhiều phim điện ảnh, truyền hình như Cổ kiếm kỳ đàm, Hộc Châu phu nhân, Phong bạo vũ... Anh từng yêu diễn viên Thái Trác Nghiên trước khi đến với Hà Tuệ. Anh xuất thân trong gia đình giàu có, bố là tài phiệt bất động sản, anh chị em đều có tài chính nổi trội.