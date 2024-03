Áp lực khi sinh ra trong gia đình nghệ sĩ nổi tiếng

Gia Bảo là cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc.

Mới đây, trong chương trình Đời nghệ sỹ, diễn viên Gia Bảo trải lòng về việc lớn lên trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Ông nội là NSƯT Bảo Quốc, bác là NSƯT Hữu Châu. Từ nhỏ, nam diễn viên luôn theo chân ông. Đến lúc quá đam mê, anh mới xin ông nội cho theo nghề.

Nam nghệ sĩ cho hay: "Tôi là thế hệ nhỏ nhất trong nhà, học được rất nhiều bài học mà không phải trường lớp nào cũng dạy, bài học từ gia đình, từ nghề nghiệp".

Dù vậy, anh luôn đối mặt với việc bị so sánh với thế hệ trước. Nhiều người còn cho rằng, anh sẽ chẳng bao giờ có được thành công như ông, bác của mình. Tuy nhiên, Gia Bảo cho biết gia đình anh rất nghiêm khác và không hề có chuyện đi xin vai cho con cháu. "Đến bây giờ nhìn lại, thành quả bao năm làm nghệ thuật, tất cả những giải thưởng hay là những gì mà tôi tạo nên đều do công sức của tôi và của những người xung quanh. Chứ không phải là do ông cha cho tôi những thứ đó", anh khẳng định.

Thời điểm mới vào nghề, nam nghệ sĩ cũng đóng vai quần chúng, đôi khi không có thoại, trong khoảng 7 – 8 năm. Sau đó Gia Bảo mới có dịp được biểu diễn nhiều hơn. Nghệ sĩ tâm niệm phải luôn cố gắng để không làm ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình.

Hai mẹ con Mỹ Linh - Mỹ Anh ngày xưa và bây giờ.

Đó cũng là trường hợp của ca sĩ Mỹ Anh - con gái út diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Từ nhỏ, Mỹ Anh đã có niềm đam mê âm nhạc và được mẹ cho cùng tham gia nhiều chương trình. Năm 2016, ở tuổi 14, Mỹ Anh đã ra mắt đĩa nhạc đầu tay có tên The First Album: Bài hát cho Bi gồm 8 ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh.

Tuy nhiên, việc nổi tiếng quá sớm dưới bóng cha mẹ khiến cô từng có thời gian cố gắng tránh xa những gì liên quan đến âm nhạc. "Tôi từng muốn trở thành bác sĩ thú y. Song khi tôi càng né tránh thì âm nhạc càng quay lại với tôi theo một cách tự nhiên nhất", cô nói với chúng tôi.

Năm 2023, nữ ca sĩ phát hành album Em, khẳng định cá tính âm nhạc độc đáo của mình. Chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Anh mong muốn khán giả nhớ đến cô với tên gọi "Mỹ Anh" thay vì danh xưng "con gái Mỹ Linh".

Trước những lời nghi ngờ cô được cha mẹ hậu thuẫn, "trải đường" để cô thoải mái làm nghệ thuật, Mỹ Anh chia sẻ: "Vì bố mẹ tôi cũng làm nghệ thuật nên mọi người sẽ nghĩ như vậy. Thú thật là tôi tự lập như nhiều nghệ sĩ, bạn trẻ khác. Tôi nghĩ mình đang trong độ tuổi tìm hiểu về cách chi tiêu ra sao khi đầu tư vào âm nhạc, quay MV… Đôi khi tôi cũng bị lố và mình phải tự nhận hậu quả đó. Như có lần tôi còn không đủ tiền để trả taxi".

Ca sĩ Mỹ Linh mừng khi thấy con gái trưởng thành, không bị áp lực vì có cha mẹ nổi tiếng. Cô tâm sự với chúng tôi: "Thực ra, chúng tôi từng không muốn cho con vào showbiz như một cách bảo vệ, để con được sống đúng với tuổi thơ của mình. Quan điểm của tôi là vậy. Con trai tôi hiện tại đang là bác sĩ, cháu cũng từng gặp áp lực vì 'mọi người nhìn vào con là con của bố mẹ'. Trong khi Mỹ Anh lựa chọn theo nghề bố mẹ, anh trai của Mỹ Anh cũng nói: 'Con thấy em gái rất dũng cảm. Tôi ủng hộ sự lựa chọn dũng cảm của con! Tôi mừng khi con dám sống chân thật với bản thân mình".

Ngoài Mỹ Anh, Gia Bảo, còn nhiều trường hợp tương tự khác. Dù sinh ra ở vạch đích, là "cậu ấm cô chiêu" nổi tiếng, họ vẫn cho thấy những nỗ lực khẳng định bản thân trước công chúng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]