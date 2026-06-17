Anne Hathaway: Nàng thơ đặc biệt trong vũ trụ điện ảnh của Christopher Nolan

Trong dàn sao hùng hậu của “The Odyssey”, cái tên Anne Hathaway có thể không tạo ra những cuộc thảo luận bùng nổ như Tom Holland hay Zendaya. Tuy nhiên, với giới yêu điện ảnh, sự xuất hiện của nữ minh tinh từng đoạt Oscar lại là một trong những điểm đáng chờ đợi nhất của bộ phim.

Sau màn tái xuất đầy hoài niệm với “The Devil Wears Prada 2” (Yêu nữ thích hàng hiệu 2), Anne Hathaway tiếp tục bước vào một dự án hoàn toàn khác biệt: Một thiên sử thi quy mô lớn dưới bàn tay của Christopher Nolan. Đó không chỉ là cơ hội để cô khẳng định vị thế của một ngôi sao hạng A, mà còn có thể trở thành bước ngoặt đưa nữ diễn viên trở lại vị trí trung tâm của Hollywood.

Anne Hathaway tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của Hollywood khi góp mặt trong bom tấn sử thi được mong đợi nhất năm 2026, "The Odyssey".

Từ biểu tượng thời trang đến thế giới sử thi

Năm 2026 đánh dấu sự trở lại đặc biệt của Anne Hathaway khi cô tái ngộ khán giả với phần tiếp theo của bộ phim kinh điển về thời trang “The Devil Wears Prada”.

Hai thập kỷ sau vai diễn Andy Sachs, Hathaway vẫn giữ được sức hút đáng nể. Những hình ảnh đầu tiên từ dự án đã nhanh chóng tạo hiệu ứng trên mạng xã hội, nhắc khán giả nhớ đến thời kỳ đỉnh cao khi cô là một trong những gương mặt được săn đón nhất Hollywood.

Tuy nhiên, nếu “The Devil Wears Prada 2” là chuyến trở về với một biểu tượng quen thuộc, thì “The Odyssey” lại mở ra một hành trình hoàn toàn mới. Đây là dạng vai diễn mang màu sắc sử thi, đòi hỏi chiều sâu tâm lý và khả năng hòa mình vào thế giới điện ảnh có quy mô lớn hơn rất nhiều.

Chính sự đối lập ấy khiến năm 2026 trở thành một thời điểm đặc biệt trong sự nghiệp của Anne Hathaway.

Sau màn tái xuất gây nhiều hoài niệm với "The Devil Wears Prada 2" của Anne Hathaway

"Nàng thơ" quen thuộc của Christopher Nolan

Một trong những lý do khiến người hâm mộ kỳ vọng vào Hathaway trong “The Odyssey” là mối quan hệ nghệ thuật đã được kiểm chứng với Christopher Nolan.

Nữ diễn viên từng ghi dấu ấn trong “The Dark Knight Rises” với vai Catwoman và tiếp tục gây ấn tượng trong “Interstellar”. Dù không phải nhân vật trung tâm, cô luôn biết cách tạo dấu ấn bằng diễn xuất tinh tế và khả năng truyền tải cảm xúc.

Hathaway ghi dấu ấn trong "Interstellar", một trong những bộ phim khoa học viễn tưởng thành công nhất của Christopher Nolan.

Vai Catwoman trong "The Dark Knight Rises" đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Anne Hathaway và Christopher Nolan.

Nolan vốn nổi tiếng là đạo diễn ít khi lặp lại cộng sự nếu không thực sự tin tưởng họ. Việc ông tiếp tục lựa chọn Anne Hathaway cho dự án tham vọng nhất sự nghiệp cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong mắt nhà làm phim người Anh.

Nhiều khán giả tin rằng đây có thể là vai diễn lớn nhất của Hathaway kể từ sau “Les Misérables” – tác phẩm giúp cô giành tượng vàng Oscar năm 2013.

Hollywood đã thay đổi, nhưng Anne Hathaway vẫn ở đó

Trong hơn một thập kỷ qua, Hollywood chứng kiến sự nổi lên của hàng loạt gương mặt mới. Thế hệ diễn viên trẻ như Zendaya, Florence Pugh hay Sydney Sweeney liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông và khán giả.

Trong bối cảnh ấy, những ngôi sao trưởng thành từ thập niên 2000 không còn xuất hiện dày đặc như trước. Anne Hathaway cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là cô chưa bao giờ biến mất. Thay vì chạy theo các dự án thương mại liên tục, Hathaway lựa chọn xuất hiện chọn lọc hơn, cân bằng giữa điện ảnh nghệ thuật và các tác phẩm đại chúng. Điều đó giúp cô duy trì hình ảnh của một diễn viên thực lực thay vì chỉ là một ngôi sao phòng vé.

“The Odyssey” có thể là thời điểm hoàn hảo để Hathaway một lần nữa nhắc nhở khán giả vì sao cô từng là một trong những gương mặt quan trọng nhất Hollywood.

Sự tái hợp trong The Odyssey cho thấy Anne Hathaway vẫn là một trong những cộng sự được Christopher Nolan tin tưởng nhất.

Liệu đây có phải cú hích đưa Anne Hathaway trở lại đỉnh cao?

Khái niệm "trở lại đỉnh cao" đôi khi gây tranh cãi khi nói về Anne Hathaway. Bởi xét về danh tiếng và vị thế nghề nghiệp, cô chưa bao giờ rời khỏi hàng ngũ ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, nếu xét về sức ảnh hưởng văn hóa đại chúng, nữ diễn viên đã không còn sở hữu những vai diễn mang tính biểu tượng như giai đoạn từ “The Princess Diaries”, “The Devil Wears Prada” đến “Les Misérables”.

“The Odyssey” có thể thay đổi điều đó. Một bộ phim sử thi của Christopher Nolan gần như chắc chắn sẽ trở thành sự kiện điện ảnh toàn cầu. Nếu nhân vật của Hathaway có đủ đất diễn và tạo được dấu ấn cảm xúc, đây hoàn toàn có thể là vai diễn được nhắc đến nhiều nhất của cô trong nhiều năm trở lại đây.

Sau màn tái xuất đầy cảm xúc với “Yêu nữ thích hàng hiệu” vừa qua, Anne Hathaway đang đứng trước cơ hội hiếm có: Vừa đánh thức ký ức của một thế hệ khán giả, vừa chinh phục thế hệ mới bằng một tác phẩm mang tầm vóc sử thi.