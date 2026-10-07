Ảnh sao 7/10: Đặng Thu Thảo chia sẻ kỷ niệm 9 năm cưới doanh nhân Trung Tín

Diễn viên Khả Ngân khoe bụng bầu khi dự sự kiện tại TP HCM. Cô chọn trang phục tôn vòng hai, không còn che bụng.

Trước đó, tối 1/10, diễn viên công khai mang thai con đầu lòng, sau khi được nam diễn viên Nhan Phúc Vinh cầu hôn hồi cuối tháng 8.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng ảnh hôn ông xã trong lễ cưới năm 2017. Cô cho biết sau gần thập kỷ làm vợ chồng với doanh nhân Trung Tín, cả hai vẫn thấy những khoảnh khắc trong đám cưới vừa thân thuộc vừa mới mẻ, như mới diễn ra hôm qua.

Nhóm diễn viên Trại buôn người đi tỉnh quảng bá phim.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ cho biết mẹ anh vừa hồi phục sau đợt ốm.

Trước đó, sức khỏe bà đột ngột suy giảm khiến gia đình phải mời bác sĩ đến thăm khám. Theo ca sĩ, sự quan tâm, động viên của con cháu và bạn bè đã giúp bà sớm khỏe lại.

Hiện bà ăn uống tốt, thậm chí muốn đổi món sang hamburger thay vì cháo.

Ca sĩ Hà Thanh Xuân dành thời gian nghỉ ngơi tại Tokyo, Nhật Bản.

Diễn viên Lê Phương thắp hương trước giờ diễn vở Giáng Hương.

Để chuẩn bị cho vai diễn, cô dành nhiều tháng nghiên cứu kịch bản, tự phân tích nhân vật và xem lại các vở cải lương của cố NSƯT Thanh Nga, nhằm có thêm chất liệu thể hiện phong thái của nghệ sĩ cải lương danh tiếng.

Trong quá trình tập luyện, cô được NSƯT Thành Lộc và NSƯT Hữu Châu hướng dẫn cách thoại, đi đứng, điệu bộ và biểu cảm. NSND Kim Xuân cùng các đồng nghiệp cũng góp ý để cô hoàn thiện vai diễn.

Ca sĩ Mỹ Lệ ngẫu hứng nhảy trên sân khấu một gameshow.

Bà mẹ hai con Tú Anh phối đồ siêu ngắn khi dạo phố.

Nghệ sĩ lô tô Lộ Lộ đăng bức ảnh thời chưa chuyển giới.

Lộ Lộ cho biết khi đó rất khéo chăm con, thường một tay bế con, một tay chuẩn bị đơn hàng bán online cho khách.

Ca sĩ Đoan Trang, MC Hoàng Oanh cùng dự tiệc sau khi tham gia một giải chạy tại Mù Căng Chải.

Elly Trần phô diễn vẻ sexy.