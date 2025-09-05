Ảnh sao 5/9: Đan Trường và vợ cũ khoác tay tình tứ

Hoa hậu Lương Thùy Linh (áo dài trắng) "lần đầu tiên thấy mình nhỏ bé" khi cùng Bảo Ngọc đứng bên các chiến sĩ.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe chiếc bánh kem ông xã Tuấn Khôi tặng: "Anh Khôi chúc mừng hai mẹ con bình an trong chặng đường vừa qua. Còn chặng cuối, nguyện xin được thuận lợi".

Ca sĩ Mỹ Tâm trải lòng: "Hôm nay Tâm ngồi đọc báo, cảm nhận được tình yêu thương của các anh chị em và khán giả, xúc động vô cùng. Tuy vậy, Tâm vẫn thấy mình phải cố gắng nhiều nữa để xứng đáng với niềm tin yêu đó".

Vợ chồng diễn viên Anh Đức - Anh Phạm cảm thấy xúc động, tự hào sau khi xem phim Mưa đỏ.

Ca sĩ Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên khoác tay nhau chụp ảnh kỷ niệm một năm khai trương chuỗi cửa hàng cà phê tại Mỹ.

Người mẫu Dianka Zakhidova đón tuổi 25 bên ông xã Bùi Tiến Dũng và con trai.

Hoa hậu Thu Hoài được khen trẻ trung như thiếu nữ khi mặc váy trắng trên đường phố Provence, Pháp.

Ca sĩ Phương Trinh Jolie khoe vóc dáng "gái ba con" trên bãi biển Hội An.

Á hậu Thảo Nhi Lê tận hưởng 6 tuần ở châu Âu - kỳ nghỉ dài nhất trong nhiều năm qua.

Ca sĩ Thanh Thảo hôn ông xã đắm đuối sau khi anh hoàn thành cự ly chạy 42 km ở Sydney, Australia.