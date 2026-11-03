Hồng Đăng tiết lộ chuyện khó quên trong đám cưới 18 năm trước

Mới đây, diễn viên Hồng Đăng thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh cũ chụp cùng bà xã Anh Đào, nhân dịp kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Nam diễn viên khiến nhiều người thích thú khi nhớ lại đám cưới năm 2008 với hàng loạt tình huống ngoài dự tính.

Theo Hồng Đăng, thời điểm tổ chức hôn lễ, Hà Nội xảy ra mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu khiến việc chuẩn bị gặp không ít khó khăn. Sát giờ làm lễ, anh vẫn phải tất bật lo liệu những công việc cuối cùng, thậm chí chưa kịp mua nhẫn cưới.

"18 năm trước tầm này đang lo vì trời mưa quá to ngập toàn Hà Nội. Nhờ bạn bè dựng rạp dán chữ, sát giờ đi mua nhẫn cưới chỉ áng áng chọn cho nhanh để phi ra kịp làm lễ cưới…", Hồng Đăng thích thú khi hồi tưởng.

Bức ảnh được đăng kèm cũng gợi lại hình ảnh của vợ chồng Hồng Đăng thời trẻ. Cả hai diện trang phục giản dị, đeo kính râm và đứng sát bên nhau.

Dù khâu chuẩn bị có phần gấp gáp, đám cưới vẫn diễn ra suôn sẻ. Nam diễn viên cho biết khách mời đến chung vui đông đủ, thời tiết cũng thuận lợi trong khoảng thời gian tổ chức hôn lễ. Khi buổi tiệc kết thúc, trời lại đổ mưa lớn. "Vậy mà mọi thứ vẫn cứ hoàn hảo… khách đến chung vui đông đủ xong thì mưa tầm tã tiếp, nhẫn trao em vừa khít đến giờ...", anh chia sẻ.

Điều khiến Hồng Đăng nhớ mãi sau 18 năm chính là cặp nhẫn cưới được lựa chọn vội vàng nhưng lại vừa vặn. Khép lại dòng trạng thái, nam diễn viên nhắn nhủ bà xã đầy yêu thương: "Viết tiếp câu chuyện nhỉ bạn Anh Đào".

Ngay dưới bài đăng, nhiều đồng nghiệp để lại bình luận chúc mừng dấu mốc kỷ niệm của vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào. Diễn viên Nguyệt Hằng bình luận: "Quá nhiều câu chuyện để kể cho các con đấy! Và viết tiếp cho đến khi đầu bạc, răng long nhé!! Chúc mừng hạnh phúc hai em!". Đáng chú ý, mới đây, vợ chồng Mạnh Trường cũng vừa kỷ niệm 18 năm hôn nhân. Vì thế, Phương Phạm - bà xã Mạnh Trường, chia sẻ ý tưởng: "20 năm hai nhà làm buổi kỷ niệm chung cho đỡ tốn kém bác nhỉ" - Hồng Đăng ngay lập tức đáp: "Anh cũng nghĩ thế đấy. Cuối năm sau họp bàn nhé!".

Hồi tháng 9, vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào vừa kỷ niệm chặng đường 25 năm bên nhau: 7 năm làm bạn, 18 năm làm vợ chồng.

Hồng Đăng sinh năm 1984, được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, Mù tạt và Em, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng...

Hồng Đăng và Anh Đào quen biết từ thời trẻ, trải qua nhiều năm tìm hiểu trước khi quyết định kết hôn vào năm 2008. Khi ấy, Hồng Đăng chưa có vị trí vững chắc trong làng phim truyền hình, còn Anh Đào hoạt động kinh doanh.

Sau khi lập gia đình, cặp đôi lần lượt đón hai con gái. Trong nhiều năm, bà xã là người quán xuyến công việc gia đình, chăm sóc các con để Hồng Đăng tập trung phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Những năm gần đây, Hồng Đăng dành nhiều thời gian cho hoạt động kinh doanh sau giai đoạn vắng bóng trên màn ảnh. Anh vẫn chia sẻ hình ảnh về cuộc sống cá nhân, trong đó có những khoảnh khắc bên vợ và hai con gái.

Trước dịp kỷ niệm ngày cưới năm nay, Hồng Đăng từng nhìn lại hành trình 25 năm quen biết, gắn bó với Anh Đào, bao gồm 7 năm làm bạn và 18 năm chung sống.

Gia đình nhỏ của Hồng Đăng - Anh Đào sau 18 năm về chung một nhà.