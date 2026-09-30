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Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh

Sự kiện: Sao Việt

Ca sĩ Đoan Trang rạng rỡ dự tiệc kỷ niệm của bố mẹ MC Hoàng Oanh; Nhóm nghệ sĩ thăm quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 1

Xuân Lan, Vũ Hà, Thân Thúy Hà, Quốc Cường ghé quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 2

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà dạo chơi hồ Como nhân chuyến sang Italy dự tuần lễ thời trang.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 3

Nghệ sĩ Hoài Tâm chúc mừng sinh nhật đàn chị Hồng Đào.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 4

Hòa Minzy khoe streetstyle khi dạo phố ở Australia.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 5

Rapper Pháo mặc bikini màu sắc tôn đường cong nóng bỏng.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 6

Nhóm nghệ sĩ 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024' tụ họp.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 7

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cùng bạn đời nghỉ dưỡng trên biển.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 8

Dàn diễn viên 'Trại buôn người' khoe ảnh hậu trường.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 9

Ca sĩ Đoan Trang dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ MC Hoàng Oanh.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 10

NSƯT Việt Anh (đứng, bìa trái) và bạn gái Quỳnh Nga (ngồi, bìa trái) đi chơi cùng nhóm bạn thân.

Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh - 11

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc khoe sắc vóc với trang phục gợi cảm khi dự sự kiện.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-30/09/2026 00:01 AM (GMT+7)
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