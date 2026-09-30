Ảnh sao 30/9: Đoan Trang mừng kỷ niệm cưới của bố mẹ Hoàng Oanh

Xuân Lan, Vũ Hà, Thân Thúy Hà, Quốc Cường ghé quán cà phê của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà dạo chơi hồ Como nhân chuyến sang Italy dự tuần lễ thời trang.

Nghệ sĩ Hoài Tâm chúc mừng sinh nhật đàn chị Hồng Đào.

Hòa Minzy khoe streetstyle khi dạo phố ở Australia.

Rapper Pháo mặc bikini màu sắc tôn đường cong nóng bỏng.

Nhóm nghệ sĩ 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2024' tụ họp.

Nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn cùng bạn đời nghỉ dưỡng trên biển.

Dàn diễn viên 'Trại buôn người' khoe ảnh hậu trường.

Ca sĩ Đoan Trang dự tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ MC Hoàng Oanh.

NSƯT Việt Anh (đứng, bìa trái) và bạn gái Quỳnh Nga (ngồi, bìa trái) đi chơi cùng nhóm bạn thân.

Diễn viên Diệp Bảo Ngọc khoe sắc vóc với trang phục gợi cảm khi dự sự kiện.