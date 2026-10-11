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Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc

Sự kiện: Sao Việt Thiều Bảo Trâm

Ca sĩ Thiều Bảo Trâm khoe đường nét gương mặt mềm mại; Á hậu Trúc Diễm từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 1

Gần đây, một số hình ảnh Thiều Bảo Trâm dự sự kiện với gương mặt khác lạ khiến khán giả bàn tán, nghi cô can thiệp thẩm mỹ. Nữ ca sĩ không lên tiếng, nhưng đăng ảnh cận mặt rạng rỡ trên mạng xã hội.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 2

Á hậu Trúc Diễm từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 3

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cùng bà xã Khánh Vy du lịch Hollywood ở Los Angeles, Mỹ.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 4

Diễn viên Thủy Top trải nghiệm Buubble, khách sạn bong bóng còn được gọi là The 5 Million Star Hotel (khách sạn 5 triệu sao), ở khu vực Vòng tròn Vàng (Golden Circle), Iceland.

Từ những căn phòng bong bóng trong suốt, du khách có thể nằm trên giường ngắm cực quang.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 5

Diễn viên Angela Phương Trinh theo đuổi phong cách nam tính.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 6

Vợ chồng hoa hậu Diễm Hương đi ăn cưới ở Mỹ.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 7

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh khoe vòng eo không mỡ thừa.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 8

Diễn viên Khả Như tập pilates giữ dáng.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 9

Nhà thiết kế An Nhiên (tên cũ Cường Belly) hoàn tất thủ tục đổi tên, sau khi phẫu thuật chuyển đổi ngoại hình sang nữ giới.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 10

Các nghệ sĩ Ốc Thanh Vân, Hoà Hiệp tập kịch.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 11

Diễn viên Thùy Anh dạo phố khi sang Hàn Quốc dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31.

Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc - 12

Vợ chồng Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài đưa hai con đi chơi.

Ca sĩ Quang Lê tưới cây, thưởng thức quả trong vườn nhà triệu đô ở Mỹ
Ca sĩ Quang Lê tưới cây, thưởng thức quả trong vườn nhà triệu đô ở Mỹ

Ca sĩ Quang Lê tận hưởng khoảnh khắc bình yên khi cùng dì ruột chăm sóc vườn trong biệt thự triệu USD ở California, Mỹ.

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Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-10/10/2026 23:42 PM (GMT+7)
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