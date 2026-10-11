Ảnh sao 11/10: Thiều Bảo Trâm đăng ảnh cận mặt sau khi bị bàn tán nhan sắc

Gần đây, một số hình ảnh Thiều Bảo Trâm dự sự kiện với gương mặt khác lạ khiến khán giả bàn tán, nghi cô can thiệp thẩm mỹ. Nữ ca sĩ không lên tiếng, nhưng đăng ảnh cận mặt rạng rỡ trên mạng xã hội.

Á hậu Trúc Diễm từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình, bạn bè.

Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh cùng bà xã Khánh Vy du lịch Hollywood ở Los Angeles, Mỹ.

Diễn viên Thủy Top trải nghiệm Buubble, khách sạn bong bóng còn được gọi là The 5 Million Star Hotel (khách sạn 5 triệu sao), ở khu vực Vòng tròn Vàng (Golden Circle), Iceland.

Từ những căn phòng bong bóng trong suốt, du khách có thể nằm trên giường ngắm cực quang.

Diễn viên Angela Phương Trinh theo đuổi phong cách nam tính.

Vợ chồng hoa hậu Diễm Hương đi ăn cưới ở Mỹ.

Ca sĩ Khổng Tú Quỳnh khoe vòng eo không mỡ thừa.

Diễn viên Khả Như tập pilates giữ dáng.

Nhà thiết kế An Nhiên (tên cũ Cường Belly) hoàn tất thủ tục đổi tên, sau khi phẫu thuật chuyển đổi ngoại hình sang nữ giới.

Các nghệ sĩ Ốc Thanh Vân, Hoà Hiệp tập kịch.

Diễn viên Thùy Anh dạo phố khi sang Hàn Quốc dự Liên hoan phim quốc tế Busan lần thứ 31.

Vợ chồng Vũ Ngọc Ánh - Anh Tài đưa hai con đi chơi.