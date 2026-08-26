Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái 'dâu hào môn'

Người mẫu Kha Mỹ Vân xách túi Hermes Kelly hơn nửa tỷ đồng dạo phố Tokyo, Nhật Bản.

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - khoe nhan sắc trong trẻo.

Vợ chồng Phương Nga - Bình An hẹn hò ăn tối.

Ca sĩ Tuấn Hưng "tan chảy khi thấy con gái bắt đầu biết làm điệu".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được nhiều khán giả nhận xét "phong thái chuẩn phu nhân hào môn".

Ngọc Trinh - Quốc Trường liên tục quấn quýt.

MC Hoàng Oanh làm mới hình ảnh với kiểu tóc uốn xoăn.

Giữa tin đồn mang thai với thiếu gia Đức Phạm, á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhận xét mình "càng mập càng xinh".

Vợ chồng doanh nhân Minh "Nhựa" lên đồ đi hẹn hò. Thời gian qua, nhiều người đồn đoán Mina Phạm đang mang thai em bé thứ ba.

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh ghi lại kỷ niệm bên hai con.

Ảnh: FBNV