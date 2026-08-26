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Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái 'dâu hào môn'

Sự kiện: Sao Việt

Đỗ Mỹ Linh được khen thanh lịch; Ngọc Trinh - Quốc Trường quấn quýt; Tuấn Hưng bất ngờ vì con gái bắt đầu biết làm điệu.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 1

Người mẫu Kha Mỹ Vân xách túi Hermes Kelly hơn nửa tỷ đồng dạo phố Tokyo, Nhật Bản.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 2

Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh - khoe nhan sắc trong trẻo.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 3

Vợ chồng Phương Nga - Bình An hẹn hò ăn tối.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 4

Ca sĩ Tuấn Hưng "tan chảy khi thấy con gái bắt đầu biết làm điệu".

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 5

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được nhiều khán giả nhận xét "phong thái chuẩn phu nhân hào môn".

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 6

Ngọc Trinh - Quốc Trường liên tục quấn quýt.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 7

MC Hoàng Oanh làm mới hình ảnh với kiểu tóc uốn xoăn.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 8

Giữa tin đồn mang thai với thiếu gia Đức Phạm, á hậu Vũ Thúy Quỳnh nhận xét mình "càng mập càng xinh".

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 9

Vợ chồng doanh nhân Minh "Nhựa" lên đồ đi hẹn hò. Thời gian qua, nhiều người đồn đoán Mina Phạm đang mang thai em bé thứ ba.

Ảnh sao 26/8: Đỗ Mỹ Linh khoe phong thái &#39;dâu hào môn&#39; - 10

Phó chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh ghi lại kỷ niệm bên hai con.

Ảnh: FBNV

Diệp Lâm Anh: 'Bạn trai giúp tôi trở thành phiên bản đẹp nhất'
Diệp Lâm Anh: 'Bạn trai giúp tôi trở thành phiên bản đẹp nhất'

Diệp Lâm Anh nói bạn trai kém 11 tuổi, người mẫu Phạm Kiên, cho cô cảm giác an toàn, tự tin trở thành phiên bản tốt nhất.

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Theo Zimi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-26/08/2026 00:15 AM (GMT+7)
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