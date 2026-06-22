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Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng

Sự kiện: Sao Việt

Ca sĩ Minh Hằng 'quậy' hết cỡ bên con trai trong chuyến nghỉ hè ở Đà Nẵng; Hòa Minzy được khen xinh như công chúa khi mặc váy ren trắng dự cưới Văn Thanh.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 1

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và chị gái tới chúc mừng đám cưới Xuân Trường - Nhuệ Giang tối 20/6 tại Hà Nội.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 2

Minh Hằng dành cả ngày nô đùa bên con trong chuyến nghỉ hè ở biển Đà Nẵng.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 3

Hòa Minzy được khen xinh như công chúa khi khoe ảnh dự cưới cầu thủ Văn Thanh.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 4

Gia đình Văn Lâm - Yến Xuân tận hưởng kỳ nghỉ hè ở biển.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 5

Minh Quân hội ngộ vợ chồng Bình Minh, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trên sân pickleball ở TP HCM.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 6

Gia đình Hồng Đăng tận hưởng mùa hè với chuyến xuyên Việt, dọc các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 7

Diễn viên Tùng Dương và bà xã tận hưởng cuối tuần ngọt ngào bên nhau. Anh cho biết từ ngày kết hôn với người vợ thứ tư, cuộc sống trở nên bình yên, hạnh phúc hơn khi có bạn đồng hành chăm sóc, san sẻ mọi chuyện.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 8

Minh Tú khoe vóc dáng gợi cảm, khỏe khoắn khi nghỉ hè cùng ông xã ở châu Âu.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 9

Doanh nhân Minh Nhựa đón sinh nhật bên đại gia đình.

Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng - 10

Diễn viên Quỳnh Lương và con gái tận hưởng không khí trong lành ở nhà vườn do ông xã xây dựng.

Ảnh: FBNV

Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh
Hòa Minzy, Công Phượng và dàn sao dự cưới cầu thủ Văn Thanh

Đám cưới của cầu thủ Văn Thanh và bạn đời Bích Hạnh tối 20/6 có nhiều bạn bè như Hòa Minzy, Công Phượng, vợ chồng Đoàn Văn Hậu... tham dự.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/06/2026 22:27 PM (GMT+7)
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