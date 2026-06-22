Ảnh sao 22/6: Hòa Minzy được khen xinh như công chúa trong váy ren trắng

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và chị gái tới chúc mừng đám cưới Xuân Trường - Nhuệ Giang tối 20/6 tại Hà Nội.

Minh Hằng dành cả ngày nô đùa bên con trong chuyến nghỉ hè ở biển Đà Nẵng.

Hòa Minzy được khen xinh như công chúa khi khoe ảnh dự cưới cầu thủ Văn Thanh.

Gia đình Văn Lâm - Yến Xuân tận hưởng kỳ nghỉ hè ở biển.

Minh Quân hội ngộ vợ chồng Bình Minh, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh trên sân pickleball ở TP HCM.

Gia đình Hồng Đăng tận hưởng mùa hè với chuyến xuyên Việt, dọc các tỉnh ven biển từ Bắc vào Nam.

Diễn viên Tùng Dương và bà xã tận hưởng cuối tuần ngọt ngào bên nhau. Anh cho biết từ ngày kết hôn với người vợ thứ tư, cuộc sống trở nên bình yên, hạnh phúc hơn khi có bạn đồng hành chăm sóc, san sẻ mọi chuyện.

Minh Tú khoe vóc dáng gợi cảm, khỏe khoắn khi nghỉ hè cùng ông xã ở châu Âu.

Doanh nhân Minh Nhựa đón sinh nhật bên đại gia đình.

Diễn viên Quỳnh Lương và con gái tận hưởng không khí trong lành ở nhà vườn do ông xã xây dựng.

Ảnh: FBNV