Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con

Á hậu Hoàng Oanh tận hưởng cuối tuần thảnh thơi bên con trai riêng, bé Max. Từ khi công khai chuyện tình cảm với thủ môn Lê Giang Patrik, MC thường xuyên cập nhật về cuộc sống tươi vui trên trang cá nhân.

Chu Thanh Huyền ví ông xã Quang Hải và con trai Lido giống "cục than" cạnh "cục bột" khi chụp ảnh chung.

Ngọc Quyên cùng con trai mừng Trung thu ở Mỹ.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đưa hai con trai sinh đôi vào bệnh viện gặp hai em gái mới chào đời.

Duy Mạnh dành trọn thời gian bên hai con khi ở nhà dưỡng thương sau ca phẫu thuật ở Mỹ.

Khoảnh khắc con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt vui vẻ chụp ảnh với ba nhưng không hợp tác với mẹ, thu hút gần 90 nghìn lượt thích từ khán giả.

Hiền Thục dạo chơi ở Nhật Bản.

Đan Lê thấy thú vị khi đồng hành với hai con trai đang ở tuổi dậy thì.

Đăng ảnh chúc mừng sinh nhật ông xã Thomas Tâm, ca sĩ Hồng Ngọc bày tỏ: "Càng đi với nhau lâu, em càng hiểu rằng được gặp một người thương mình đã quý nhưng gặp được một người thương luôn cả những người mình thương, cùng mình vun vén một mái nhà còn quý hơn rất nhiều".

Ca sĩ Phương Mỹ Chi hội ngộ cha nuôi Quang Lê. Cô cho biết háo hức vì sắp đến đêm nhạc chung của hai ba con.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe vóc dáng đồng hồ cát và chân dài với quần siêu ngắn khi làm giám khảo The Face.

Hòa Minzy khoác túi Hermes Kelly 20 trị giá nửa tỷ đồng dạo chơi ở Sydney (Australia).

Ảnh: FBNV