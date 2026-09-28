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Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con

Sự kiện: Sao Việt

Á hậu Hoàng Oanh tận hưởng cuối tuần cùng con trai; Puka bị con gái từ chối chụp ảnh; Hồng Ngọc mừng sinh nhật ông xã.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 1

Á hậu Hoàng Oanh tận hưởng cuối tuần thảnh thơi bên con trai riêng, bé Max. Từ khi công khai chuyện tình cảm với thủ môn Lê Giang Patrik, MC thường xuyên cập nhật về cuộc sống tươi vui trên trang cá nhân.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 2

Chu Thanh Huyền ví ông xã Quang Hải và con trai Lido giống "cục than" cạnh "cục bột" khi chụp ảnh chung.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 3

Ngọc Quyên cùng con trai mừng Trung thu ở Mỹ.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 4

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh đưa hai con trai sinh đôi vào bệnh viện gặp hai em gái mới chào đời.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 5

Duy Mạnh dành trọn thời gian bên hai con khi ở nhà dưỡng thương sau ca phẫu thuật ở Mỹ.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 6

Khoảnh khắc con gái Puka - Gin Tuấn Kiệt vui vẻ chụp ảnh với ba nhưng không hợp tác với mẹ, thu hút gần 90 nghìn lượt thích từ khán giả.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 7

Hiền Thục dạo chơi ở Nhật Bản.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 8

Đan Lê thấy thú vị khi đồng hành với hai con trai đang ở tuổi dậy thì.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 9

Đăng ảnh chúc mừng sinh nhật ông xã Thomas Tâm, ca sĩ Hồng Ngọc bày tỏ: "Càng đi với nhau lâu, em càng hiểu rằng được gặp một người thương mình đã quý nhưng gặp được một người thương luôn cả những người mình thương, cùng mình vun vén một mái nhà còn quý hơn rất nhiều".

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 10

Ca sĩ Phương Mỹ Chi hội ngộ cha nuôi Quang Lê. Cô cho biết háo hức vì sắp đến đêm nhạc chung của hai ba con.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 11

Hoa hậu H'Hen Niê khoe vóc dáng đồng hồ cát và chân dài với quần siêu ngắn khi làm giám khảo The Face.

Ảnh sao 28/9: Hoàng Oanh trân trọng giây phút thảnh thơi bên con - 12

Hòa Minzy khoác túi Hermes Kelly 20 trị giá nửa tỷ đồng dạo chơi ở Sydney (Australia).

Ảnh: FBNV

Thông tin mới liên quan Thùy Tiên
Thông tin mới liên quan Thùy Tiên

Ngày 27/9, mạng xã hội chia sẻ thông tin tài khoản Instagram của Thuỳ Tiên cùng kênh broadcast của cô hoạt động trở lại thu hút sự chú ý của khán giả.

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Theo Nguyên An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/09/2026 22:08 PM (GMT+7)
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