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Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển

Sự kiện: Sao Việt

Gia đình Thu Trang - Tiến Luật tận hưởng chuyến đi biển; Trường Giang vào bếp nấu ăn cho Nhã Phương; dàn sao dự tiệc cưới Xuân Nghi.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 1

Dàn 'chị đẹp' như Ngọc Phước, Vũ Ngọc Anh, Hạnh Sino, Phạm Quỳnh Anh... hội ngộ trong đám cưới Xuân Nghi.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 2

Diệp Lâm Anh diện áo tắm cắt xẻ trên biển Phú Quốc. Mùa hè năm nay, cô nói 'cống hiến làn da' cho biển cả.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 3

Hồ Ngọc Hà tôn vóc dáng với chiếc đầm ôm sát phối trang sức hàng chục tỷ đồng.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 4

Gia đình 5 thành viên của Thu Trang - Tiến Luật đi chơi biển. 'Đôi ta cùng gia đình nhỏ mà ta hằng mơ', Thu Trang bình luận về bức ảnh.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 5

Tiểu Vy chênh vênh trên chiếc thuyền gỗ trong bộ ảnh thời trang chụp ở Hội An. Người đẹp nói như được sống lại những ngày tháng tuổi thơ ở quê nhà.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 6

Tóc Tiên diện váy xuyên thấu khoe nội y. Từ khi ly hôn, nữ ca sĩ được khán giả nhận xét diện đồ táo bạo hơn trước. Về phía mình, cô nói thoải mái làm những điều mình muốn.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 7

Minh Hằng tôn vóc dáng trong chuyến đi biển cùng gia đình để mừng tuổi mới.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 8

Huỳnh Lập thấy tự ti khi đọ chiều cao với các 'anh tài' trong nhà chung 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 9

Puka cùng ông xã Gin Tuấn Kiệt và các thành viên trong gia đình đi ăn mừng sinh nhật mẹ.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 10

Quỳnh Lương khoe con gái lém lỉnh, 'giống bố như hai giọt nước'.

Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển - 11

Trường Giang vào bếp nấu ăn cho Nhã Phương. Trong nhà, nam nghệ sĩ luôn là người lo toan những bữa cơm. 'Gia đình mà không có bữa cơm thì nó chỉ là House chứ không phải là Home', Trường Giang nói.

Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ
Ảnh sao 20/6: Quang Dũng đăng ảnh bên con trai Bảo Nam lúc nhỏ

Bảo Nam được khen từ nhỏ đã đẹp trai giống bố - ca sĩ Quang Dũng; Tiên Nguyễn và ông xã tình tứ dự tiệc; Kiều Anh sang Mỹ xem World Cup.

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/06/2026 23:03 PM (GMT+7)
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