Ảnh sao 21/6: Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi biển

Dàn 'chị đẹp' như Ngọc Phước, Vũ Ngọc Anh, Hạnh Sino, Phạm Quỳnh Anh... hội ngộ trong đám cưới Xuân Nghi.

Diệp Lâm Anh diện áo tắm cắt xẻ trên biển Phú Quốc. Mùa hè năm nay, cô nói 'cống hiến làn da' cho biển cả.

Hồ Ngọc Hà tôn vóc dáng với chiếc đầm ôm sát phối trang sức hàng chục tỷ đồng.

Gia đình 5 thành viên của Thu Trang - Tiến Luật đi chơi biển. 'Đôi ta cùng gia đình nhỏ mà ta hằng mơ', Thu Trang bình luận về bức ảnh.

Tiểu Vy chênh vênh trên chiếc thuyền gỗ trong bộ ảnh thời trang chụp ở Hội An. Người đẹp nói như được sống lại những ngày tháng tuổi thơ ở quê nhà.

Tóc Tiên diện váy xuyên thấu khoe nội y. Từ khi ly hôn, nữ ca sĩ được khán giả nhận xét diện đồ táo bạo hơn trước. Về phía mình, cô nói thoải mái làm những điều mình muốn.

Minh Hằng tôn vóc dáng trong chuyến đi biển cùng gia đình để mừng tuổi mới.

Huỳnh Lập thấy tự ti khi đọ chiều cao với các 'anh tài' trong nhà chung 'Anh trai vượt ngàn chông gai'.

Puka cùng ông xã Gin Tuấn Kiệt và các thành viên trong gia đình đi ăn mừng sinh nhật mẹ.

Quỳnh Lương khoe con gái lém lỉnh, 'giống bố như hai giọt nước'.

Trường Giang vào bếp nấu ăn cho Nhã Phương. Trong nhà, nam nghệ sĩ luôn là người lo toan những bữa cơm. 'Gia đình mà không có bữa cơm thì nó chỉ là House chứ không phải là Home', Trường Giang nói.