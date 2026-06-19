Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
World Cup 2026

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai

Sự kiện: Sao Việt

Hoa hậu Ý Nhi cùng bạn trai Anh Kiệt đi ăn trưa, thổi nến và cắt bánh kem mừng tuổi 24; Ca sĩ Minh Hằng khoe da trắng nõn.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 1

Ý Nhi khoe bánh kem được bạn trai Anh Kiệt tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 24.

Hoa hậu cho biết cô đã có một kỷ niệm ngọt ngào, trọn vẹn và đáng nhớ bên người yêu.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 2

Bà mẹ một con Minh Hằng phối trang phục tone đen - đỏ tôn da trắng nõn.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 3

Quỳnh Nga diện đồ khỏe khoắn dạo phố tại Nga.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 4

Dương Triệu Vũ khám phá nông trại nho ở Mỹ.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 5

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa đăng tải thư mời nhập học bậc thạc sĩ Quản trị công ngành Khoa học Môi trường và Chính sách tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ thuộc Đại học Columbia.

Cô dự kiến sang Mỹ chuẩn bị cho học kỳ bắt đầu vào mùa hè 2026.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 6

Ca sĩ Lương Bích Hữu khoe nhan sắc tuổi 42.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 7

Ca sĩ Lệ Quyên ra Hà Nội chạy show, hội ngộ Minh Quân tại một sự kiện.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 8

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang đưa con gái đi nghỉ dưỡng. Cả gia đình thưởng thức bữa ăn trên du thuyền.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 9

Ca sĩ Phạm Trưởng thay vợ vào bếp, gặp chút khó khăn khi chế biến món chiên vì dầu bắn.

Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai - 10

Ca sĩ Vũ Hà được khen trẻ trung nhờ cách phối đồ và sử dụng phụ kiện.

Hòa Minzy xúc động khi trở thành Ủy viên trẻ nhất BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Hòa Minzy xúc động khi trở thành Ủy viên trẻ nhất BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ca sĩ Hòa Minzy trúng cử và trở thành một trong 127 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyên Thảo ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/06/2026 00:00 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Sao Việt Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN