Ảnh sao 19/6: Ý Nhi đón sinh nhật bên bạn trai

Ý Nhi khoe bánh kem được bạn trai Anh Kiệt tặng nhân dịp sinh nhật tuổi 24.

Hoa hậu cho biết cô đã có một kỷ niệm ngọt ngào, trọn vẹn và đáng nhớ bên người yêu.

Bà mẹ một con Minh Hằng phối trang phục tone đen - đỏ tôn da trắng nõn.

Quỳnh Nga diện đồ khỏe khoắn dạo phố tại Nga.

Dương Triệu Vũ khám phá nông trại nho ở Mỹ.

Hoa hậu Bảo Ngọc vừa đăng tải thư mời nhập học bậc thạc sĩ Quản trị công ngành Khoa học Môi trường và Chính sách tại Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ thuộc Đại học Columbia.

Cô dự kiến sang Mỹ chuẩn bị cho học kỳ bắt đầu vào mùa hè 2026.

Ca sĩ Lương Bích Hữu khoe nhan sắc tuổi 42.

Ca sĩ Lệ Quyên ra Hà Nội chạy show, hội ngộ Minh Quân tại một sự kiện.

Vợ chồng ca sĩ Đoan Trang đưa con gái đi nghỉ dưỡng. Cả gia đình thưởng thức bữa ăn trên du thuyền.

Ca sĩ Phạm Trưởng thay vợ vào bếp, gặp chút khó khăn khi chế biến món chiên vì dầu bắn.

Ca sĩ Vũ Hà được khen trẻ trung nhờ cách phối đồ và sử dụng phụ kiện.