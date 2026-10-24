Dàn sao Việt hội tụ ở concert BigBang

Đàm Thu Trang và bạn thân, stylist Pông Chuẩn, 'trốn' chồng con ra Hà Nội dõi theo thần tượng. Ảnh: Facebook Dam Thu Trang

Hai người đẹp 'lên đồ' lấy cảm hứng từ phong cách của G-Dragon khi dự concert. Trước đó, hai người đẹp từng nhiều lần cùng nhau đi 'đu idol' ở trong nước và nước ngoài. Ảnh: Facebook Dam Thu Trang

OSAD có mặt từ rất sớm để có chỗ đứng đẹp trong khu vực STANDING. Ảnh: Instagram OSAD

Ca sĩ Tùng Dương cho biết anh tham dự concert để học hỏi "cao thủ" BigBang cách khuấy động sân khấu, để chuẩn bị cho đêm nhạc kỷ niệm 25 năm ca hát cũng sẽ diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào hai tháng tới. Ảnh: Facebook Tùng Dương

Vợ chồng nhạc sĩ It's Charles lên đồ đồng điệu khi sánh đôi tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Ảnh: Thread Kimchisun

Ca sĩ Juky San mang theo lightstick hoa cúc khuyết cánh ra sân. Cô gọi chuyến "đu concert" này là "đi đón người thân bên Hàn về". Ảnh: Facebook Juky San

Rapper Mason Nguyễn có mặt từ chiều để xếp hàng vào khu vực diễn ra concert. Ảnh: Facebook Mason Nguyen

Nhiều ngôi sao khác như vợ chồng á hậu Quỳnh Châu, MC Khánh Vy... cũng đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi ba thành viên nhóm BigBang biểu diễn.

BigBang ra mắt năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Nhóm theo đuổi hip-hop và R&B, gây chú ý nhờ khả năng sáng tác, vũ đạo cùng phong cách âm nhạc riêng. BigBang nhiều lần giành các giải thưởng Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm và Album của năm tại các lễ trao giải lớn ở châu Á. Năm 2015, nhóm phát hành album MADE, tạo tiếng vang với loạt ca khúc như Loser, Bang Bang Bang và If You.

Năm 2018, các thành viên lần lượt nhập ngũ. Flower Road, phát hành cùng năm, là sản phẩm cuối cùng có sự tham gia của cả năm người. Sau khi tái xuất năm 2022 với đội hình bốn thành viên, BigBang tiếp tục thu hẹp đội hình khi T.O.P xác nhận rời nhóm năm 2023. Seungri cũng không còn hoạt động trong ngành giải trí sau bê bối và bản án tù liên quan đến vụ án Burning Sun. Năm 2024, G-Dragon, Taeyang và Daesung tái hợp trên sân khấu lễ trao giải MAMA, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhiều ngôi sao khác như vợ chồng á hậu Quỳnh Châu, MC Khánh Vy... cũng đang có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi ba thành viên nhóm BigBang biểu diễn. Ảnh: Facebook Quỳnh Châu

BigBang ra mắt năm 2006 với năm thành viên gồm G-Dragon, Taeyang, T.O.P, Daesung và Seungri. Nhóm theo đuổi hip-hop và R&B, gây chú ý nhờ khả năng sáng tác, vũ đạo cùng phong cách âm nhạc riêng. BigBang nhiều lần giành các giải thưởng Nghệ sĩ của năm, Bài hát của năm và Album của năm tại các lễ trao giải lớn ở châu Á. Năm 2015, nhóm phát hành album MADE, tạo tiếng vang với loạt ca khúc như Loser, Bang Bang Bang và If You.

Năm 2018, các thành viên lần lượt nhập ngũ. Flower Road, phát hành cùng năm, là sản phẩm cuối cùng có sự tham gia của cả năm người. Sau khi tái xuất năm 2022 với đội hình bốn thành viên, BigBang tiếp tục thu hẹp đội hình khi T.O.P xác nhận rời nhóm năm 2023. Seungri cũng không còn hoạt động trong ngành giải trí sau bê bối và bản án tù liên quan đến vụ án Burning Sun. Năm 2024, G-Dragon, Taeyang và Daesung tái hợp trên sân khấu lễ trao giải MAMA, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.