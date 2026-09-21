Ảnh sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi hơn hai tỷ đồng

Diễn viên Huy Khánh sắm ôtô Volkswagen Teramont X sau thời gian dành dụm. Anh cho biết thấy chủ động và thoải mái hơn khi có xe riêng để đi lại, chạy show.

Cuối tuần, H'Hen Niê về quê thăm gia đình, cùng bố mẹ lên rẫy. Quen việc đồng áng từ nhỏ, người đẹp không ngại dãi nắng, làm việc chân tay.

Hoa hậu Mai Phương diện trang phục năng động, dạo phố New York trong chuyến công tác tại Mỹ.

Người mẫu Quỳnh Thư tận hưởng buổi tối bình yên tại Đức.

Người mẫu Ngọc Trinh trang điểm theo phong cách búp bê.

MC Cát Tường và diễn viên Trung Dũng gặp nhau bàn công việc.

Gần đây, đôi bạn thân nảy ra ý tưởng lập một kênh YouTube chung về du lịch, thế mạnh của Cát Tường, và ẩm thực, sở thích của Trung Dũng.

Johnny Trí Nguyễn và đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình dạo phố Canada nhân dịp êkíp mang Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh dự Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF).

Cựu người mẫu Mạc Anh Thư khoe mặt mộc ở tuổi 40.

Diễn viên Ái Châu dạo dưới tán cây trên đường phố Vancouver, Canada, tận hưởng không khí mùa thu.

Hoa hậu Khánh Vân cùng chồng, nhiếp ảnh gia Nguyễn Long, lần đầu làm bánh trung thu.

Thời gian qua, cả hai thường đăng video nấu ăn, trải nghiệm ẩm thực.

Hoa hậu Kỳ Duyên tham gia chương trình thiện nguyện ở Đắk Lắk.

Hari Won mang trang sức đính kim cương đi sự kiện tại TP HCM.