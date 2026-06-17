LyLy “Thỏ ơi” nhận nhiều “gạch đá” từ dân mạng vì dồn bạn diễn vào thế bí, đặt câu hỏi kém duyên

LyLy – “Thỏ ơi” nhận nhiều “gạch đá” từ dân mạng

Sáng nay (16/6), sau nhiều ngày im lặng trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, ca sĩ LyLy – người đảm vai chính trong phim “Thỏ ơi” của Trấn Thành đã chính thức có phản hồi cụ thể.

Theo đó, ồn ào bắt nguồn từ một chương trình có sự tham gia của dàn nghệ sĩ gồm Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương, Pháp Kiều, Lương Nghiêm Huy và LyLy. Trong chương trình này, LyLy và Lương Nghiêm Huy có màn tương tác đầy gượng gạo.

LyLy phản ứng cư dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, khi nam diễn viên đang trải lòng về quan điểm chọn vai diễn - ngay cả những vai ngắn cũng cần có điểm nhấn và lấy ví dụ về nhân vật ít thoại của mình trong phim “Thỏ ơi”, bất ngờ LyLy đã hỏi ngược lại bạn diễn: "Nhưng thật ra với vai của anh, anh thấy đã có điểm nhấn chưa?".

Câu hỏi đột ngột này khiến bầu không khí tại trường quay lập tức chùng xuống. Để giải tỏa sự ngượng ngùng, Lương Nghiêm Huy đã phải dùng lối nói hài hước để chữa cháy: "Show này đáng ra nên có 5 người thôi, chứ 6 người phong thủy không tốt... Nặng lời với anh đó".

Ngay sau khi chương trình lên sóng, phát ngôn của LyLy đã vấp phải phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng.

Phần lớn khán giả đánh giá câu hỏi của nữ ca sĩ thiếu sự tinh tế, đẩy đồng nghiệp vào thế bí và thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với đàn anh trong nghề. Một số người lại cho rằng đây chỉ là cách đặt câu hỏi thẳng thắn để khai thác nội dung chương trình, hoàn toàn không mang ý định công kích cá nhân.

LyLy nhận nhiều "gạch đá" sau câu đùa kèm duyên với đồng nghiệp. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, ở thời điểm tranh cãi mới bùng lên, LyLy từng có màn đáp trả khá gay gắt dưới phần bình luận khi cho rằng cư dân mạng đang quá nhạy cảm: "Mấy người bị tiêu cực hay gì vậy. Anh chị em thân thiết người ta trêu nhau. Không thân, tôi đã không trêu. Suốt ngày tự suy diễn ra cảm xúc của người khác".

Trước những luồng ý kiến trái chiều từ khán giả, LyLy đã lên tiếng làm rõ về mối quan hệ cũng như vai trò của biên kịch kiêm diễn viên Lương Nghiêm Huy (AQuay) trong dự án phim “Thỏ ơi” mà cô đóng chính.

Nhiệm vụ chính của Lương Nghiêm Huy là phối hợp cùng Trấn Thành (anh Xìn) để phát triển kịch bản cho bộ phim. Trong phim, nhân vật của anh chỉ là một người giao bia, xuất hiện lướt qua màn hình vỏn vẹn khoảng 2 giây.

Chính vì mức độ thân thiết ngoài đời nên LyLy mới thoải mái trêu đùa đàn anh như vậy. Cô nhấn mạnh: "Câu trêu này không thể dùng cho chị Hương, Quốc Anh, hay Pháo, Đam… kể cả vai cô giúp việc được. Chị hướng nội chứ không bị khùng".

LyLy và Anh Tú từng vướng tin đồn hẹn hò trong nhiều năm. Ảnh: FBNV

Giọng ca Đà Nẵng khẳng định hiện tại cô chỉ muốn tập trung tâm trí cho công việc và những năng lượng tích cực, đồng thời chỉ giải thích với những ai thực sự muốn lắng nghe và thấu hiểu.

Ca sĩ, diễn viên LyLy tên thật là Nguyễn Hoàng Lan, sinh năm 1996 tại Đà Nẵng. Co được biết đến là một "hit-maker" tạo ra nhiều bản tình ca ngọt ngào, từng gây tiếng vang qua các ca khúc như: 24h, Không yêu anh thì yêu ai, và Lời đường mật…

LyLy nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả nhờ ngoại hình xinh đẹp, phong cách thời trang ngọt ngào. Ngoài ra, mối quan hệ thân thiết, gắn bó trong công việc cũng như cuộc sống giữa cô và nam ca sĩ Anh Tú luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và người hâm mộ.