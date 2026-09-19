Diễn viên "khổ nhất màn ảnh Việt" bị rắn cắn, phải nhập viện

Phương Nam được khán giả phong danh hiệu "Diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt"

Những hình ảnh này khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí gọi Phương Nam là một trong những diễn viên “khổ” nhất màn ảnh Việt khi liên tục phải đối mặt với những cảnh quay vất vả, nguy hiểm để hoàn thành vai diễn.

Phương Nam cho biết thử thách lớn nhất khi đóng Út Lan 2 là những cảnh làm việc với rắn thật. Vốn sợ loài vật này, anh vẫn phải hóa thân thành thợ bắt rắn và trực tiếp thực hiện các thao tác với rắn trên phim trường.

Trước ngày quay, nam diễn viên trải qua nhiều ngày huấn luyện cách cầm, vuốt ve và khống chế phần cổ rắn. Dù những con rắn được sử dụng đã thuần hóa, không có nọc độc, việc tập luyện vẫn là quá trình anh phải vượt qua nỗi sợ của chính mình.

Trong một cảnh quay, khi Phương Nam đang vuốt thân rắn để nắm phần cổ, con vật bất ngờ quay lại cắn vào tay anh. Thời tiết mưa, có sấm chớp khiến lớp vảy rắn trở nên khó kiểm soát. Do máy quay vẫn đang chạy, anh cố giữ bình tĩnh để tiếp tục diễn. Tuy nhiên, con rắn tiếp tục tấn công lần thứ hai, khiến nam diễn viên giật mình và quăng nó lên bờ. Đạo diễn lập tức yêu cầu dừng máy.

Phương Nam được khán giả phong danh hiệu "Diễn viên khổ nhất màn ảnh Việt". Ảnh: FBNV

Phương Nam được ê-kíp sơ cứu rồi đưa đến bệnh viện kiểm tra, sau đó chuyển tới bệnh viện tuyến tỉnh ở Kiên Giang, cách nơi quay khoảng 50km, để tiêm huyết thanh. Sức khỏe ổn định, anh trở lại phim trường ngay ngày hôm sau để hoàn thành cảnh quay.

Nam diễn viên khẳng định các cảnh với rắn đều được chuẩn bị kỹ, có chuyên gia giám sát và những con rắn sử dụng khi tập luyện không có nọc độc. Dù thừa nhận diễn với động vật luôn tiềm ẩn rủi ro, Phương Nam vẫn muốn tự thực hiện các cảnh quay thay vì dùng kỹ xảo hay người đóng thế, nhằm mang lại cảm giác chân thực cho nhân vật.

Trước Út Lan 2, Phương Nam cũng nhiều lần ghi dấu với những vai diễn đòi hỏi sự hy sinh về ngoại hình và thể lực. Với Mưa đỏ, anh giảm 15kg, từ 78kg xuống 63kg để hóa thân thành tiểu đội trưởng Tạ, đồng thời thay đổi diện mạo để phù hợp hình ảnh người lính giữa chiến trường.

Phương Nam trong "Út Lan 2". Ảnh: FBNV

Sau đó, nam diễn viên tiếp tục thử sức với những nhân vật có hoàn cảnh nhiều trắc trở như ông bố đơn thân mất việc trong Chuyến đi nhớ đời.

Trước Út Lan 2, Phương Nam đã nhiều lần đảm nhận những nhân vật có hoàn cảnh khắc nghiệt hoặc đòi hỏi anh phải hy sinh nhiều về ngoại hình, thể lực. Trong Cậu Vàng, anh vào vai Binh Tư – một người đàn ông có vẻ ngoài bặm trợn, thuộc tầng lớp dưới đáy xã hội.

Với Tiểu đội Hoa hồng, nam diễn viên hóa thân thành Đại úy Lê Duy Hoàng và cùng ê-kíp trải qua những ngày quay kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Đến Mưa đỏ, Phương Nam tiếp tục có màn hóa thân đầy thử thách khi giảm khoảng 15 kg để vào vai tiểu đội trưởng Tạ, đồng thời trải qua quá trình huấn luyện quân sự, rèn thể lực và thực hiện nhiều cảnh quay dưới nước; anh thậm chí từng bị chấn thương ở mắt trong lúc thực hiện một cảnh hành động.

Sang Chuyến đi nhớ đời, anh đảm nhận vai Hoàng – một ông bố đơn thân mất việc, bất đắc dĩ bước vào hành trình đầy biến động cùng con trai.

Và với Út Lan 2, Phương Nam tiếp tục vào vai Đen, người đàn ông miền Tây có vẻ ngoài gầy gò, khắc khổ, phải chèo thuyền, lội và ngâm mình dưới nước, đồng thời trực tiếp thực hiện các cảnh bắt rắn.

Sự cố bị rắn cắn hai lần, phải nhập viện và tiêm huyết thanh càng khiến vai diễn này trở thành một trong những trải nghiệm đặc biệt nguy hiểm trong hành trình diễn xuất của nam diễn viên.