Cường Seven chiến thắng 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Cường Seven giành được vị trí cao nhất nhờ chiến thắng hai vòng ở đêm chung kết, mang lại 8 suất trong Gia tộc toàn năng cho nhà Tinh Hoa. Từng đảm nhận vai trò thủ lĩnh nhà Sao Sáng, nhà Cá Lớn, nhà Tinh Tú và nhà Tinh Hoa, anh tài 35 tuổi được nhận xét có tố chất lãnh đạo nổi trội, khả năng dẫn dắt khéo léo.

"Tôi muốn cảm ơn hai người đầu tiên là SOOBIN và anh Tự Long nhà Sao Sáng. Khi nhận được danh hiệu này, tôi nghĩ đó là thành quả của tất cả anh tài chứ không chỉ riêng mình. Trong nhà, chúng tôi gần như không cãi nhau bao giờ, đây là một điều rất may mắn. Tôi cũng xin cảm ơn toàn bộ êkíp và khán giả đã ủng hộ chương trình", nam ca sĩ nói.

Cường Seven được đánh giá là người làm việc hăng say, luôn giúp đỡ các anh tài khác nên trở thành thủ lĩnh Gia tộc toàn năng là điều xứng đáng. Anh tiết lộ vẫn luôn mang một nỗi ám ảnh trên chặng đường làm nghệ thuật - sợ những lời dị nghị về khả năng bản thân. Nhưng từ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, ông xã Vũ Ngọc Anh đã thoát khỏi nỗi lo ấy. Chương trình không phải phép thử mà là cơ hội để Cường Seven chứng minh thực lực, đến gần hơn với khán giả.

Cường Seven trở thành thủ lĩnh Gia tộc toàn năng trong chung kết 2 của chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, phát sóng tối 19/10.

Đêm chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai là cuộc hội ngộ của đông đủ 33 anh tài trước khi bắt đầu "đại chiến" giữa nhà Tinh Hoa và nhà Thiếu Nhi. Kết quả, 17 gương mặt được chọn vào Gia tộc toàn năng gồm: Cường Seven, Kay Trần, Jun Phạm, Tự Long, Trọng Hiếu, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Bùi Công Nam, Rhymastic, SOOBIN Hoàng Sơn, Binz, Quốc Thiên, Thanh Duy, Bằng Kiều, Tiến Luật, Đinh Tiến Đạt, Đỗ Hoàng Hiệp.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành tặng những giải thưởng cá nhân. Ở phần giải thưởng do chính các anh tài bình chọn nhau, NSND Tự Long đoạt danh hiệu "Anh tài của các anh tài" (X-Brother); Bằng Kiều là "Anh tài truyền lửa" (X-Mentor); Rhymastic được xem như "King of X-part"; Trương Thế Vinh là "Quân sư toàn năng" (X-Defender).

Với mục giải thưởng do nhà sản xuất trao tặng, cựu danh thủ Hồng Sơn được vinh danh "Anh tài vượt chông gai" (X-Warrior); Hà Lê là "Anh tài ấn tượng" (X-Traordinary); Jun Phạm - Kay Trần cùng nhận giải "Anh tài biến hóa" (X-Icon); Tuấn Hưng giành suất "Anh tài bền bỉ" (X-Determine); Nguyễn Trần Duy Nhất là "Anh tài bứt phá giới hạn" (X-Infinite).

Gia tộc Anh tài toàn năng.

Anh trai vượt ngàn chông gai gồm 15 tập, được Việt hóa từ show truyền hình ăn khách Trung Quốc Call Me by Fire. Show dành cho 33 gương mặt nam trên 30 tuổi, hoạt động trong showbiz. Thông qua các vòng, người chơi biểu diễn theo nhóm, 17 gương mặt được chấm điểm cao nhất sẽ hội tụ thành nhóm nhạc có tên Gia tộc toàn năng.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]