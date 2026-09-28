Vợ Đức Tiến chi thêm 60 triệu đồng cho mẹ chồng chuyển nhà

Hoa hậu Bình Phương nói đã hoàn tất nghĩa vụ thi hành án trong vụ tranh chấp di sản của diễn viên Đức Tiến, hôm 24/9.

Theo bản án phúc thẩm, cô được giao căn nhà ở Thủ Đức và quyền sử dụng thửa đất tại Tây Ninh, đổi lại phải thanh toán khoảng ba tỷ đồng cho mẹ chồng là bà Nguyễn Ngọc Ánh, 65 tuổi.

Khoản tiền này chỉ được cơ quan chức năng chuyển cho bà Ánh sau khi bà giao nhà, nên trong thời gian dọn đi, bà phải tự lo chi phí chuyển chỗ ở.

Bình Phương cho biết những ngày qua, hai mẹ con cùng luật sư nhiều lần gặp nhau, trao đổi trên tinh thần hòa nhã và thiện chí. Ngoài thủ tục bàn giao, họ bàn thêm về một số vật dụng gắn với căn nhà do bà Ánh mua sắm, tu bổ như: cổng sắt, rèm cửa, bồn nước, bếp âm, kệ tủ, bồn rửa mặt...

"Tôi muốn mẹ có thêm một khoản để trang trải việc chuyển nhà nên thanh toán các chi phí phát sinh này, dù chúng không nằm trong bản án", cô nói.

Phía bà Ngọc Ánh xác nhận đã ký biên bản thỏa thuận về khoản 60 triệu đồng này, xem như thanh lý lại đồ đạc cho con dâu.

Vợ chồng Đức Tiến - Bình Phương.

Theo Bình Phương, bà Ánh tự chọn ngày 1/10 để trả nhà. Do bận công việc ở Mỹ, cô không về Việt Nam mà ủy quyền cho luật sư nhận bàn giao.

Hoa hậu cho biết qua báo chí, cô có nắm thông tin hai tuần qua mẹ chồng thường đi lại giữa TP HCM và Đồng Nai để sửa sang, bổ sung đồ đạc cho ngôi nhà ở Biên Hòa, nơi bà sẽ sống cùng con gái. Nhà có mặt tiền rộng nên bà tính mở quán nước hoặc tiệm tạp hóa nhỏ. Cô mong ai có dịp qua đó thì ghé ủng hộ mẹ chồng.

"Sau hơn hai năm của một câu chuyện dài, điều quan trọng nhất bây giờ là mọi việc được giải quyết nhẹ nhàng, văn minh, để mỗi người có thể bước tiếp cuộc sống", cô nói.

Bà Ngọc Ánh và luật sư tại cơ quan thi hành án.

Người mẫu, diễn viên Đức Tiến sinh năm 1980, mất vì nhồi máu cơ tim tại Mỹ hồi tháng 5/2024.

Tháng 3/2025, Bình Phương khởi kiện bà Ánh ra TAND TP HCM, căn cứ bản di chúc được cho là anh lập tại Mỹ ngày 9/8/2023, trong đó để lại toàn bộ tài sản cho vợ. Di sản gồm căn nhà ở Thủ Đức và thửa đất ở Tây Ninh.

Tháng 10/2025, tòa sơ thẩm công nhận di chúc và chia di sản bằng tiền: Bình Phương nhận hơn ba tỷ đồng, bà Ánh hơn hai tỷ đồng, con gái Đức Tiến khoảng 1,4 tỷ đồng. Cả nguyên đơn và bị đơn sau đó kháng cáo.

Ngày 11/8/2026, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM tuyên di chúc không có hiệu lực, do kết luận giám định xác định chữ ký trên văn bản không phải của Đức Tiến. Di sản được chia theo pháp luật cho vợ, con gái và mẹ nam diễn viên, mỗi người một phần ba. Bà Ánh được hưởng thêm 10% giá trị căn nhà vì có công trông nom, đóng thuế nhà đất từ năm 2009.

Tòa cũng chấp nhận trừ hơn 900 triệu đồng chi phí điều trị, mai táng Đức Tiến ở Mỹ vào khối di sản, sau khi Bình Phương bổ sung chứng từ hợp lệ.

Do có quốc tịch Việt Nam và là người giám hộ hợp pháp của con gái, Bình Phương được giao nhà đất, tương ứng hơn 70% giá trị di sản. Sau phiên tòa, hai bên đều cho biết chấp nhận phán quyết.