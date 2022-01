Ai HOT nhất tuần: Hoài Linh tái xuất showbiz có hot bằng gia phả “thầy ông nội”?

Theo thống kê từ Google Trending, đây là những cái tên sao Việt hot nhất tuần này.

Hoài Linh

Hoài Linh là sao Việt đầu tiên được doanh nhân Nguyễn Phương Hằng “réo tên” trong những buổi livestream do giải ngân chậm số tiền lên đến 14 tỷ đồng từ thiện cứu trợ miền Trung. Kể từ lùm xùm, Hoài Linh dường như biến mất khỏi các hoạt động giải trí. Chiều 22/12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa có quyết định không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc quyên góp từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh, vì không có dấu hiệu tội phạm. Hoài Linh chính thức được minh oan.

Mới đây, nam danh hài chính thức tái xuất showbiz khi nhận lời tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” thu hút sự quan tâm của dân mạng. “Hoài Linh” trở thành một trong các từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google. Thông tin Hoài Linh trở lại nhanh chóng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh các bình luận phản đối vì vẫn lấn cấn chuyện từ thiện chậm trễ của nam danh hài, phần đông dân mạng vẫn luôn tin tưởng và dành nhiều tình cảm cho anh.

Trần Bảo Sơn

Trong tuần này, Trần Bảo Sơn liên tục bị réo tên vào các ồn ào về chuyện đời tư tình ái, thậm chí có tin đưa rằng nam diễn viên lừa số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng để làm phim. Những thông tin này nhanh chóng trở thành “điểm nóng” trên mạng xã hội và từ khóa “Trần Bảo Sơn”, “TBS” liên tục “chạm đỉnh” tìm kiếm của Google. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, người trong cuộc vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào.

Trần Bảo Sơn là một doanh nhân kiêm nhà sản xuất, diễn viên tài năng của màn ảnh Việt. Anh ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như “Giao lộ định mệnh”, “Quyên”, “Ngôi nhà trong hẻm”, “Huyền thoại bất tử”… và đều có cảnh nóng táo bạo với các bạn diễn nữ. Tài năng, giàu có cho nên Trần Bảo Sơn rất đào hoa. Anh là chồng cũ của nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Cặp đôi từng được mệnh danh là “cặp đôi vàng” của làng phim Việt khi không chỉ là bạn diễn ăn ý trên màn ảnh mà còn là đôi vợ chồng hạnh phúc ngoài đời. Cả hai kết hôn vào năm 2005 và có với nhau con gái đầu lòng. Tháng 4/2014, Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn ly hôn sau 9 năm mặn nồng, để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Dù ly hôn, cặp đôi này vẫn dành sự trân trọng cho nhau, cư xử văn minh và cùng chăm sóc con gái. Trước truyền thông, hai ngôi sao dành cho nhau nhiều lời tốt đẹp và đều mong người còn lại sớm tìm được “một nửa” phù hợp.

Tháng 5/2021, Trần Bảo Sơn bất ngờ công khai ảnh con gái thứ 2 - Bảo Khanh khiến dân mạng ngỡ ngàng. Khi đó, mọi người mới biết nam diễn viên đã tìm được hạnh phúc mới. Tuy nhiên, danh tính mẹ của bé gái vẫn được anh giấu kín. Tài tử 7X cho biết bạn gái anh không phải nghệ sĩ nên không muốn gây ồn ào trên báo chí. Cả hai quen nhau qua một bữa tiệc tối.

Tịnh Thất Bồng Lai

Ngày 5/1, mạng xã hội “dậy sóng” trước thông tin ông Lê Tùng Vân, người đứng đầu của Tịnh Thất Bồng Lai (còn gọi là “Thiền am bên bờ vũ trụ”) bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “loạn luân”. Ngoài ra, cơ sở này cũng bị khám xét và điều tra.

Sau khi bị khởi tố, từ khóa “Tịnh Thất Bồng Lai” đã đạt hơn 100 nghìn lượt tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm Google. Bên cạnh đó là sự tăng vọt của các từ khóa liên quan: “huyết thống Tịnh Thất Bồng Lai”, “sơ đồ gia phả Tịnh Thất Bồng Lai”, “xét nghiệm ADN Tịnh Thất Bồng Lai”… nhiều lần chạm đỉnh 100 nghìn lượt tìm kiếm.

Hồ Văn Cường

Sau nhiều ồn ào với công ty của cố ca sĩ Phi Nhung, giọng ca sinh năm 2003 tuyên bố tách khỏi công ty, tự lập, ra sống riêng. Mới đây, Hồ Văn Cường trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi liên tục xuất hiện bên cạnh danh ca Ngọc Sơn và bầu Thụy. Đặc biệt, Hồ Văn Cường còn là nhân vật chính trong liveshow do bầu Thụy tổ chức ở Ninh Bình. Đây là lần đầu tiên giọng ca trẻ trở lại với sân khấu sau thời gian dài vắng mặt. Nhiều người khen Hồ Văn Cường có sự lột xác lớn về ngoại hình, có phong thái tự tin và kỹ năng xử lý bài hát tiến bộ.

Danh ca Ngọc Sơn xác nhận, anh đang đỡ đầu Hồ Văn Cường trên con đường ca hát cũng như dạy dỗ, hướng dẫn giọng ca 18 tuổi về kỹ thuật biểu diễn cũng như đạo đức làm người.

Lều Phương Anh

Từ khóa “Lều Phương Anh” chạm mốc 100 nghìn lượt tìm kiếm trên Google vào ngày 5.1.2022, với các từ khóa liên quan: “Lều Phương Anh là ai”, “ca sĩ Lều Phương Anh”, “Lều Phương Anh Vietnam Idol”, “Phương Anh Idol”, “Lều Phương Anh mang thai”…

Thông tin về Lều Phương Anh nhận được sự quan tâm của nhiều dân mạng khi bất ngờ xuất hiện bài viết của một cô gái trẻ lên tiếng tố về đời tư của nữ ca sĩ. Thực hư câu chuyện chưa được làm sáng tỏ khiến cho nữ ca sĩ nhận không ít ý kiến trái chiều. Facebook cá nhân của Top 3 “Vietnam Idol 2010” cũng ngập tràn bình luận tiêu cực.

Chia sẻ với báo chí, Lều Phương Anh cho biết đây là chuyện gia đình nên muốn tự giải quyết và không muốn giải thích thêm. “Trong thời gian nhất định nào đó thích hợp, tôi sẽ có thông tin chính thức gửi đến các bạn”, nữ ca sĩ khẳng định.

Lều Phương Anh sinh năm 1985 và được công chúng biết đến khi tham gia và lọt Top 3 “Vietnam Idol 2010”. Khi gia nhập làng giải trí, cô hoạt động không liên tục và chỉ thỉnh thoảng ra mắt sản phẩm mới hay góp mặt trong một vài gameshow, chương trình biểu diễn.

