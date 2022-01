Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng... bị réo tên giữa lúc "Tịnh thất Bồng Lai" vướng vòng lao lý

Thứ Bảy, ngày 08/01/2022 16:37 PM (GMT+7) Chia sẻ

MC Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh... đều có ảnh chụp chung với thành viên của "Tịnh thất Bồng Lai" khiến nhiều người bất ngờ.

Những ngày qua, "Tịnh thất Bồng Lai" trở thành từ khóa "hot" được dư luận quan tâm bởi ồn ào xoay quanh mối quan hệ huyết thống của người sinh sống ở đây. Đến sáng 7/1, Đại tá Văn Công Minh – Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng tại “Tịnh thất Bồng Lai”, gồm: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân".

Chưa kể, ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu "Tịnh thất Bồng Lai" cũng bị điều tra các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Trấn Thành chụp chung với người của "Tịnh thất Bồng Lai"

Nhiều người tinh ý phát hiện đây là thời điểm anh làm giám khảo của chương trình "Thách thức danh hài" có nhóm người sống ở "Tịnh thất Bồng Lai" tham gia

Khi vụ việc đang là chủ đề nóng được dư luận quan tâm thì hình ảnh nhiều sao Việt như MC Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh... chụp chung với nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai" được lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu những hình ảnh này được chụp lại sau hậu trường của các chương trình mà nhóm người ở “Tịnh thất Bồng Lai” tham gia. Cụ thể, nhìn vào trang phục của MC Trấn Thành trong bức ảnh chụp chung với thành viên của “Tịnh thất Bồng Lai” có sự trùng khớp với thời điểm anh làm giám khảo của chương trình “Thách thức danh hài”. Khi đó, nhóm 5 trẻ em tự xưng chú tiểu tham gia chương trình dưới sự hỗ trợ, hướng dẫn của 2 người lớn ở “Tịnh thất”.

Đàm Vĩnh Hưng cũng có nhiều ảnh chụp chung với nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Ngoài 5 năm trẻ nhỏ tự xưng là chú tiểu đi thi "Thách thức danh hài", Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên ở "Tịnh thất" cũng từng tham gia cuộc thi hát Bolero có tên “Tuyệt đỉnh song ca” 2017 có Đàm Vĩnh Hưng làm giám khảo. Tại chương trình, 2 thí sinh này xuất hiện trong bộ đồ tu hành, giới thiệu mình là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân nhận nuôi ở "Tịnh thất Bồng Lai". Với chất giọng khá tốt và được biết đến trên mạng xã hội, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên lập tức thu hút sự chú ý của ban giám khảo, khán giả cả nước.

Hình ảnh danh hài Hoài Linh chụp chung với nhóm người ở "Tịnh thất Bồng Lai"

Thời điểm đó, Hoàn Nguyên và Nhất Nguyên được giới thiệu là 2 nhà sư đang tu hành ở chùa Bồng Lai. Trong trailer giới thiệu vòng thi Lộ diện, BTC cũng đưa hình ảnh 2 thí sinh này diện áo nâu, cạo đầu, trình diễn say sưa trên sân khấu nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả đã cho rằng 2 người này không phải tu sĩ, thậm chí nơi ở của họ cũng vướng lùm xùm liên quan đến chuẩn mực, lối sống. Thông tin Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên là trẻ mồ côi, được ông Lê Tùng Vân nuôi ở chùa Bồng Lai cũng bị phản bác.

Trước những ý kiến trái chiều, phía hương trình đã lên tiếng đính chính thông tin và hoãn phần thi của Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên. Thay vì được xuất hiện ở tập 2 vòng Lộ diện, phần thi của cặp đôi này đã phải chuyển sang tập 4 - tập cuối cùng vòng Lộ diện. Ông Lê Tùng Vân cũng nhiều lần có mặt tại chương trình để ủng hộ Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên. Tuy nhiên lùm xùm khiến Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên xin rút khỏi cuộc thi vì lý do sức khỏe.

Nguồn: http://danviet.vn/hoai-linh-dam-vinh-hung-bi-reo-ten-giua-luc-tinh-that-bong-lai-vuong-vong-lao-...Nguồn: http://danviet.vn/hoai-linh-dam-vinh-hung-bi-reo-ten-giua-luc-tinh-that-bong-lai-vuong-vong-lao-ly-5020228116385372.htm