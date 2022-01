Hoài Linh trở lại rực rỡ, Vy Oanh, Hồng Vân giờ ra sao sau khi vướng ồn ào với nữ CEO Bình Dương?

Sau nhiều lùm xùm với CEO Đại Nam, các sao Việt hiện tại đã trở lại tích cực với nghệ thuật.

Năm 2021, showbiz Việt trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội khi CEO Nguyễn Phương Hằng (giám đốc công ty Đại Nam) lên sóng livestream tố các nghệ sĩ có dấu hiệu khuất tất trong hoạt động từ thiện tại miền Trung vào cuối năm 2020. Trước các thông tin mà nữ đại gia Bình Dương đưa ra, đa số khán giả đều yêu cầu các nghệ sĩ như Hoài Linh, Trấn Thành, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng… công khai rõ sao kê các khoản thu - chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi. Bên cạnh đó, nhiều sao Việt cũng bị vướng vào ồn ào với nữ doanh nhân Bình Dương.

Hoài Linh

Sau ồn ào giải ngân chậm 14 tỷ đồng tiền từ thiện cứu trợ miền Trung và liên tục bị doanh nhân Nguyễn Phương Hằng nhắc tên trong các video livestream, Hoài Linh dường như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Anh cũng không đăng tải bất cứ thông tin nào lên các trang mạng xã hội trong nhiều tháng qua. Mới đây, thông tin nam danh hài trở lại nghệ thuật khi nhận lời tham gia vở kịch “Lạc giữa biển người” đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bày tỏ sự háo hức, mong chờ những dự án mới tiếp theo của Hoài Linh.

Trước đó, ngày 22.12, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có kết luận chính thức vụ Hoài Linh bị tố lừa đảo. Căn cứ vào kết quả điều tra, xác minh, xác định nội dung các tố giác không có sự việc phạm tội. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 1156-01, ngày 23/11/2021. Ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM có kết luận số 406/KLKS-VKS-P2 xác định: “Quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM là có căn cứ, đúng pháp luật”, Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM khẳng định.

Vy Oanh

Trong cả một khoảng thời gian dài, ca sĩ Vy Oanh liên tục bị “réo tên” vào các ồn ào trên mạng xã hội vì những thông tin về đời tư. Phản ứng mạnh và cương quyết phủ nhận những tin đồn sai sự thật, giọng ca “Đồng xanh” chính thức gửi đơn lên phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà chủ Đại Nam vu khống, xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và người thân. Trong đơn, Vy Oanh cho biết nữ doanh nhân đã dùng những từ ngữ phản cảm nói cô “giật chồng”, “làm vợ bé”, “đẻ thuê cho đại gia”... Chia sẻ với chúng tôi, ca sĩ Vy Oanh cho biết hiện mọi việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra và Tòa án tiếp nhận, tiến hành các bước xử lý đúng trình tự, thủ tục.

Mới đây, Vy Oanh vừa cho ra mắt MV mới nhận được sự ủng hộ của khán giả. Bên cạnh đó, những hình ảnh về tổ ấm hạnh phúc bên ông xã đại gia và các con được nữ ca sĩ cập nhật đều đặn trên trang cá nhân khiến dân mạng xuýt xoa. Vy Oanh vừa cho biết sẽ tiếp tục mở thêm một spa làm đẹp. Có thể thấy, giọng ca 8X luôn thản nhiên đối mặt với ồn ào và vượt qua chúng.

Đàm Vĩnh Hưng

Cũng như Vy Oanh, Đàm Vĩnh Hưng là một trong số ít nghệ sĩ đứng lên phản bác nữ doanh nhân Bình Dương khi bị nữ đại gia này tố gian lận tiền từ thiện. Thậm chí “ông hoàng nhạc Việt” còn làm đơn tố cáo CEO Đại Nam về việc nhiều lần vu khống, xúc phạm nhân phẩm anh trên sóng livestream. Giọng ca “Biển tình” nhiệt tình phối hợp trong việc điều tra cũng như bày tỏ sự tin tưởng trước sự minh bạch, khách quan của cơ quan chắc năng: “Khi cơ quan điều tra đã vào cuộc thì chắc chắn câu chuyện này sẽ nhanh chóng được làm rõ, ai sai, vu khống, bịa đặt những thông tin về Hưng thì phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình bằng pháp luật, và nếu bản thân Hưng sai Hưng cũng sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”.

Thời gian này, Đàm Vĩnh Hưng đang lưu diễn ở hải ngoại. Anh thường chia sẻ các video trên trang cá nhân, hé lộ cuộc sống vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp và được khán giả yêu thương, ủng hộ khi xuất hiện trên các sân khấu hoành tráng ở xứ cờ hoa.

Hồng Vân

Trong các livestream, Giám đốc khu du lịch Đại Nam đã có động thái nhắc đến NSND Hồng Vân với những lời lẽ khó nghe và nặng nề. Được biết, mâu thuẫn giữa bà Phương Hằng và nghệ sĩ Hồng Vân bắt đầu từ bình luận của nghệ sĩ này dưới một bài đăng có ý mỉa mai nữ doanh nhân Bình Dương. Từ đó, bà xã diễn viên Lê Tuấn Anh vướng phải nhiều lùm xùm về đoạn băng ghi âm chửi khán giả, mối quan hệ thân thiết với “thần y” Võ Hoàng Yên, sự liên quan đến quỹ từ thiện của nghệ sĩ Hoài Linh... Ở thời điểm đó, NSND Hồng Vân đã có cách ứng xử khá văn minh. Cô đăng dòng trạng thái giải đáp từng thắc mắc với khán giả về lời tố của nữ doanh nhân, đồng thời phản bác những thông tin sai sự thật về mình trên báo chí. Kể từ sau đó, bà bầu sân khấu kịch Phú Nhuận cũng không đả động đến vấn đề này nữa.

Mới đây, kỷ niệm 23 năm kết hôn, NSND Hồng Vân đã đăng tải những hình ảnh hạnh phúc bên ông xã từ trẻ cho tới hiện tại, cùng lời nhắn nhủ ngọt ngào. “Chúng mình luôn sát cánh bên nhau trong mọi hoàn cảnh đã 23 năm rồi ông xã nhỉ... Cảm ơn ông xã luôn là người bảo vệ, che chở và mang lại hạnh phúc cho bốn mẹ con em. Luôn bên nhau chồng nhé”, nữ nghệ sĩ viết. Hiện tại, NSND Hồng Vân cùng tài tử Lê Tuấn Anh đã sang tận xứ cờ hoa để thăm con gái Xí Ngầu và đỡ đần khi cháu ngoại đầu tiên chào đời.

Tịnh Thất Bồng Lai

Ngày 5/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố ông Lê Tùng Vân - người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai (còn gọi là Thiền am bên bờ vũ trụ) về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” và “loạn luân”.

Trước đó, Tịnh Thất Bồng Lai là cụm từ khóa thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi bà chủ Đại Nam nhắc đến trong livestream và những lùm xùm xoay quanh ông Lê Tùng Vân. Bên cạnh chuyện nơi này nhận “vơ” là cơ sở thờ tự thì các bé nhỏ trong Tịnh Thất không phải là trẻ mồ côi, trong số đó có nhóm “5 chú tiểu”.

Với việc trở thành quán quân “Thách Thức Danh Hài”, nhóm “5 chú tiểu” bao gồm 5 em nhỏ từ 4-5 tuổi có biệt tài diễn xuất đã trở thành hiện tượng nổi tiếng nhất và mang lại nguồn thu nhập chính cho Tịnh Thất Bồng Lai. Hiện tại, trụ sở này đang được khám xét và điều tra. Về phần 5 chú tiểu, tình hình hiện tại vẫn chưa rõ.

