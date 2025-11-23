7 thí sinh rời 'Anh trai say hi' trước chung kết

Trong tập 11 phát sóng tối 22/11, 7 ca sĩ có số điểm thấp nhất phải chia tay chương trình gồm: Phúc Du, Cody Nam Võ, Jaysonlei, Dillan Hoàng Phan, Đỗ Nam Sơn, Rio và Lohan. Đây là vòng thi có số lượng thí sinh bị loại nhiều nhất từ đầu mùa.

Phúc Du

Chia tay chương trình, Phúc Du cho biết đã bước ra khỏi giới hạn của bản thân. Sự áp lực đã giúp anh khai phá nhiều khía cạnh mới, nhận ra cách tạo ra những tác phẩm tuyệt vời để phục vụ khán giả.

Phúc Du cho biết thêm về cách nhận và trao yêu thương ở chương trình. "Tôi khó nhận tình yêu từ người khác, luôn cố gắng để mọi thứ chỉn chu và đôi khi gạt bản thân ra ngoài. Khi tôi thực sự thoải mái, ánh sáng của bản thân sẽ tỏa ra", anh nói.

Đáp lời, Trấn Thành nói: "Tôi muốn thấy Phúc Du phát triển hơn nữa. Mọi thứ đều là vô tận. Em là người sâu sắc, những con chữ của em sẽ rất thật, nhiệt huyết và có chiều sâu. Những điều người khác bỏ quên, em sưu tầm và tạo nên giá trị khác biệt"

Phúc Du (Trương Anh Phúc) sinh năm 1996, từng là nhân viên một tiệm bánh ở Hà Nội trước khi trở thành rapper được yêu thích. Anh nổi tiếng với kỹ thuật chơi chữ, gieo vần điêu luyện và biệt danh "Battle King". Từ battle rapper, anh chuyển sang hoạt động mainstream và được biết đến rộng rãi qua ca khúc Từ chối nhẹ nhàng thôi (hợp tác Bích Phương).

Là gương mặt nổi bật tại Anh trai say hi mùa 2, Phúc Du bị loại khiến nhiều người bất ngờ. Đông đảo khán giả bình luận thể hiện sự tiếc nuối: "Sao loại Phúc Du vậy?"; "Thương quá"; "Tin rằng anh sẽ thành công hơn"...

Cody Nam Võ

"Tôi học được nhiều thứ và không mất gì cả. Gặp các anh lớn, tôi hiểu lý do cho sự thành công để áp dụng cho bản thân. Không bị đội trưởng nào từ chối đã là một thành công trong chương trình", Cody Nam Võ nói khi kết thúc hành trình Anh trai say hi. "Thời gian qua, khán giả đã đón nhận tôi, đây không phải kết thúc, mà là khởi đầu cho hành trình mới".

Ca sĩ nói được hát, trải nghiệm thể loại khác biệt là trải nghiệm đáng quý. "Tôi tự hào khi nói 'Anh trai Cody Nam Võ say hi'", anh nói.

Cody Nam Võ (Võ Đình Nam) sinh năm 1996, từng hoạt động trong nhóm Uni5 thuộc công ty của vợ chồng Đông Nhi - Ông Cao Thắng, ra mắt năm 2017. Anh rời nhóm tháng 8/2024.

Mẹ Cody là ca sĩ Thanh Thanh, từng nổi tiếng với các ca khúc như Hoa xương rồng, Không nghe không thấy sẽ không đau, Tình không hối tiếc... Nhiều năm nay bà sống tại Mỹ, trong khi con trai tự lập ở Việt Nam.

Dàn thí sinh Anh trai say hi 2025.

Dillan Hoàng Phan

Dillan Hoàng Phan sinh năm 2000, là người Mỹ gốc Việt, cao 1,76 m, thông thạo tiếng Anh, Việt và Hàn. Anh có ba năm đào tạo tại Hàn Quốc trước khi trở về Việt Nam dự thi.

Dillan cho biết: "Trước chương trình, tôi không nghĩ sẽ đi đến đây và được làm đội trưởng. Đến đây cho tôi tin tưởng vào khả năng trình diễn solo, với những bài học, sự nghiêm túc để hoạt động trong hành trình tiếp".

Trước đó, trong lần đầu xuất hiện trên sân khấu Anh trai say hi, Dillan nói: "Ước mơ của tôi là được đứng trên sân khấu lớn và chương trình này là cơ hội để thực hiện điều đó". Anh cho biết sự xuất hiện của CongB - người quen từ thời thực tập - giúp anh bớt bỡ ngỡ.

Jaysonlei

"Nếu không có chương trình, tôi không biết làm sao có cơ hội gặp 29 anh trai còn lại. Tôi hiểu vì sao họ nổi tiếng, và những trải nghiệm, cọ xát đó giúp mình trưởng thành hơn", Jaysonlei nói khi chia tay chương trình.

Anh cho biết sợ cảm giác bị loại, nhưng sau cánh cửa đó là một người đam mê nghệ thuật, có những trải nghiệm riêng để phát triển trong tương lai.

Jaysonlei (Lê Hồ Phước Thịnh) sinh năm 2003, theo đuổi dòng nhạc pop, RnB và hip hop với phong cách trẻ trung, mang màu sắc cá nhân. Anh đam mê âm nhạc từ nhỏ, chịu ảnh hưởng bởi cải lương lẫn các ca khúc US-UK. Loạt sản phẩm của anh gồm U, Mùa hạ cuối cùng, Loveaddict, Khi mà em...

Ở mùa 2 Anh trai say hi, Jaysonlei được đánh giá là gương mặt trẻ giàu tiềm năng, có phong cách biểu diễn năng động.

Đỗ Nam Sơn

Đỗ Nam Sơn, 18 tuổi, là thí sinh nhỏ tuổi nhất mùa giải. Kết thúc hành trình tại Anh trai say hi, anh cho biết rất hạnh phúc khi là một phần của chương trình. Ca sĩ nói sống tình cảm, trải lòng nhiều và không kìm được nước mắt trước những tình cảm của các anh em. "Tôi được học hỏi từ những thần tượng ngày bé của mình - các đội trưởng Karik, Gil, Sơn K., Dillan... Tôi yêu các anh trai rất nhiều", Nam Sơn nói.

Ca sĩ cũng cho biết thêm: "Hành trình của tôi mới chỉ chớm nở, và đây chắc chắn là sinh nhật tuổi 18 tuyệt vời nhất mà tôi từng có. Đây là gia đình và ký ức không thể nào quên".

Bùi Trường Linh chia sẻ sự tiếc nuối khi phải chia tay Nam Sơn và Dillan: "Hai bạn thật sự rất tài năng, mong rằng trong tương lai, những sản phẩm của các bạn sẽ thật tỏa sáng và rực rỡ".

Nam Sơn tốt nghiệp Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, hiện thuộc chung công ty quản lý ca sĩ Tăng Duy Tân. Khi anh thi đấu tại Hàn Quốc, Tăng Duy Tân từng kêu gọi fan ủng hộ. Anh từng đứng thứ tư tại chương trình Fan Pick của đài MBC M+, sau đó ra mắt trong nhóm nhạc PICKUS năm 2024.

Trong tập mở màn, Nam Sơn mang bánh đậu xanh tặng đồng nghiệp và được MC Trấn Thành nhận xét "dễ thương, biết kết nối". Anh gây chú ý khi hát ca khúc Mất kết nối (Dương Domic) bằng tiếng Hàn. Nam Sơn bày tỏ hy vọng trở thành nghệ sĩ được khán giả yêu mến và tạo ra các bản hit mới từ sân chơi này.

Rio

Rio bày tỏ: "Hành trình này thật đáng nhớ, tôi đã thực hiện những ước mơ trước tuổi 30. Tôi muốn đứng đây cười tươi và nói với mọi người rằng mình đã tốt nghiệp sớm khóa học Anh trai say hi. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Rio (Đỗ Việt Tiến) sinh năm 1999 tại Hà Nội, sau đó chuyển vào TP HCM theo đuổi âm nhạc. Anh tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM.

Năm 2017, Rio ra mắt cùng nhóm nhạc P336 gồm 10 thành viên, đoạt giải Mai Vàng 2018. Sau khi hoạt động solo, anh tự sáng tác và sản xuất nhiều ca khúc được yêu thích trên TikTok như Em, NOIVOIANH, Trăng. Bài hát Vạn vật như muốn ta bên nhau, sáng tác cho 52Hz, cũng tạo hiệu ứng mạnh.

Lohan

Lohan nói anh được nâng cấp bản thân qua từng vòng thi. Ban đầu rất áp lực khi đến trường quay vì các anh, các bạn nổi tiếng, rất ngưỡng mộ nhưng không dám gần. "Giờ đây, tình anh em trong chương trình đã giúp chúng tôi gắn kết hơn", anh cho biết.

Lohan (Dương Thành Đạt) sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân và có hai năm công tác trong ngành. Anh rẽ hướng theo đuổi âm nhạc, dành thời gian rèn luyện hát live, nhảy, trình diễn, chơi nhạc cụ và sáng tác. Lohan xem Anh trai say hi là cơ hội khẳng định bản thân trên sân khấu.

Vòng chung kết Anh trai say hi lên sóng ngày 29/11, nơi 18 thí sinh tranh tài để tiến vào đêm chung kết.