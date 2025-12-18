10 cặp đôi trên màn ảnh được yêu thích nhất

Những cặp đôi gây bão màn ảnh

Cặp đôi được yêu thích nhất Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh

Mùa giải "Ngôi sao xanh" lần thứ 12 đang mở màn bằng loạt kỷ lục tương tác chưa từng có, khi tuần bình chọn đầu tiên đã vượt mốc 10 triệu lượt vote - con số cao nhất trong lịch sử mở màn của giải thưởng.

Tâm điểm chú ý thuộc về hạng mục "Cặp đôi được yêu thích nhất", nơi 10 cặp đôi dẫn đầu bình chọn chính thức bước vào vòng đua quyết định.

Khán giả đặc biệt xúc động trước cặp đôi trong phim "Mưa đỏ": Đỗ Nhật Hoàng - Lê Hạ Anh (vai Cường và Hồng) với mối tình đầy nhân văn và bi tráng giữa khói lửa chiến trường, cùng với cặp đôi Steven Nguyễn - Lê Hạ Anh (vai Quang - Hồng) mang đến nét đối lập kịch tính.

Cặp đôi Huỳnh Lập - Puka (Cậu Út cậu con Cúc 4) tiếp tục chiếm trọn tình cảm người xem nhờ sự tung hứng duyên dáng, tự nhiên, trở thành cặp đôi web-drama đang được yêu thích nhất hiện tại.

Điện ảnh hành động cũng ghi dấu mạnh với Trần Ngọc Vàng - Kaity Nguyễn (Tử chiến trên không), nổi bật trong bối cảnh không chiến nghẹt thở. Cùng phim là Ma Ran Đô - Trâm Anh, tạo ấn tượng nhờ những phân cảnh hành động - cảm xúc chân thật.

Được yêu thích thứ nhì là cặp Đỗ Nhật Hoàng và Lê Hạ Anh

Ở dòng phim ly kỳ, Quốc Huy - Đinh Ngọc Diệp (Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu) được ghi nhận bởi sự kết hợp trầm ổn, dẫn dắt mạch truyện đầy căng thẳng. Thể loại rom-com góp mặt các cặp đôi với Ma Ran Đô - Thiên Ân (Nụ hôn bạc tỷ), mang năng lượng tươi sáng và sự kết hợp mới mẻ.

Trần Ngọc Vàng - Kaity Nguyễn lần đầu đóng cặp trong "Yêu nhầm bạn thân" đã khiến truyền thông tốn không ít giấy mực, cho thấy sức hút mạnh mẽ ở dòng phim Tết.

Mảng nội dung số gây bất ngờ với Nguyễn Đình Mạnh - Thùy Trang (Mẹ lao công học yêu), nơi phản ứng hóa học đầy bất ngờ nhưng lôi cuốn được khán giả yêu thích. Cuối cùng, Kang Chul - Lê Hạ Anh (Tình đầu là sói) tạo sóng mạng xã hội nhờ câu chuyện tình người - sói đầy mới lạ.

Đứng vị trí thứ 3 là cặp Huỳnh Lập và Puka

Dù mới chỉ bước sang năm thứ hai, hạng mục "Cặp đôi được yêu thích nhất" vẫn duy trì sức nóng đáng kể và trở thành một trong những đường đua được chú ý nhất của "Ngôi Sao Xanh". Không chỉ đơn thuần tôn vinh những màn kết hợp đẹp đôi trên màn ảnh, giải thưởng còn ghi nhận trọn vẹn nỗ lực của diễn viên trong việc nhập vai, tạo cảm xúc và phối hợp ăn ý với bạn diễn.

Những khoảnh khắc couple lãng mạn, chân thật và giàu cảm xúc không chỉ giúp bộ phim thăng hoa mà còn phản ánh năng lực diễn xuất, sức ảnh hưởng hình tượng và mức độ được khán giả yêu mến. Đây cũng là giá trị nhân văn mà "Ngôi Sao Xanh" hướng đến: tôn vinh cảm xúc, đề cao sự cống hiến và khuyến khích sáng tạo trong nghệ thuật.

Đường đua "Ngôi Sao Xanh" 2025: Loạt kỷ lục vô tiền khoáng hậu

Đứng vị trí thứ 4 là Trần Ngọc Vàng và Kaity Nguyễn

Mùa giải "Ngôi Sao Xanh" 2025 đang chứng kiến một cuộc chiến fandom đầy sôi nổi, xác lập loạt con số ấn tượng trên bảng xếp hạng bình chọn. Đáng chú ý nhất là kỷ lục vô tiền khoáng hậu vượt mốc 3,5 triệu lượt bình chọn dành riêng cho 1 cá nhân đề cử, đây cũng là kỷ lục cao nhất lịch sử giải thưởng, cho thấy sức ảnh hưởng mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ trong việc chung tay đưa nghệ sĩ mình yêu thích có cơ hội nâng cúp "Ngôi Sao Xanh".

"Ngôi sao xanh" gây ấn tượng khi được hạng mục MV vào đề cử

Đường đua nóng nhất lúc này gọi tên "Video âm nhạc được yêu thích nhất", chứng kiến sự đối đầu nảy lửa giữa Ryhder, Quang Hùng MasterD và bộ đôi JSOL - Hurrykng, cùng loạt fandom "khủng" tạo ra hàng trăm nghìn lượt vote mỗi ngày, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của âm nhạc trên nền tảng số.

Ở giải "Nam/Nữ diễn viên được yêu thích nhất" - Điện ảnh, cuộc đua bình chọn chứng kiến sự hoạt động tích cực của người hâm mộ nhà Steven Nguyễn với phong trào ủng hộ "không nghỉ", bên cạnh đó "Tổ cò" của Phương Mỹ Chi cũng liên tục đẩy mạnh cuộc đua đưa 'Mỹ Tiên" - Phim "Nhà gia tiên" lên dẫn đầu bảng với hơn 1 triệu lượt bình chọn.