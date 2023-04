Giá vàng hôm nay 7/4: Tiếp đà giảm, về sát ngưỡng quan trọng

Thời điểm 8h50 sáng nay ngày 7/4 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 2.007 USD/ounce, giảm nhẹ 7 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Như vậy, từ mức cao nhất 13 tháng qua (2.032 USD) đạt được ngày 5/4, giá vàng đã mất tới 25 USD/ounce.

Giá kim loại quý tiếp tục giảm trong phiên giao dịch hôm nay khi gặp phải áp lực chốt lời từ phía nhà đầu tư. Tuy vậy, những người đầu cơ giá lên vẫn đang có lợi thế tổng thể trong ngắn hạn. Về dài hạn, các nhà phân tích tại Bank of America cho rằng, việc vàng đạt mức cao kỷ lục chỉ là vấn đề thời gian và dự báo khả năng kim loại quý này sẽ vượt mốc 2.100 USD/ounce.

Các chuyên gia của sàn giao dịch CMC Markets có trụ sở tại Anh cũng nhất trí cho rằng, sự “đảo chiều” trong chính sách lãi suất của Fed có thể diễn ra sớm hơn, từ đó sẽ kích hoạt một đợt tăng giá vàng tiếp theo. CMC Markets dự đoán giá vàng có thể tăng vọt lên đến 2.600 USD/ounce do đồng USD và lợi suất trái phiếu sụt giảm.

Trong khi đó, theo nhà phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades, giá vàng tiếp tục tăng, tiến gần đến mức cao nhất mọi thời đại đạt được vào mùa hè năm 2020 khi sự bất ổn do đại dịch gây ra khiến các nhà đầu tư hướng tới sự an toàn của kim loại quý. Ông nói thêm rằng, hiện tại, lo ngại về suy thoái kinh tế đang thu hút nhà đầu tư vào kim loại trú ẩn an toàn này.

Thông tin được chờ đợi trong tuần này là dữ liệu bảng lương phi nông nghiệp sẽ được công bố vào hôm nay. Các chuyên gia dự báo nền kinh tế Mỹ sẽ có thêm 240.000 việc làm, giảm so với mức 311.000 ghi nhận trong tháng 2. Các thị trường Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Sáu để nghỉ lễ Phục sinh và phải đợi đến thứ Hai để phản ứng với dữ liệu này.

Giá vàng tiếp tục giảm

Ở thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,45 - 67,07 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 66,4 - 67 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 66,45 - 67,05 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gia-vang-hom-nay-74-tiep-da-giam-ve-sat-ngu...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/gia-vang-hom-nay-74-tiep-da-giam-ve-sat-nguong-quan-trong-169629.html