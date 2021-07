Giá vàng hôm nay 6/7: Tiếp tục tăng khi các ngân hàng trung ương "lũ lượt" gom vàng

Thứ Ba, ngày 06/07/2021 08:53 AM (GMT+7)

Giá vàng tiếp đà tăng cao khi sức cầu đối với mặt hàng này tăng mạnh.

Thời điểm 8h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.794 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Sau khi bứt phá lên trên 1.790 USD/ounce, giá vàng thế giới liên tục được giao dịch trên ngưỡng này.

Giá kim loại quý tiếp tục tăng trong bối cảnh sức cầu đối với mặt hàng này tăng mạnh. Theo Kitco, giới đầu tư bớt lo ngại về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sớm hơn dự kiến sau một loạt dữ liệu về việc làm ở Mỹ, đồng thời nỗi lo về chủng virus Covid mới cũng khiến vàng tăng giá.

Thông tin hôm qua cho biết, một số ngân hàng trung ương như ngân hàng trung ương như Serbia, Thái Lan… đang tăng cường nắm giữ vàng. Ghana gần đây cũng đã công bố kế hoạch mua kim loại quý. Điều này xảy ra khi mối đe dọa về lạm phát tăng nhanh và sự phục hồi của thương mại toàn cầu cung cấp động lực để mua vàng, nhằm đa dạng hóa danh sách đầu tư.

Thái Lan là quốc gia mua nhiều vàng nhất. Nước này đã mua thêm 46,7 tấn vàng trong tháng 5/2021 và chiếm 82% tổng lượng mua ròng trong tháng.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tăng dự trữ vàng thêm 8,6 tấn trong tháng 5, nâng mức dự trữ chính thức của khu vực lên 415 tấn vàng.

Brazil đã tăng dự trữ vàng thêm 11,9 tấn, lần bổ sung đầu tiên kể từ tháng 11/2012. Dự trữ vàng hiện ở mức 79,3 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 11/2000.

Trong khi đó, Kazakhstan mua thêm 5,3 tấn, Ba Lan 1,9 tấn và Ấn Độ 0,9 tấn vàng trong tháng 5/2021.

Ngân hàng Quốc gia Serbia cho biết, về lâu dài, vàng là tài sản an toàn nhất để tránh lạm phát và các hình thức rủi ro tài chính khác. Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic gần đây đã thông báo, ngân hàng trung ương có ý định tăng lượng kim loại quý nắm giữ từ 36,3 tấn lên 50 tấn.

Theo dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), sau khi mức mua ròng hàng tháng cao hơn trong tháng 3,4/2021, xu hướng này tiếp tục vào tháng 5. Tổng lượng mua ròng của các ngân hàng trung ương đạt 56,7 tấn trong tháng, giảm 11% so với tháng trước nhưng cao hơn 43% so với mức trung bình hàng tháng so với đầu năm nay.

Giá vàng tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 56,75-57,37 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên gần nhất.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 56,75-57,3 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào so với chốt phiên hôm qua.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 56,78-57,3 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-6-7-tiep-tuc-tang-khi-cac-ngan-hang-trung-uong-lu-luot-gom-va...Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-6-7-tiep-tuc-tang-khi-cac-ngan-hang-trung-uong-lu-luot-gom-vang-502021678541900.htm