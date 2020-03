Giá vàng hôm nay 31/3: Vàng tăng chóng mặt, biên độ mua bán bất ngờ giãn rộng

Thứ Ba, ngày 31/03/2020 09:11 AM (GMT+7)

Sáng nay, các doanh nghiệp vàng bạc trong nước bất ngờ nới rộng biên độ mua vào - bán ra từ 1,0-1,3 triệu đồng/lượng khiến đầu tư lướt sóng gặp rủi ro.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 09:55 31/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc31/03/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, giá vàng trong nước đang neo ở mức trên 48 triệu đồng/lượng, tăng mạnh so với cùng thời điểm sáng qua (30/3). Đặc biệt, biên độ mua vào - bán ra đang được nới rộng từ 1,0-1,3 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, lúc 8h30, giá vàng SJC tại TP.HCM của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 47,1-48,3 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở phiên sáng qua (30/3). Biên độ mua vào - bán ra đang được để ở mức cao 1,2 triệu đồng/lượng để tránh rủi ro.

Giá vàng tăng vọt lên trên 48 triệu đồng/lượng

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 47,1-48,32 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng tăng 300.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng mạnh 500.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở phiên sáng qua.

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 46,8-47,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá so với chốt phiên ngày hôm qua. Biên độ chênh lệch mua vào - bán ra 1 triệu đồng/lượng để giảm rủi ro. Doji Sài Gòn niêm yết giá cũng niêm yết ở mức giá tương tự Doji Hà Nội.

Tại Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 47,1-48,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giữ nguyên giá chiều mua vào, còn chiều bán ra tăng 300.000 đồng/lượng so với chốt phiên ngày hôm qua.

Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 47,15-48,35 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 350.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng mạnh 450.000 đồng/lượng chiều bán ra so với mở phiên sáng qua. Biên độ mua vào-bán ra đang ở mức 1,2 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch rất cao để tránh rủi ro.

Trên thị trường thế giới, giá vàng được giao dịch quanh ngưỡng 1.620 USD/ounce, giảm nhẹ so với thời điểm mở cửa. Giá vàng giao tháng 4 giảm 0,39% xuống 1.636,80 USD/ounce.

Vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường ghi nhận loạt gói hỗ trợ, kích thích kinh tế được chính phủ các nước đồng loạt triển khai. Nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu giải ngân vào các thị trường thay vì găm tiền vào tài sản trú ẩn.

Ngoài ra, vàng có xu hướng giảm còn do đồng USD quay đầu tăng mạnh. Đồng bạc xanh tăng giá chủ yếu do đồng Bảng Anh mất giá mạnh sau khi hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa hạ mức tín nhiệm nợ công của Anh một bậc, từ AA xuống mức AA-, và đưa triển vọng tín nhiệm nợ công xuống mức tiêu cực do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Người đứng đầu Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo đại dịch đã khiến nền kinh tế toàn cầu rơi vào suy thoái và các quốc gia phải ứng phó với chi tiêu "cực lớn" để tránh một loạt các vụ phá sản.

Tính đến 7h45 sáng nay (31/3) theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận 784.381 người mắc COVID-19, có 37.780 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh trên toàn cầu là 165.035 người, hiện vẫn còn tới 29.597 ca nguy kịch.

Dịch đang diễn biến phức tạp ở Châu Âu khi số ca mắc mới và tử vong liên tục tăng. Trong 24h giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm 19.890 ca nhiễm mới và 565 ca tử vong. Tổng số người nhiễm mới tại Mỹ đã lên tới 163.381 người, gấp đôi số ca nhiễm tại Trung Quốc, tổng số ca tử vong là 3.148.

Tại Italy, số ca tử vong tiếp tục tăng cao, dự báo còn 7-10 ngày nữa mới tới đỉnh dịch. Đến sáng nay nước này ghi nhận thêm 4.050 ca nhiễm mới, thêm 812 ca tử vong. Tổng số ca nhiễm tại nước này là 101.739 trường hợp, 11.591 ca tử vong - con số kỷ lục.

Tây Ban Nha đã vượt Trung Quốc, trở thành nước đứng thứ ba trong danh sách các nước có số ca nhiễm nhất thế giới (sau Mỹ và Italy) với 87.956 ca nhiễm và 7.716 ca tử vong.

