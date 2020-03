Giá vàng hôm nay 28/3: Biến động "chớp nhoáng" khi số ca tử vong do Covid-19 tăng vọt

Thứ Bảy, ngày 28/03/2020 09:11 AM (GMT+7)

Giá vàng vụt tăng lên 48 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch lúc 10h sáng qua, sau đó đảo chiều hạ nhiệt dần nhưng vẫn neo ở mức cao.

Ở thị trường trong nước, từ sáng qua đến nay giá vàng biến động mạnh mẽ, có lúc tăng đột biến vượt mốc 48 triệu đồng/lượng sau đó hạ nhiệt dần. Cụ thể, lúc 8h30, giá vàng SJC tại TP.HCM của Tập đoàn Vàng bạc đá quý Sài Gòn được niêm yết ở ngưỡng 46,95-47,8 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng nhẹ 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch chiều qua 27/3.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 46,95-47,82 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng giữ nguyên chiều mua vào và tăng 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Giá vàng biến động mạnh trong các phiên giao dịch gần đây

Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở mức 47,0-47,9 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên chiều qua, DOJI điều chỉnh tăng 200.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Biên độ chênh lệch mua vào-bán ra 900.000 đồng/lượng để giảm rủi ro. Doji Sài Gòn niêm yết giá cũng niêm yết ở mức giá tương tự Doji Hà Nội

Tại Phú Qúy SJC niêm yết giá vàng ở mức 46,9-47,9 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào nhưng giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên chiều qua.

Tại PNJ Hà Nội và PNJ TP.HCM niêm yết giá vàng ở mức 46,8-47,95 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Biên độ mua vào-bán ra đang ở mức 1,15 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch rất cao để tránh rủi ro.

Trên thị trường thế giới, chốt phiên đêm qua tại Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 11,6 USD lên 1.624,5 USD/ounce. Đến đầu giờ sáng ngày 28/3 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay đứng ở mức 1.627,72 USD/Ounce, tăng nhẹ so với cùng thời điểm này của ngày hôm qua.

Quy theo giá USD ngân hàng, vàng thế giới hiện có giá 45,40 triệu đồng/lượng. Chưa tính thuế và phí, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 2,35 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới loay hoay ở mức trên 1.620 USD, không tạo được đột phá nhưng đã kịp thiết lập mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ năm 2008 do thiệt hại kinh tế tiềm tàng do dịch Covid-19 gây ra đã thúc đẩy các tài sản an toàn.

Tính chung trong tuần này giá vàng đã tăng hơn 8% sau khi số lượng đơn thất nghiệp hàng tuần của Mỹ tăng vọt cùng với các biện pháp kích thích kinh tế chưa từng có của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Chuyên gia phân tích Suki Cooper của Standard Chartered Bank nhận định tình hình kinh tế toàn cầu hiện tại vẫn thuận lợi cho giá vàng bởi thị trường đang tìm cách đánh giá tác động của việc đóng cửa kinh doanh nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Hiện dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Lúc 6h30 sáng nay, thế giới có tổng cộng 26.979 ca tử vong, 591.280 ca nhiễm. Có 132.520 ca đã chữa khỏi.

Dịch lan rộng ra 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều ca mắc Covid-19 nhất thế giới với 101.159 ca. Italia cũng đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới với 86.498 ca. Trung Quốc ghi nhận 81.340 ca, và Tây Ban Nha có 64.285 ca.

Itaia hiện vẫn dẫn đầu số ca tử vong với 9.134 ca, xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 4.940 ca. Trung Quốc xếp thứ ba với 3.292 ca và Iran xếp thứ tư với 2.378 ca.

