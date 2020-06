Giá vàng hôm nay 24/6: Tăng điên cuồng, giá vàng liên tục phá đỉnh

Thứ Tư, ngày 24/06/2020 09:17 AM (GMT+7)

Sáng nay giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục bật tăng điên cuồng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa hồi phục do tác động của dịch Covid-19.

Mở phiên giao dịch lúc 8h sáng nay (24/6), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức 1.771,44 USD/Ounce. So với chốt phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, giá vàng bật tăng mạnh mẽ 16 USD/Ounce. Đây là mức giao dịch cao nhất của giá vàng kể từ tháng 10/2012. Tính từ đầu năm đến nay, đã tăng gần 16%.

Giá vàng thế giới giao tháng 8/2020 ghi nhận trên sàn Comex thuộc New York Mercantile Exchanghe ở mức 1.784,3 USD/Ounce, tăng 2,3 USD/Ounce trong phiên.

Vàng tăng điên cuồng sáng nay

Giá vàng liên tục bật tăng điên cuồng trong bối cảnh đồng USD suy yếu và các gói kích thích tiền tệ từ hàng loạt ngân hàng trung ương do tác động đại dịch COVID-19 với kinh tế. Hiện số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới không ngừng gia tăng và nhiều nước có dấu hiệu đang phải đón nhận làn sóng lây nhiễm thứ 2.

Theo các chuyên gia phân tích, áp lực lạm phát vẫn còn khá lớn về một bức tranh kinh tế toàn cầu không mấy sáng sửa. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo kinh tế thế giới sẽ suy giảm 5,2% trong năm 2020. Đây sẽ đợt suy thoái kinh tế tồi tệ nhất kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai. Điều này khiến tài sản an toàn như vàng sẽ trở nên thu hút các nhà đầu tư.

Giá tăng giá còn do Mỹ công bố số liệu trong lĩnh vực sản xuất thấp hơn so với kỳ vọng. Chỉ số PMI trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 6 giảm xuống 49,6 điểm, tăng mạnh so với mức 39,8 điểm trong tháng 5 nhưng thấp hơn mức kỳ vọng 50 điểm.

Những lo ngại xung quanh quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là sau phát biểu của Cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro khi nói rằng thỏa thuận thương mại với Trung Quốc đã “kết thúc”, cũng là yếu tố hỗ trợ giá vàng.

Ở thị trường trong nước, giá vàng cũng bật tăng theo đà tăng của giá vàng thế giới, vượt ngưỡng 49 triệu đồng/lượng. Lúc 8h30 sáng nay (24/6), giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được niêm yết 48,84-49,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 220.000 đồng/lượng mỗi chiều so với chốt phiên giao dịch sáng qua.

Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC niêm yết ở ngưỡng 48,84-49,24 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), cũng điều chỉnh ở mức tương tự.

Phú Quý điều chỉnh giá vàng ở mức 48,95-49,3 triệu đồng/lượng, cũng tăng 200.000 đồng/lượng chiều mua vào, tăng 250.000 đồng/lượng chiều bán ra so với sáng qua. Biên độ giao dịch mua vào-bán ra 350.000 đồng/lượng.

Công ty vàng bạc đá quý Doji tại thị trường Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 48,95-49,24 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng mỗi chiều.

