Giá vàng hôm nay 15/5: Tăng "bốc đầu", xuyên thủng đỉnh 3 tháng

Thứ Bảy, ngày 15/05/2021 09:00 AM (GMT+7)

Giá vàng phăm phăm leo dốc, tăng lên mức giá cao nhất trong vòng 3 tháng qua.

Thời điểm 8h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.843 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đây cũng là mức giá cao nhất của kim loại quý trong vòng 3 tháng qua.

Các tổ chức đầu tư và giới phân tích thị trường nhìn nhận, giá vàng thế giới bắt đầu có dấu hiệu đi lên khi Chính phủ Mỹ công bố chỉ số sản xuất tháng 4/2021 đạt mức tăng 1% so với tháng trước và tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, số người thất nghiệp tại Mỹ cũng giảm mạnh so với các dự báo trước đó.

Diễn biến trên khiến giới đầu tư lo ngại lạm phát tiếp tục leo thang, Chính phủ Mỹ mới đây cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2021 với mức tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lạm phát tăng cao hơn so với dự báo đặt ra thách thức cho Tổng thống Mỹ Joe Biden trong việc triển khai các gói chi tiêu nhằm hồi sinh nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hồi tháng 3/2021, gói cứu trọ trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Biden đã được thông qua. Trong tháng Tư vừa qua, ông Biden cũng đã công bố 2 kế hoạch trị giá khoảng 4.000 tỷ USD chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và lực lượng lao động Mỹ.

Theo Robin Bhar - một chuyên gia phân tích thị trường độc lập, “Câu hỏi đặt ra hiện nay là, với lý do lạm phát gia tăng, liệu Fed có buộc phải tăng lãi suất sớm hơn dự kiến ​​hay không?”.

Stephen Innes, chuyên gia tại SPI Asset Management, nhận định lạm phát không phải nhân tố tiêu cực đối với vàng, song nếu tình hình lạm phát thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hành động thì điều này sẽ tác động tiêu cực đến vàng.

Giá vàng tăng mạnh

Ở thị trường trong nước, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 55,92-56,39 triệu đồng/lượng, tăng 20.000 đồng/lượng chiều mua vào và 120.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 55,9-56,4 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 150.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên gần nhất.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 55,97-56,37 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng chiều mua vào và 130.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-15-5-tang-boc-dau-xuyen-thung-dinh-3-thang-502021155914379.ht...Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-15-5-tang-boc-dau-xuyen-thung-dinh-3-thang-502021155914379.htm