Giá vàng hôm nay 15/1: Áp lực đè nặng, vàng vẫn phục hồi

Thứ Tư, ngày 15/01/2020 09:05 AM (GMT+7)

Tại thời điểm 8 giờ 30 phút, giá vàng thế giới dao động quanh ngưỡng 1.546 USD/ounce, tăng 5 USD/ounce so với chốt phiên hôm qua.

Sự kiện:

Hôm qua, sau một phiên “cắm đầu” lao dốc xuống mức đáy 2 tuần, vàng đã dần hồi phục. Sáng sớm nay, theo giờ Việt Nam, đã có lúc giá vàng tăng lên mức 1.550 USD/ounce nhưng rồi lại giảm ngay sau đó.

Chứng khoán thế giới đồng loạt tăng khi tình hình địa chính trị tiếp tục dịu xuống. Điều này gây áp lực nặng nề lên đà tăng giá của kim loại quý.

Giới đầu tư dồn dập đổ tiền vào các loại tài sản có độ rủi ro cao do tác động lan tỏa từ sự kiện thỏa thuận giai đoạn 1 giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ được kí kết vào hôm nay (15/1). Thỏa thuận thương mại giữa hai cường quốc kinh tế thế giới được kì vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2020.

Bên cạnh đó, hôm qua, Trung Quốc công bố số liệu xuất khẩu tăng 0,5% trong năm 2019, giảm mạnh so với mức tăng trưởng 10% trong năm 2018 nhưng không quá bi đát so với dự đoán về tác động tiêu cực của cuộc chiến thương mại với nền kinh tế Trung Quốc. Nhập khẩu của nước này cũng được báo cáo giảm 2,8% trong năm 2019, so với mức tăng 16% trong năm 2018.

Vàng cũng chịu áp lực khi đồng USD và Nhân dân tệ (NDT) tăng mạnh. Đồng NDT thậm chí còn lên mức cao nhất 5 tháng so với USD sau khi Mỹ gỡ "mác" thao túng tiền tệ đối với Trung Quốc.

Sáng nay, theo giờ Việt Nam, chỉ số đô la Mỹ, chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ 6 loại tiền tệ chính, đứng ở mức 97,125 điểm, tăng 0,07% trong phiên.

Giá vàng phục hồi nhẹ

Đầu giờ sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 42,95 – 43,32 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng chiều mua vào và 50.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.

Vàng Doji sáng nay niêm yết giá vàng ở mức 42,95 – 43,25 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên gần nhất.

Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm là 23.158 đồng/USD, tăng 1 đồng so với cuối phiên hôm qua.

Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá từ 23.095-23.245 đồng/USD, tăng 15 đồng so với chốt phiên hôm qua. Ngân hàng Eximbank hiện niêm yết chiều mua và bán ra từ 23.110 -23.220 đồng/USD, giữ nguyên so với phiên gần nhất.

