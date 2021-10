Giá vàng hôm nay 13/10: Vàng trong nước cao hơn thế giới 9 triệu đồng

Thứ Tư, ngày 13/10/2021 09:01 AM (GMT+7)

Giá vàng trong nước tăng vượt ngưỡng 58 triệu đồng/lượng bất giấp giá vàng thế giới đi ngang

Thời điểm 8h45 sáng 13/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đứng ở mức 1.762 USD/ounce, tăng nhẹ 7 USD/ounce so với cùng giờ sáng qua. Đêm qua giá vàng đã có lúc bứt phá lên 1.770 USD/ounce trước khi điều chỉnh.

lNhững lo ngại về lạm phát khi giá năng lượng tăng vọt và triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tuyên bố giảm thu mua trái phiếu vào tháng tới đang dấy lên lo ngại về lạm phát đang hỗ trợ vàng tăng giá.

Ngoài ra, những ngày này, giá vàng thế giới tăng mạnh còn do IMF cắt giảm triển vọng tăng trưởng toàn cầu, cho thấy sự phân kỳ nguy hiểm trong triển vọng kinh tế. Lý do IMF đưa ra là rủi ro gia tăng do tắc nghẽn chuỗi cung ứng, áp lực giá cả và các mối đe dọa từ biến thể Delta.

Trong Triển vọng Kinh tế Thế giới, IMF cho biết dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 của họ hiện ở mức 5,9% so với mức ước tính 6% hồi tháng 7. Dự báo cho năm 2022 không thay đổi ở mức 4,9%.

Tuy nhiên, đồng USD dao động gần đỉnh 1 năm và lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của chính phủ Mỹ leo đỉnh, đang khiến vàng trở nên đắt đỏ, kìm hãm đà tăng của vàng. Kim loại quý được coi là hàng rào chống lại lạm phát, nhưng việc ngân hàng trung ương giảm kích thích tế và nâng lãi suất thường kéo lợi suất trái phiếu tăng cao, theo đó làm tăng chi phí cơ hội sở hữu tài sản không sinh lời như vàng.

Giá vàng tăng nhẹ

Tại thị trường trong nước, các thương hiệu đồng loạt tăng giá kim loại quý. Quy đổi theo tỉ giá niêm yết tại ngân hàng, giá vàng thế giới chỉ tương đương mức 48,32 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với giá vàng thế giới quy đổi, giá bán vàng miếng SJC đang cao hơn đến 9,8 triệu đồng/lượng, cũng là mức chênh kỷ lục trong thời gian gần đây.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 57,4-58,12 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm trước.

Vàng Doji niêm yết giá vàng ở mức 57,15-58 triệu đồng/lượng, chưa đổi so với chốt phiên trước.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng ở mức 57,5-58 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-13-10-vang-trong-nuoc-cao-hon-the-gioi-9-trieu-dong-502021131...Nguồn: http://danviet.vn/gia-vang-hom-nay-13-10-vang-trong-nuoc-cao-hon-the-gioi-9-trieu-dong-5020211310922241.htm