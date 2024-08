Dự báo giá vàng ngày 2/8: Vàng trong nước đột ngột tăng mạnh

Chốt phiên giao dịch ngày 1/8, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 77,8- 79,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Vàng Doji HN niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 77,8 - 79,8 triệu đồng/lượng, tăng 800.000 đồng/lượng so với phiên trước.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 76,4 - 77,64 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 350.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại cuộc họp báo kinh tế xã hội chiều 1/8, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM cho biết, chủ trương của Nhà nước là bán vàng miếng để doanh nghiệp có nguồn vàng chế tác, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trữ, tiết kiệm của một bộ phận người dân.

Công an TPHCM cùng Ngân hàng Nhà nước và các ngành chức năng đã thành lập tổ công tác đảm bảo an ninh thị trường vàng, trong đó, phía công an có trao đổi thông tin với các đơn vị nhằm quản lý ổn định thị trường.

“Việc trao đổi thông tin danh sách mua bán không phải để làm khó dễ mà nhằm ngăn chặn việc đầu cơ, lợi dụng giá vàng lên cao để trục lợi, đảm bảo quyền lợi người dân cũng như doanh nghiệp chế tác” – ông Hà nhấn mạnh và khẳng định, khi khai thác sử dụng các thông tin này đều đảm bảo quy định Nhà nước về bảo mật thông tin.

Vàng thế giới lại giảm

Trên thị trường thế giới, giá vàng đạt 2.441,7, giảm 4,06 USD vào lúc 19h01 ngày 1/8 theo giờ Việt Nam.

Dự báo về xu hướng giá vàng, Ole Hansen - Trưởng phòng Chiến lược Hàng hóa tại Saxo Bank - nhận định, ngay cả khi vàng đánh mất toàn bộ mức tăng của năm 2024, kim loại quý vẫn tiếp tục tỏa sáng vì các nhà đầu tư đang thể hiện sự quan tâm mới đối với vàng.

Hansen nhấn mạnh rằng: "Mức giá cao kỷ lục mới của vàng gần đây chỉ thấp hơn một chút so với dự báo 2.500 USD/ounce vào cuối năm của Saxo. Những người tham gia thị trường coi dữ liệu gần đây của Mỹ là sự xác nhận rằng chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed sẽ bắt đầu vào tháng 9 thay vì tháng 12".

Chuyên gia này nhận định hiện các yếu tố hỗ trợ quan trọng nhất với vàng là "rủi ro địa chính trị và cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11".

Chiến lược gia thị trường cấp cao Bob Haberkorn tại RJO Futures cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất cùng với rủi ro địa chính trị ở Trung Đông có khả năng kéo giá vàng lên tới 2.700 USD/ounce.

Giá vàng Việt Nam thường diễn biến theo giá thế giới. Vì vậy, rất có thể giá vàng trong nước có thể tăng trong phiên 2/8.

