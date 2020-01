Ô tô ế nặng hạ giá, hết thời giở trò mua xe Tết ép "bia kèm lạc"

Thứ Sáu, ngày 10/01/2020 11:30 AM (GMT+7)

Thị trường ô tô đầu tháng 1/2020 đã có mẫu xe “cháy hàng”, khách muốn lấy sớm phải chấp nhận “bia kèm lạc”. Nhiều mẫu xe cũng giảm ưu đãi. Cả xe nhập và xe sản xuất trong nước đều giảm sản lượng, liệu giá xe có tiếp tục giảm?

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, lượng xe nguyên chiếc nhập khẩu về thị trường Việt Nam trong tháng 12/2019 ước đạt 8.000 chiếc, giảm mạnh so với 11.744 chiếc của tháng trước và giảm tới 44,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Như vậy, sau đỉnh cao nhập khẩu hơn 16.000 xe vào tháng 10/2019 thì lượng xe nhập đã giảm mạnh. Các DN lý giải, ô tô nhập về cảng do phải kiểm tra chất lượng theo lô, phải mất 45 ngày mới làm xong thủ tục thông quan, đưa về đến các đại lý mất thêm 1-2 tuần nữa. Vì vậy, xe nhập vào tháng 10/2019 tăng cao để phục vụ bán cho tháng 12 và đầu tháng 1/2020. Còn xe nhập về cảng vào tháng 11 và 12/2019 sẽ bán ra từ cuối tháng 1 đến tháng đầu tháng 3/2020.

Trên thị trường đã có mẫu xe thiếu hàng. (Ảnh minh họa)

Năm nay Tết âm lịch rơi vào cuối tháng 1/2020 dương lịch, trong khi nhu cầu ô tô thường bắt đầu giảm từ trước Tết khoảng 2 tuần cho đến đến tận cuối tháng 3/2020, nên các DN đã điều chỉnh giảm lượng nhập khẩu. Bởi đây là thời điểm nhu cầu về xe thấp nhất trong năm. Không những thế, xe tồn kho còn nhiều nên giảm nhập khẩu là tất yếu.

Không chỉ với xe nhập khẩu, xe sản xuất lắp ráp trong nước cũng đã được các DN giảm sản lượng từ tháng 11/2019. Thông tin từ một số DN ô tô cho biết, sản xuất giảm từ tháng 11/ 2019 và sản lượng sẽ đạt mức thấp nhất vào tháng 1/2020, do có kỳ nghỉ Tết dài. Lý do điều chỉnh sản lượng là sau tết nhu cầu xuống thấp và lượng tồn kho còn nhiều.

Trên thị trường đã có mẫu xe thiếu hàng. Toyota Camry bắt đầu thiếu từ cuối năm 2019. Hiện tại khách hàng muốn mua hai phiên bản 2.0G và 2.5Q nhận xe ngay, phải chi thêm khoảng 20-30 triệu đồng tiền mua phụ kiện.

Ngoài ra, một số mẫu xe cũng giảm ưu đãi so với các tháng trước. Chẳng hạn, Toyota Corolla Altis, trong tháng 12/2019, mức ưu đãi giảm giá từ 50-80 triệu đồng thì sang tháng 1/2020 chỉ được giảm khoảng 50 triệu đồng đi kèm một số quà tặng phụ kiện. Toyota Fortuner AT máy xăng nhập khẩu trong tháng 12/2019 ưu đãi cao nhất 85 triệu đồng thì sang tháng 1/2020 chỉ còn giảm giá 60 triệu đồng. Honda CR-V chỉ được giảm giá từ 10-25 triệu đồng tùy màu và từng phiên bản, trước kia giảm từ 25-40 triệu đồng. Trong khi Hyundai SantaFe bản máy dầu được giảm 50 triệu đồng thì các phiên bản khác không có ưu đãi. Nhân viên bán hàng tại đại lý của TC Motor cho biết những phiên bản không được giảm giá là do xe không còn tồn kho nữa.

Tiếp tục đại hạ giá

Tuy nhiên, nhiều mẫu xe khác vẫn tồn lớn và phải đại hạ giá. Ngay từ đầu tháng 1/2020 một loạt chương trình mãi, giảm giá ô tô đã được các DN tung ra. Với Toyota Việt Nam, khách hàng mua xe Corolla Altis, Innova, Fortuner sẽ được hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ và tặng 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Trên thị trường mẫu Toyota Innova 2.0E MT được giảm tới 100 triệu đồng, hiện giá xe chỉ còn 671 triệu đồng, đây là mức giá thấp nhất từ trước đến nay.

Một số mẫu xe giá vẫn giảm mạnh, chờ người mua chơi Tết. (Ảnh minh họa)

Giảm giá mạnh nhất trong tháng 1/2020 là thương hiệu Mazda. Cụ thể, Mazda CX-8 trong tháng 1/2020 giảm giá từ 50-100 triệu đồng, tùy từng phiên bản. Phiên bản được giảm giá mạnh nhất 100 triệu đồng là Mazda CX-8 Premium và Premium AWD. Mazda CX-5 được giảm giá và tặng quà trị giá từ 80-100 triệu đồng. Mazda New CX-5 cũng được giảm giá từ 20-50 triệu đồng. Mazda 3 mới cũng được giảm giá từ 10-20 triệu đồng tùy từng phiên bản, Mazda 2 được ưu đãi 60 triệu đồng và Mazda 6 ưu đãi giảm từ 41-61 triệu đồng,...

Với Honda Việt Nam, các mẫu xe được giảm từ 20-95 triệu đồng, trong đó mẫu Honda HR-V 1.8G được giảm giá tiền mặt lớn 95 triệu đồng từ đại lý.

Ford Việt Nam cũng giảm giá cho mẫu EcoSport phiên bản 1.5L AT Trend 45 triệu đồng, các phiên bản khác là 25 triệu đồng. Ford Everest phiên bản Ambiente được ưu đãi 25 triệu đồng, Ford Explorer, giảm 75 triệu đồng.

Theo các đại lý ô tô, nhu cầu về xe tăng cao vào nửa đầu tháng 1/2020, vì vậy một số mẫu xe đã giảm bớt ưu đãi so với tháng trước. Tuy nhiên, vào nửa cuối tháng 1 nhu cầu sẽ giảm dần, muốn bán nhanh trước Tết, lại phải giảm giá thêm nữa. Những mẫu xe nào còn tồn để tới sau Tết, dự báo sẽ phải giảm giá sâu, bởi xe 2020 bắt đầu tung ra thị trường.

Năm 2020 cạnh tranh trên thị trường ô tô vẫn diễn ra mạnh mẽ. Nhiều mẫu xe mới ra mắt được trang bị công nghệ hiện đại, thiết kế trẻ trung nhưng giá bán giảm. Toyota Việt Nam vừa giới thiệu mẫu Vios 2020, được trang bị thêm nhiều tính năng mới, nhưng bản E CVT và E MT có giá rẻ hơn trước 20 triệu đồng.

Một loạt các mẫu xe mới như Toyota Altis 2020 hay Honda City 2020, Hyundai Kona 2020... sắp tới ra mắt được cho có thêm nhiều tính năng hiện đại, động cơ mới và giá bán hợp lý hơn.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/o-to-e-nang-ha-gia-het-thoi-gio-tro-mua-xe-tet-ep-bia-kem-lac-post328710.info