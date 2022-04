Giá vé vào cửa cầu kính dài nhất thế giới ở Mộc Châu là bao nhiêu?

Dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 tới đây, Mộc Châu chính thức khai trương cầu kính dài nhất thế giới Bạch Long, cầu được xây dựng tại xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Cầu kính Bạch Long có tổng chiều dài 632m. Đây là cầu kính thứ 3 tại Việt Nam, sau Cầu Rồng Mây ở Lai Châu và Cầu Tình yêu ở cũng ở Mường Sang - Mộc Châu.

Cầu kính Bạch Long, cầu kính dài nhất thế giới tại Mộc Châu sắp được khai trương với giá vé từ 250.000 – 650.000 đồng/người/lượt. (Ảnh: Sơn La Online)

Với chiều dài trên, đây không chỉ là cầu kính dài nhất Việt Nam mà còn là cầu kính dài nhất thế giới vượt qua nhiều đối thủ ở Trung Quốc. Chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Mạnh Duy, Trưởng Phòng truyền thông dự án cho biết cầu kính Bạch Long đã hoàn tất các thủ tục công nhận Kỷ lục Guinness và đang đợi ghi danh "Cầu kính đi bộ dài nhất thế giới". Dự kiến Guinness sẽ công bố thông tin vào cuối tháng 4 hoặc đầu tháng 5.

Mới đây, đại diện khu du lịch đã công bố bảng giá vé trải nghiệm cầu kính Bạch Long. Cụ thể, vào các ngày cuối tuần và dịp lễ là 650.000 đồng/người lớn, 450.000 đồng/ trẻ em cao 1-1,4 m. Giá vé ngày thường thấp hơn mức này 100.000 đồng. Người dân Sơn La, học sinh, sinh viên và người có công được giảm giá vé trong ngày thường xuống còn 400.000 đồng/người lớn và 250.000 đồng/trẻ em. Trẻ dưới 1 m được miễn phí.

Dịp nghỉ lễ sắp tới cầu kính Bạch Long sẽ mở cửa đón du khách tham quan còn lễ khánh thành được tổ chức vào trung tuần tháng 5. (Ảnh: Nguyễn Thuý Hằng)

Du khách tới đây sẽ được trải nghiệm trên hai cấu thành chính của cầu. Trong đó, phần cầu kính được bắc qua 2 núi dài 285m, rộng 2,4m với các mảng kính cực lớn 2,4m x 3m. Áp dụng công nghệ hiệu ứng 9D với 60 hiệu ứng hình ảnh và âm thanh giả lập để tạo cảm giác. Được Kuraray - Japan thẩm định theo tiêu chuẩn Quốc tế.

Nối tiếp cầu kính là phần Glass Skywalk (lối đi bộ) dài 370m trên vách đá (vực sâu 150m). Có 02 điểm nhô ra rộng 3m, dài 5m view ra toàn cảnh Khu du lịch để khách hàng chụp ảnh check-in. Cầu kính lắp đặt hệ thống ánh sáng bắt mắt và âm thanh giả lập để tăng trải nghiệm.

Phía cuối chân cầu là hang Mường Móoc hay còn gọi là hang Chim Thần, với các nhũ đá tự nhiên, công trình điêu khắc trên đá phản ánh đời sống lao động, sản xuất của người Thái xưa.

Cầu kính Bạch Long là một trong những hạng mục của quần thể du lịch, nghỉ dưỡng Mộc Châu Island, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Chủ đầu tư Khu du lịch là Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu. Quỹ đất của dự án: 239.134 m2, tổng vốn đầu tư gần 850 tỷ đồng.

Hệ số an toàn của cầu Bạch Long đã được các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức kiểm tra, thử tải và được đánh giá là một trong những cây cầu kính có hệ số an toàn lớn gấp nhiều lần so với sức tải thực tế đã tính toán.

Ngoài hạng mục cầu kính Bạch Long, quần thể du lịch này còn có khu vui chơi đa năng với dịch vụ nhảy Bungee, Zording, Zipline qua vực sâu, Xích đu vực sâu, khinh khí cầu; Khu Hang động Mường Mooc tự nhiên sâu 400m (ước tính) với ánh sáng được bố trí đẹp mắt, các khu vui chơi trẻ em, quảng trường, resort...

Sau khi cầu kính Bạch Long được khánh thành và đưa vào sử dụng, cùng với cầu kính Tình yêu 5D, huyện Mộc Châu sẽ sở hữu tới 2 chiếc cầu kính quy mô cực lớn.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-ve-vao-cua-cau-kinh-dai-nhat-the-gioi-o-moc-chau-la-bao-nhieu-502022264459...Nguồn: http://danviet.vn/gia-ve-vao-cua-cau-kinh-dai-nhat-the-gioi-o-moc-chau-la-bao-nhieu-50202226445919696.htm