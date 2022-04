Ôtô lại giảm giá, hút khách

Các hãng xe cũng nắm bắt xu thế giá xăng dầu trên thế giới tiếp tục tăng cao nên mạnh dạn hơn trong việc đầu tư dòng xe hybrid thân thiện với môi trường, tiết kiệm khoảng 30%-60% nhiên liệu. Dòng xe này vừa sử dụng động cơ đốt trong vừa tích hợp động cơ điện nên thường được gọi là xe "lai".

Pin tự sạc tiện lợi

Thông tin từ các hãng ôtô cho thấy phần lớn xe hybrid tại thị trường trong nước đều sử dụng hệ thống pin tự sạc. Người sử dụng không cần sạc pin từ nguồn điện bên ngoài như xe thuần điện.

"Để tạo ra nguồn điện dự trữ trong hệ thống pin, chủ phương tiện chỉ cần kích hoạt xe chạy bằng động cơ xăng. Từ đây, hệ thống mô-tơ điện gắn trên xe sẽ tự sản sinh điện để nạp vào pin. Khi vận hành chu trình này, xe không tiêu tốn nhiều xăng hơn bình thường" - đại diện một hãng xe giải thích.

Mẫu Corolla Altis bản hybrid hiện có giá chỉ khoảng 800 triệu đồng

Đáng chú ý, giá xe hybrid ngày càng rẻ. Nếu như vài năm trước, dòng xe "lai" ở thị trường trong nước có giá khá cao, ít nhất khoảng 2-3 tỉ đồng, thậm chí 5-7 tỉ đồng/chiếc, thì nay nhiều mẫu chỉ 600-700 triệu đồng/chiếc. Nhờ vậy, người tiêu dùng bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến dòng xe này.

Toyota Việt Nam vừa đưa ra thị trường 3 mẫu xe hybrid và nhận được phản ứng tốt, gồm: Corolla Cross, Camry và Corolla Altis. Trong đó, mẫu Corolla Cross có giá bán khoảng 900 triệu đồng/chiếc, Corolla Altis hybrid khoảng 800 triệu đồng/chiếc và Camry bản hybrid khoảng 1,2 tỉ đồng/chiếc.

Hãng Kia cũng mới bổ sung vào bộ sưu tập sản phẩm một mẫu xe động cơ hybrid là Sorento All New với giá hơn 1 tỉ đồng/chiếc. Trong khi đó, Hyundai tuyên bố sẽ nhanh chóng trình làng mẫu Santa Fe bản hybrid, cạnh tranh trực tiếp với Sorento All New.

Ông Nguyễn Quang Bảo, Tổng Giám đốc THACO Auto - thuộc Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO), cho hay năm 2022, tập đoàn dự kiến ra mắt thị trường 2 mẫu hybrid là Sorento và Kia Sportage. Trong đó, mẫu Sorento tuy chưa chính thức có mặt trên thị trường song đại lý đã nhận đặt cọc mua xe của khách hàng từ tháng 3 vừa qua.

Ở phân khúc giá rẻ, Mitsubishi sẽ bổ sung phiên bản hybrid với giá chỉ khoảng 700 triệu đồng/chiếc cho mẫu bán chạy Xpander. Ngoài ra, hãng này còn có mẫu Outlander bản hybrid giá hơn 1 tỉ đồng, cạnh tranh với nhiều xe "lai" thương hiệu nổi tiếng khác. Suzuki có mẫu XL7 hybrid với giá rất cạnh tranh, chỉ hơn 600 triệu đồng.

Không chỉ giá xe hybrid dần phù hợp hơn với đa số người tiêu dùng mà chi phí thay pin của dòng xe này cũng giảm mạnh. Ông Hoàng Công Tuấn - phụ trách showroom ôtô tại quận 1, TP HCM - cho biết giá thay pin xe hybrid của các hãng trước đây khoảng 400 triệu đồng, nay còn khoảng 100 triệu đồng. "So với việc sử dụng ôtô động cơ xăng trong tình hình giá xăng dầu cao như hiện nay, nhiều khách hàng bắt đầu ưu tiên xe hybrid hơn bởi giá xe lẫn chi phí thay pin ngày càng hợp lý" - ông Tuấn nhận xét.

Xe của giai đoạn "quá độ"

Theo ông Nguyễn Minh Đồng - chuyên gia ôtô, xe điện đang phát triển mạnh trên toàn cầu nhờ các hãng ngày càng giải quyết tốt hơn bài toán dung lượng pin, giúp xe vận hành được quãng đường xa hơn. Tuy nhiên, điểm hạn chế khá lớn hiện nay là cơ sở hạ tầng, hệ thống trạm sạc tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, chưa phát triển đồng đều.

"Xe hybrid được coi là phương tiện của giai đoạn "quá độ" để chuyển tiếp sang xe chạy bằng điện hoàn toàn, là giải pháp phù hợp nhất trong bối cảnh hiện nay. Sức sống của xe hybrid có thể kéo dài ít nhất 10 năm nữa, cho đến khi cơ sở hạ tầng phục vụ xe điện được mở rộng, hoàn thiện" - ông Đồng nhìn nhận.

Chuyên gia ôtô này cho hay theo số liệu thống kê, lượng xe "lai" tiêu thụ ở châu Âu nhiều hơn đáng kể so với xe điện bởi tính tiện dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Xác định hybrid là dòng xe thân thiện với môi trường, nhiều nước trên thế giới còn có chính sách trợ giá cho người mua với mức 5.000-6.000 USD.

"Giá xe hybrid trên thế giới đã giảm khá mạnh, còn khoảng 25.000 USD/chiếc, tương đương 550 triệu đồng. Nếu thị trường Việt Nam có nhiều mẫu ở mức giá này thì sẽ tạo ra làn sóng sử dụng xe hybrid rộng khắp. Chưa kể, giá pin trên thế giới hiện chỉ khoảng 50-60 triệu đồng với khối pin nhỏ, 120-130 triệu đồng với khối pin lớn; tuổi thọ của pin cũng kéo dài đến hơn 10 năm thay vì 5-7 năm như trước đây" - ông Đồng cho biết.

Ông Đào Công Quyết, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, cho hay theo ghi nhận từ các hãng, chi phí sản xuất xe hybrid không chênh lệch nhiều so với xe động cơ xăng thông thường. Nếu được ưu đãi về thuế, các hãng sẽ đồng loạt tung xe hybrid ra thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

