Giá thịt lợn tăng vọt do tiểu thương “làm giá”?

Thứ Sáu, ngày 15/11/2019 11:30 AM (GMT+7)

Ngày 14/11, giá nạc thăn ở mức 140.000 đồng/kg; sườn thăn 165.000 đồng/kg. Tăng trung bình 30% so với cuối tháng 10. Các chuyên gia cho rằng cần phải có biện pháp khẩn cấp nếu không giá thịt lợn cận tết sẽ lập kỷ lục mới.

Biến động giá thịt lợn Sự kiện:

Thịt lợn bán ở chợ dân sinh Hà Nội. Ảnh: H.M

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn Hà Nội, giá lợn hơi mà các tiểu thương tại chợ nhập vào là 91.500 đồng/kg, tăng mạnh so với cách đây khoảng chục ngày. Một số chợ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, giá nhập thịt lợn tăng 30% so với cuối tháng 10. Giá bán đến người tiêu dùng trung bình 150.000 đồng/kg thịt thành phẩm. Cụ thể, giá nạc thăn 140.000 đồng/kg; sườn thăn 165.000 đồng/kg. Giá tham khảo tại một số siêu thị lần lượt là 164.000 đồng/kg và 207.000 đồng/kg.

Chị Vân (tiểu thương chợ Nguyễn Công Trứ) dự đoán, giá lợn sẽ còn tăng, vì vài ngày lại tăng lên một, hai giá. “Giá nhập vào cao, nên bán cũng không lời lãi được là bao nhiêu”, chị Vân nói.

Một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Mai Động cho biết thêm, giá thịt lợn tăng cao, nguồn cung thiếu hụt nên những ngày gần đây bà bán hàng không đều. Hôm nào mua được lợn thì đi chợ bán, còn không thì nghỉ.

Đại diện Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết, các trang trại nuôi lợn ở Thủ đô vẫn đang hoạt động bình thường, không có hiện tượng thiếu nguồn cung.

Quyền Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Xuân Dương khẳng định: Nguồn thiếu nhưng không phải nguyên nhân chính mà do lưu thông đang có vấn đề. Khu vực giết mổ nhỏ lẻ không tiếp cận được nguồn cung thịt lợn từ các trang trại lớn, tạo hiệu ứng giá cao. Theo ông Dương, các công ty thường bán cho thương lái; giết mổ nhỏ lại mua lại của thương lái. Các thương lái làm giá tạo hiệu ứng thiếu nguồn cung. Đại diện Bộ NN&PTNT đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra tránh đầu cơ, loan giá không đúng, ảnh hưởng đến thị trường.

Ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội cho biết, mặc dù có một số người nuôi lợn có đàn xuất chuồng nhưng “găm” lại chưa đưa ra thị trường vì chờ giá kỳ vọng, nhưng nói thị trường đang bị “làm giá” chưa hẳn đúng. Theo ông Phú, nguyên nhân chủ yếu do nguồn cung thịt lợn bị giảm rất nhiều do dịch tả lợn châu Phi. Sau dịch, nhiều nơi không tái đàn được khiến cho cung thiếu. Bên cạnh đó, nguồn cầu bị giảm do một bộ phận người dân bỏ dần thói quen ăn thịt lợn hằng ngày do sợ lẫn lợn dịch. Như vậy, cung thiếu, cầu giảm tạo ra mức giá lợn cao kỷ lục.

Theo ông Phú, ngành chăn nuôi cần có giải pháp gấp nếu không muốn giá thịt lợn tiếp tục lập đỉnh dịp tết. Trong đó có việc tăng nhập khẩu thịt lợn, thịt bò… chất lượng cao. Qua 30 ngày hết dịch nên khuyến khích các hộ dân tái đàn. Đồng thời chỉ đạo các trạm kiểm soát không gây phiền hà, khiến áp lực giá tăng.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, đã sẵn sàng phương án nhập khẩu thịt lợn để phục vụ tết, không để người tiêu dùng thiếu thịt lợn. Sở Công Thương Hà Nội khuyến khích cấp đông thịt lợn để dành ăn tết.

Tuy nhiên, Hà Nội có 1,6 triệu con lợn hiện tại nếu cấp đông toàn bộ sẽ có khoảng 112.000 tấn. Nếu chia cho nhu cầu của Hà Nội (trung bình mỗi tháng hơn 18.000 tấn thịt lợn) chỉ được 6 tháng. “Bộ NN&PTNT phải tính toán, nếu giết mổ, cấp đông hết thì bao lâu được tái đàn; tái đàn bao lâu thì được giết mổ” - đại diện Sở Công Thương Hà Nội nêu vấn đề.

Nguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/gia-thit-lon-tang-vot-do-tieu-thuong-lam-gia-1486777.tpoNguồn: https://www.tienphong.vn/kinh-te/gia-thit-lon-tang-vot-do-tieu-thuong-lam-gia-1486777.tpo