Thịt lợn nội tăng giá chóng mặt, thịt ngoại giá rẻ có lấn át?

Những ngày vừa qua, giá lợn hơi tại các địa phương trong cả nước luôn neo ở mức cao. Cụ thể, ngày hôm nay, giá lợn hơi ở vào mức 65-71 nghìn đồng/kg, tăng từ 5-6 nghìn đồng/kg so với tuần trước.

Giá lợn hơi tăng cao đã khiến giá thịt lợn cả tháng nay tại các chợ truyền thống và siêu thị cũng tăng từ 20-30 nghìn đồng/kg so với thời điểm trước tháng 7.

Thịt lợn tại chợ truyền thống đang ở mức từ 130-150 nghìn đồng/kg, tuỳ loại.

Cụ thể, tại các chợ truyền thống, giá thịt lợn ba chỉ đã lên tới mốc 150 nghìn đồng/kg; sườn thăn 160 nghìn đồng/kg; nạc thăn, mông sấn, vai có giá 130 nghìn đồng/kg; chân giò rút xương có giá 135 nghìn đồng/kg…

Trong khi đó, tại một số siêu thị trên địa bàn Hà Nội, giá thịt ba chỉ vào khoảng 177 nghìn đồng/kg; nạc dăm heo 157 nghìn đồng/kg; chân giò rút xương 140 nghìn đồng/kg; nạc vai 140 nghìn đồng/kg; mông sấn có giá 130 nghìn đồng/kg…

Như vậy, mỗi kg thịt ba chỉ tươi bán tại chợ truyền thống có giá lên tới 150 nghìn đồng/kg và từ 175-225 nghìn đồng/kg tại siêu thị. Trong khi đó, giá ba chỉ đông lạnh nhập khẩu chỉ từ 90-100 nghìn đồng/kg, chân giò nguyên chiếc chỉ từ 50-60 nghìn đồng/kg; sườn non chỉ 90 nghìn đồng/kg, rẻ chỉ bằng 1/2 so với thịt lợn tươi sống.

Ba chỉ lợn đông lạnh nhập khẩu đang được bán lẻ với giá từ 100-110 nghìn đồng/kg.

Là đầu mối cung cấp thịt lợn nhập khẩu ở Hà Nội, anh Minh, trú tại Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, giá thịt lợn ba chỉ nhập khẩu hiện tại giao nguyên thùng từ 21-25 kg là khoảng 88 nghìn đồng/kg; chân giò nguyên chiếc là 40 nghìn đồng/kg; sườn non chỉ 87 nghìn đồng/kg. Giá rẻ nhưng sức mua tương đối chậm.

“Đa số khách hàng của chúng tôi là siêu thị, nhà hàng, bếp ăn tập thể còn người tiêu dùng nhỏ lẻ vẫn có thói quen mua thịt tươi, mới giết mổ trong ngày nên giá thịt lợn ngoài chợ tăng vài chục nghìn đồng/kg nhưng hàng đông lạnh vẫn giữ nguyên giá mà vẫn chậm lắm”, anh Minh nói.

Chuyên bán thịt ba chỉ lợn đông lạnh nhập khẩu tại Cầu Giấy (Hà Nội), chị Nguyễn Thị Tâm cho biết, giá thịt ba chỉ nhập khẩu Nga hiện bán lẻ chỉ 100 nghìn đồng/kg nhưng vẫn khá ế ẩm.

Mặc dù thịt lợn nhập khẩu có giá rẻ nhưng vẫn khá ế ẩm.

“Tôi nhập từng thùng về rồi cắt thành từng miếng từ 1,1-1,6kg để bán lẻ. So với hàng tươi sống, thịt đông lạnh rẻ bằng gần một nửa nhưng cả tuần tôi bán chỉ được vài chục cân, không đáng kể. Thịt lợn đông lạnh nhập khẩu về luôn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng khách hàng Việt không ưa chuộng do tâm lý thích ăn hàng tươi sống”, chị Tâm nói.

Thừa nhận chưa bao giờ mua thịt lợn đông lạnh nhập khẩu, chị Bùi Thị Hà, trú tại Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, mặc dù thấy trên chợ chung cư ở khu mình sống đăng bán thịt ba chỉ nhập khẩu giá chỉ bằng 1/2 thịt lợn tươi nhưng chị vẫn không mua vì lo ngại về chất lượng.

"Tôi có thói quen từ rau, củ, quả cho đến các loại thịt, cá đều thích ăn đồ tươi vì như vậy mới đảm bảo độ ngọt, thơm và mùi vị chuẩn của thức ăn. Riêng hàng đông lạnh mình ăn không quen nên dù rẻ tôi cũng không dám mua. Nếu thịt lợn tươi đắt quá thì mình chuyển sang ăn cá, thịt gà...", chị Hà chia sẻ.

Thịt lợn ba chỉ Nga được nhập khẩu về bán tại thị trường Việt với giá khá rẻ.

Theo số liệu của Tổng Cục Hải Quan, 6 tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh từ 22 thị trường. Trong đó, Brazil chiếm 35,1%, Nga chiếm 25,7% và Đức chiếm 16,6%.

Tổng giá trị nhập khẩu thịt lợn tươi được ướp lạnh hoặc đông lạnh là gần 96 triệu USD, giảm 44,1 về lượng và giảm 48,7% về trị giá so với cùng kì năm 2021.

Giá thịt lợn nhập khẩu khoảng 2.123 USD/tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân giá thịt lợn nhập khẩu khoảng 50-60 nghìn đồng/kg, rẻ chỉ bằng 1/2-1/3 lần so với thịt trong nước.

