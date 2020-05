Bỏ tiền thật mua phải hoa sen giả, khách hàng rước "cục tức" vào người

Thứ Năm, ngày 28/05/2020 05:00 AM (GMT+7)

Trên những con phố ở Hà Nội thời điểm này không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, chở đầy những bó sen chúm chím rực rỡ, thơm ngát. Tuy nhiên, nhiều người do ít kinh nghiệm nên không phân biệt được sự khác nhau giữa sen và quỳ nên đã rước cục tức vào người do mua phải “sen giả”.

Đến hẹn lại lên, từ giữa tháng 5 đầu tháng 6 bắt đầu mùa sen. Giá sen đầu mùa có thể lên tới 200.000đ/bó có chục bông nhưng vẫn nhận được sự quan tâm lớn của những người yêu hoa. Thế nhưng, nhiều người mua do không tinh ý đã nhầm lẫn giữa sen và quỳ để rồi phải rước cục tức vào người. Hai loại hoa này được ví như là cặp song sinh, cùng lớn lên trong bùn, cùng có nắng ở trên đầu, nhưng lại mang hai tính cách và những cuộc đời khác nhau.

Không khó để bắt gặp những gánh hàng rong có bán sen lẫn quỳ trên các con phố Hà Nội thời gian này

Những người có kinh nghiệm về sen cho biết thông thường hoa quỳ chỉ được trồng để lấy đài hoặc hạt. Giá bán hoa quỳ cũng rẻ hơn sen rất nhiều, nên người bán thường trà trộn bán lẫn với hoa sen để đánh lừa người mua.

Chia sẻ về “bài học xương máu” khi trả 150.000 đồng tiền mua bó sen chục bông, nhưng về cắm hoa bị thâm, chỉ sau một ngày cánh hoa rụng tơi tả, chị Vân Anh ở Thanh Trì – Hà Nội cho biết: “Trên thị trường hiện có loại hoa quỳ nhìn qua rất giống hoa sen, nhưng do nhiều người không rành về 2 loại hoa này nên không thể phân biệt. Tôi đã từng mua nhầm phải 1 bó hoa quỳ về cắm và chỉ được 1 ngày là cánh hoa thâm đen và rụng tả tơi”.

Chỉ đến khi chị chia sẻ câu chuyện về lọ hoa sen càng cắm càng thâm của mình với những người đồng nghiệp, chị mới biết mình đã bị người bán hoa đánh lừa. Nhắc lại chuyện này, chị nói “cục tức” về việc mua nhầm sen thành quỳ vẫn chưa thể nuốt trôi bởi lúc mua hoa chị được người bán đon đả mời chào và khẳng định chắc nịch hoa sẽ bung nở và tỏa hương thơm trong vài ngày.

Dù có giá cao nhưng không ít người sẵn sàng chi ra số tiền lớn để được ngắm những bông sen đầu mùa

Anh Công Nghĩa (Hoàng Mai, Hà Nội - một người có tình yêu lớn với hoa sen) chia sẻ mỗi khi mùa sen đến thường chi một khoản tiền lớn để mua hoa về cắm. Tuy nhiên, trước đây do chưa có kinh nghiệm nên cũng giống như nhiều bạn trẻ khác đã nhiều lần mua nhầm phải quỳ, rồi mua sen về không nở, mua phải sen chột, sen xấu,...

Để không bị người bán hoa gạt, anh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về đặc tính của loại hoa này và thường xuyên mua sen từ người quen. Thậm chí, có những lúc lặn lội từ 4 giờ sáng lên tận đầm chỉ để muốn mua được một bó sen bách diệp chính hiệu Hồ Tây. Anh cho biết không chỉ muốn xem người trồng hái sen ra sao, mà còn muốn hít hà gió sớm thoảng thơm ở đầm thế nào.

Anh Nghĩa chia sẻ sau nhiều năm chơi sen, anh đã rút ra nhiều kinh nghiệm để phân biệt giữa sen và quỳ. Do hoa sen và hoa quỳ tương đối giống nhau nên người mua cần chú ý tới màu sắc và cánh hoa. Cánh sen có màu hồng tươi, búp sen to tròn và mập mạp, khi hoa nở, cánh hoa sen bên trong có màu phớt hồng, hoặc màu trắng hơi hồng và có rất nhiều tầng cánh bao quanh đài hoa.

Anh Nghĩa chia sẻ cũng đã mất rất nhiều "học phí" trước khi sở hữu được những lọ sen bung nở, tỏa hương thơm ngát

Còn cánh hoa quỳ phía bên ngoài cũng có cả màu hồng và màu trắng nhưng hoa quỳ màu hồng sẫm hơn so với màu hồng tươi của hoa sen, hơi thâm. Đầu cánh hoa quỳ nhọn và lòng cánh hoa bé, búp hoa quỳ cũng dài hơn so với chiều dài của một búp sen. Không chỉ vậy, phía cánh hoa bên trong cũng có màu rất nhạt, mặc dù bông to nhưng quỳ chỉ có một lớp cánh duy nhất bao quanh đài. Vì thế thời gian chơi hoa của hoa sen sẽ được lâu hơn hoa quỳ.

Chia sẻ về cách phân biệt giữa hoa sen và hoa quỳ, chị Thủy (quê Bắc Giang, người có quãng thời gian 5 năm bán hoa dạo trên các con đường Hà Nội) cho biết bí quyết dễ phân biệt nhất giữa hai loại hoa đó là thân hoa sen thường thẳng và ít gai, cuống hoa sen nhỏ, trong khi thân hoa quỳ thì xù xì nhiều gai hơn. Bên cạnh đó, chị chỉ ra có thể phân biệt sự khác nhau giữa 2 loại hoa này nhờ vào ngửi hương thơm. Hoa sen có hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ thì hoa quỳ lại có hương thơm hắc, nồng, khi đưa gần lên mũi ngửi sẽ thấy rõ.

