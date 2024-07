Việt Nam được bình chọn có trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất thế giới

Nhiều trải nghiệm thú vị trên thuyền tại Quảng Ninh. Ảnh: Tripadvisor.

Cụ thể, trải nghiệm chuyến đi khám phá vịnh Lan Hạ, vịnh Hạ Long và đảo Đầu Bê, đứng vị trí thứ 3 và trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh, thành phố Hội An, xếp thứ 19 trong Top 25 trải nghiệm du lịch trên thuyền thú vị nhất thế giới năm 2024.

Tripadvisor mô tả, với chuyến đi 2 ngày 1 đêm khám phá vịnh Lan Hạ (Hải Phòng), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đảo Đầu Bê (Quảng Ninh) từ Cát Bà bằng thuyền du khách sẽ được khám phá những điểm đến yên tĩnh, không quá đông đúc với nước biển trong vắt, những núi đá tuyệt đẹp và bãi biển cát trắng mịn.

Hoạt động được nhiều người yêu thích trong chuyến đi là lặn biển, chèo thuyền kayak... Tripadvisor công bố giá của tour này là 161 USD/người (khoảng 4 triệu đồng) cho tất cả các dịch vụ gồm bữa sáng, bữa tối, bữa ăn...

Khi tham gia trải nghiệm thuyền thúng ở rừng dừa Cẩm Thanh, thành phố Hội An, du khách sẽ được ngồi thuyền thúng tận hưởng không khí trong lành của một vùng quê, tách rời chốn đô thị. Những người chèo thuyền sẽ đưa bạn lênh đênh trên dòng nước, len lỏi vào những hàng dừa xanh mát, nghe những câu chuyện về lịch sử nơi đây.

Trên đường đi, du khách còn được hướng dẫn làm các vật phẩm đáng yêu từ lá dừa, xem múa thúng, đua thuyền… trải nghiệm cách quăng chài đánh bắt cá và nghe hát dân ca xứ Quảng. Với trải nghiệm thuyền thúng, du khách sẽ tốn khoảng 20 USD/người (500.000 đồng).

Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best tôn vinh mức độ xuất sắc cao nhất trong du lịch. Giải thưởng này được trao cho những đơn vị nhận được nhiều đánh giá và ý kiến vượt trội từ cộng đồng Tripadvisor trong khoảng thời gian 12 tháng.

