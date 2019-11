Về Sa Đéc ngao du vùng đất bình yên

Thứ Hai, ngày 11/11/2019 12:00 PM (GMT+7)

Tháng 11 gõ cửa báo hiệu đã đến lúc nên lên đường tìm về những miền đất bình yên. Hành trình đến Sa Đéc bạn sẽ vô cùng thú vị, đầy màu sắc và cảm xúc…

Bên cạnh những cánh đồng hoa ngút ngàn, Sa Đéc còn nổi tiếng là một đô thị di sản đã hơn 300 năm tuổi với những công trình kiến trúc cổ tuyệt đẹp từ thời phong kiến cũng như Pháp thuộc.

Đây chắc chắn là điểm đến lý tưởng dành cho những người đang muốn hòa mình vào nhịp sống chậm rãi và yên bình của thời xa xưa.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là một trong những điểm hút khách du lịch của Sa Đéc nằm cạnh dòng Mekong thơ mộng.

Tọa lạc ngay bên bờ dòng Sa Giang, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê như một chứng nhân lịch sự kể lại câu chuyện tình đẹp của chàng công tử người Việt gốc Hoa Huỳnh Thủy Lê và nữ nhà văn Pháp Marguerite Duras.

Kiến trúc ngôi nhà được chạm khắc tinh tế kiểu Pháp kết hợp hài hòa với kiến trúc Trung Hoa.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê hiện tại cũng đã kết hợp khai thác dịch vụ homestay.

Nơi đây là địa điểm tuyệt vời cho những du khách muốn được ngược dòng thời gian trở về quá khứ, để một lần trải nghiệm cuộc sống tại một trong những những đô thị sầm uất nhất Đông Dương thời bấy giờ.

Điểm đến thứ hai không kém phần trang nghiêm là chùa Ông Kiến An Cung. Trước cửa chánh điện chùa Ông Kiến An Cung có hai con Kỳ Lân bằng đá xanh to lớn, miệng ngậm trái châu, chạm khắc tinh xảo. Hai bên tả, hữu là 2 vị thần Thiện - Ác.

Mặt ngoài của chùa Ông Kiến An Cung.

Bước vào bên trong là sân lộ thiên nhỏ để dành làm chỗ cúng tế theo cổ tục. Những cột lớn trong chánh điện, các tấm hoành phi, bao lam, đối liễn đều được chạm trổ hoa lá, chim muông lộng lẫy, tôn nghiêm.

Bình yên tại chùa Bà Thiên Hậu Sa Đéc

Bạn sẽ tận hưởng cuộc sống bình yên và cảm giác mới mẻ khi ngồi xuồng tiến vào sâu trong rừng tại khu di tích Xẻo Quýt.

Nơi đây còn là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử. Bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị và đầy cảm xúc khi đến khu di tích này.

Trải nghiệm cảm giác được đi vào khu rừng sâu khi trời mưa, thiên nhiên và con người hòa nhập làm một.

Hay ngắm cảnh hồ sen....

Bước ra khỏi khu rừng, bạn đến khu chợ thực phẩm của Sa Đéc. Không tấp nập, không vội vàng, Sa Đéc cứ bình yên như thế đấy.

Tiết trời se se lạnh khi cơn mưa vừa trút xuống, bạn sẽ vô cùng thích thú nếu thưởng thức vô số loại khoai như khoai mì, khoai lang mật, khoai từ,...

Sự bình yên của những ngôi nhà cổ san sát nhau, bình yên từ những mái chùa, bình yên đơn giản chỉ đến từ những con người nơi đây. Một thành phố Sa Đéc không quá tấp nập, ngợp bóng cây cùng với những cơn gió mang mát đến từ con sông chảy cạnh thành phố.

Mà bình yên đến lạ!

Những ngôi nhà san sát tại Bờ Kè Sa Đéc.

Những ngôi nhà cũ kĩ đậm chất bình yên ở Sa Đéc.

Nếu một lúc nào đó bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi vì cuộc sống quá bộn bề, tấp nập thì đừng ngại ngần đặt ngay một chuyến du lịch đến Sa Đéc để nạp lại năng lượng cho bản thân bạn nhé!